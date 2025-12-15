Το «ξεγύμνωμα» του Γιαμπλόνσκι μέσω Ισπανίας (vid)
Πέναλτι σαν αυτό που δεν έδωσε ο Γερμανός υπέρ του Ολυμπιακού στο ματς με τον Αρη καταλογίστηκε την προηγούμενη αγωνιστική στη La Liga υπέρ της Μπαρτσελόνα, στο εκτός έδρας παιχνίδι της με την Μπέτις
Βγάζει μάτια η διαιτητική αδικία κατά του Ολυμπιακού στο εκτός έδρας παιχνίδι του με τον Αρη (0-0), για την 14η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Το Γερμανικό δίδυμο, ο διαιτητής Γιαμπλόνσκι και ο VAR Χανσλμπάουερ έστησαν μπλόκο στον Ολυμπιακό. Μεταξύ άλλων δεν καταλόγισαν πέναλτι σε χέρι του Ράστιτς, με αποτέλεσμα να «ξεγυμνώνονται» μέσω Ισπανίας.
Πέναλτι σε παρόμοια φάση με αυτή στο «Κλεάνθης Βικελίδης» καταλογίστηκε την περασμένη αγωνιστική (15η) στη La Liga στο ματς Μπέτις-Μπαρτσελόνα 3-5, που έγινε στις 6/12. Ο διαιτητής Μαέσο δεν είδε σε πραγματικό χρόνο το πέναλτι υπέρ της Μπαρτελόνα σε χέρι του Μπάρτρα, στο σουτ του Ράσφορντ στο 57’ και κλήθηκε στο VAR, όπου είδε την φάση και σφύριξε το πέναλτι, με το οποίο ο Γιαμάλ έκανε το 5-1 υπέρ της Μπαρτσελόνα.
Η φάση είναι καρμπόν με το χέρι του Ράστιτς στο 72’ του αγώνα Αρης-Ολυμπιακός 0-0. Δείτε το βίντεο στα 4.25’’:
