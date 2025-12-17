Σε όλα ήταν «μέσα» ο Γιαζίτσι

Ο Ολυμπιακός έκανε το καθήκον του στο παιχνίδι Κυπέλλου Betsson απέναντι στον Ηρακλή, επικρατώντας με χαρακτηριστική άνεση 6-0 κι αυτό που πρέπει να σημειωθεί είναι ότι οι «ερυθρόλευκοι» δεν είδαν σαν… αγγαρεία τον σημερινό αγώνα.

Αυτό από μόνο του ήταν το πρώτο ζητούμενο για τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ καθώς από την στιγμή που οι παίκτες του είχαν την σωστή νοοτροπία έκαναν και με το παραπάνω την δουλειά τους.

Είχε καλή εικόνα ο Ολυμπιακός και τέτοιου είδους παιχνίδια Κυπέλλου, δίνουν την δυνατότητα στον προπονητή να βγάλει καλά συμπεράσματα για παίκτες κι εδώ τα «φώτα» θα πέσουν πάνω στον Γιαζίτσι.

Γιατί πάνω στον Τούρκο εξτρέμ των πρωταθλητών Ελλάδος; Πολύ απλά γιατί ο Γιαζίτσι ήταν μέσα σε όλες τις καλές φάσεις που έκαναν οι «ερυθρόλευκοι», ειδικά στο πρώτο ημίχρονο της αναμέτρησης.

Και μιλάμε φυσικά για ένα διάστημα στο οποίο ο Ολυμπιακός πέτυχε τέσσερα γκολ και είχε πολλές ακόμα ευκαιρίες για να διευρύνει τον δείκτη του σκορ, με τον Γιαζίτσι μάλιστα να βρίσκει δίχτυα στο δωδέκατο λεπτό της αναμέτρησης.

Και δεν ήταν φυσικά μόνο το γκολ που πέτυχε ο Τούρκος ακραίος επιθετικός, αλλά η γενικότερη εικόνα του στο παιχνίδι, που σίγουρα άφησε ικανοποιημένο τον προπονητή των πρωταθλητών Ελλάδος.

Από τα πόδια του Γιαζίτσι πέρασαν σχεδόν όλες οι επιθέσεις του Ολυμπιακού σε όλο τον αγώνα, με τον διεθνή άσο να βγάζει ωραίες ιδέες στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Η παρουσία του Γιαζίτσι (είχε επίσης την ασίστ στο δεύτερο αλλά και στο έκτο γκολ αλλά και ωραία πάσα στον Ποντένσε πριν ο Πορτογάλος πασάρει στον Ροντινέι για το 3-0) δείχνει ότι είναι σε καλή κατάσταση κι αυτό φυσικά είναι ένα καλό νέο για τον Μεντιλίμπαρ.

Ο Ολυμπιακός έχει το Σάββατο παιχνίδι πρωταθλήματος, καθώς υποδέχεται την Κηφισιά στο Καραϊσκάκη και η νίκη είναι «μονόδρομος» για την ομάδα του λιμανιού. Ο Μέντι λοιπόν είδε στο σημερινό ματς Κυπέλλου Betsson τον Γιαζίτσι να έχει εξαιρετική εικόνα και είναι πολύ πιθανό να δούμε τον Τούρκο εξτρέμ στο βασικό σχήμα του Ολυμπιακού και στο παιχνίδι πρωταθλήματος.

Ο Γιαζίτσι έχει καλά «χτυπήματα» με το αριστερό πόδι κι αυτό είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να εκμεταλλευτούν στην συνέχεια της χρονιάς οι «ερυθρόλευκοι», καθώς ο διεθνής εξτρέμ μπορεί να προσφέρει στο σκοράρισμα αλλά και σε ασίστ, με καλές σέντρες και καλές εκτελέσεις στατικών φάσεων.

Το είδαμε άλλωστε αυτό και με την ωραία εκτέλεση φάουλ στο 70′, στη φάση που ο Γιαζίτσι βρήκε τον Ρέτσο και ο διεθνής στόπερ έστειλε με κεφαλιά την μπάλα στα δίχτυα των φιλοξενούμενων για το 6-0.

Είναι λοιπόν σίγουρο ότι ο Γιαζίτσι έβαλε σε… σκέψεις τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά την σημερινή του εμφάνιση, καθώς ο Τούρκος έβαλε υποψηφιότητα για την αρχική εντεκάδα των πειραιωτών στο ματς του Σαββάτου με την Κηφισιά για το πρωτάθλημα.

Ένα δύσκολο παιχνίδι στο οποίο χρειάζεται μεγάλη προσοχή από τους πρωταθλητές.