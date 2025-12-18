Κύπελλο Ελλάδας Betsson: Το πρόγραμμα των play off – Πότε παίζουν ΠΑΟΚ και Άρης
Γνωστό έγινε το πρόγραμμα των playoff στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson – Πότε θα γίνουν τα ματς ΠΑΟΚ και Άρη
Με τρεις αναμετρήσεις την Πέμπτη (17/12) ολοκληρώθηκε η League Phase στο Κύπελλο Ελλάδας, οπότε και έγιναν γνωστά όλα τα ζευγαρώματα για τις επόμενες τρεις φάσεις της διοργάνωσης.
Οι 4 πρώτες ομάδες (Ολυμπιακός, Λεβαδειακός, ΑΕΚ και Παναθηναϊκός) προκρίθηκαν απευθείας στην προημιτελική φάση, ενώ οι ομάδες που τερμάτισαν από τη θέση 5 ως τη θέση 12, θα παίξουν μεταξύ τους μονούς αγώνες μπαράζ, με τους τέσσερις νικητές να ακολουθούν τις ομάδες της τετράδας στα προημιτελικά. Εκεί είναι πολύ πιθανό να δούμε το πρώτο μεγάλο ντέρμπι της διοργάνωσης ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ.
Την Πέμπτη (18/12) η ΕΠΟ γνωστοποίησε το πρόγραμμα με τις ακριβείς ημερομηνίες και ώρες των αγώνων των playoffs του θεσμού, από τους οποίους θα προκύψουν οι ομάδες που θα πλαισιώσουν τους 4 πρώτους της League Phase για την προημιτελική φάση της διοργάνωσης.
Τα play off θα ξεκινήσουν στις 6/1, στην Θεσσαλονίκη, αφού ο Άρης θα υποδεχθεί τον Παναιτωλικό ενώ ο ΠΑΟΚ θα φιλοξενήσει στην Τούμπα τον Ατρόμητο.
Αναλυτικά το πρόγραμμα των playoff στο Κύπελλο Ελλάδας Betsson
Τρίτη 6 Ιανουαρίου 2026
Άρης – Παναιτωλικός (Γήπ. Κλεάνθης Βικελίδης, 15:00)
Βόλος ΝΠΣ – Κηφισιά (Πανθεσσαλικό Στάδιο, 17:30)
ΠΑΟΚ – Ατρόμητος Αθηνών, γήπεδο Τούμπας, 20:00
Τετάρτη 7 Ιανουαρίου 2026:
ΟΦΗ – Αστέρας AKTOR, Παγκρήτιο Στάδιο, 17:00
