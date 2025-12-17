sports betsson
Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»
Ποδόσφαιρο 17 Δεκεμβρίου 2025 | 21:03

Μεντιλίμπαρ: «Δεν κοιτάμε τι έγινε την Κυριακή, θέλαμε να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο»

Ο Χοσέ Μεντιλίμπαρ μίλησε για την επιβλητική νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός με 6-0 επί του Ηρακλή, εξηγώντας ότι στόχος ήταν η κατάκτηση της πρώτης θέσης στην League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.

Σύνταξη
Spotlight

Ο Ολυμπιακός δεν αντιμετώπισε προβλήματα απέναντι στον Ηρακλή, του οποίου και επιβλήθηκε εύκολα με 6-0 για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος Betsson. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε μετά τον αγώνα, τονίζοντας ότι ποτέ δεν κοιτάει τι έγινε σε προηγούμενα παιχνίδια και ότι στόχος των «ερυθρόλευκων» ήταν να πάρουν τη νίκη με σκοπό να τερματίσουν εκείνοι πρώτοι στη βαθμολογία.

Οι δηλώσεις που έκανε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο συνδρομητικό κανάλι:

«Αυτό θέλαμε. Θέλαμε να έρθουμε στην τελευταία αγωνιστική και να κερδίσουμε το παιχνίδι μας, έτσι ώστε να αποφύγουμε εκείνη την προκριματική φάση των 16. Επομένως τώρα έχουμε ένα παιχνίδι στο Σούπερ Καπ στις 3 Ιανουαρίου και μετά θα έχουμε μία ολόκληρη εβδομάδα για να προετοιμάσουμε το επόμενό μας παιχνίδι».

Για το αν ήταν αυτή η αντίδραση που ήθελε μετά το στραβοπάτημα της Κυριακής: «Η αλήθεια είναι πως δεν θυμάμαι καν τι είχε συμβεί την προηγούμενη Κυριακή, γιατί δεν συνηθίζω να μένω στα προηγούμενα αποτελέσματα. Είναι μία άλλη διοργάνωση. Θέλαμε σήμερα να νικήσουμε για να είμαστε πρώτοι στο Κύπελλο και προετοιμάζουμε ήδη το επόμενο παιχνίδι μας», κατέληξε ο Ισπανός τεχνικός.

Λίγο αργότερα στη συνέντευξη Τύπου ο Μεντιλίμπαρ πρόσθεσε:

Είστε ικανοποιημένος από τα ματς του κυπέλλου στα οποία χρησιμοποιήσατε και αρκετά νέα πρόσωπα;
«Μέσα σε τέσσερα ματς του κυπέλλου σημειώσαμε πολλά γκολ, σε κάποια παιχνίδια ήμασταν καλύτερα από άλλα. Όπως και να έχει όμως τελειώσαμε στην κορυφή της βαθμολογίας στη φάση αυτή και έχουμε τα πλεονεκτήματα απ’ αυτό το επίτευγμα. Είμαστε ευχαριστημένοι για την πρώτη θέση. Στο ματς αυτό διαλέξαμε να έχουμε μία ομάδα μισή-μισή, παίκτες με εμπειρία και αρκετά λεπτά συμμετοχής και με παίκτες που δεν έχουν αγωνιστεί αρκετά έως τώρα. Σε γενικές γραμμές όμως θεωρώ κυριαρχήσαμε και κάναμε καλή δουλειά».

Έπαιξε ρόλο το γρήγορο γκολ για το μεγάλο σκορ του αγώνα;
«Η αλήθεια είναι πως ναι, πολλές φορές αργούμε να βάλουμε το πρώτο γκολ ιδιαίτερα απέναντι σε ομάδες που παίζουν κλειστή άμυνα και μετά είναι πιο δύσκολο για εμάς. Όταν όμως βάζεις γρήγορα το γκολ οι ομάδες αυτές οπισθοχωρούν και είναι πιο εύκολο να έρθουν τα υπόλοιπα γκολ, πολλές φορές το αποτέλεσμα εξαρτάται από το γρήγορο γκολ».

 Οι επιθετικοί τρέφονται από τα γκολ, για αυτό πόσο σημαντικό είναι ότι σκόραρε ο Γιάρεμτσουκ δεδομένου μάλιστα που τώρα θα λείπει ο Ελ Κααμπί.
«Είναι αλήθεια πως οι επιθετικοί ζουν από τα γκολ, αν και εγώ τονίζω συνεχώς πως δεν είναι τόσο σημαντικό ποιος θα σκοράρει αλλά η δουλειά που γίνεται μέσα στον αγώνα. Οι επιθετικοί όμως σκέφτονται το γκολ, οπότε είναι καλό που σκόραρε γιατί θα τον χρειαστούμε στη συνέχεια».

