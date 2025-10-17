Ο Γιαζιτσί, το γραφείο του Μεντιλίμπαρ και τα λόγια του «ξανθού»…

Πριν τον αγώνα με τον ΠΑΟΚ στην Τούμπα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε μια ευρεία συζήτηση μαζί του. Βλέπετε, αν και έως το τέλος του καλοκαιριού υπήρχαν κρούσεις και ενδιαφέρον, για να συνεχίσει αλλού την καριέρα του (σ.σ. έστω με τη μορφή δανεισμού), ο Γιουσούφ Γιαζιτσί έμεινε στον Πειραιά. Με τον ίδιο να τοποθετείται δημόσια και να αναφέρει πως στόχος του είναι να δείξει την ευγνωμοσύνη και την πίστη του στον Ολυμπιακό. Μάλιστα, δεν ήταν λίγα τα σενάρια που ήθελαν τον Τούρκο να ξεκινάει βασικός κόντρα στον Δικέφαλο του Βορρά.

Δεν επιβεβαιώθηκαν, αλλά και μόνο το γεγονός ότι ο Βάσκος τον «έριξε» στο παιχνίδι όταν τα πράγματα είχαν δυσκολέψει, είναι ένα δείγμα ότι πιθανόν εκείνη η κατ’ ιδίαν κουβέντα τους, μπορεί να λειτουργήσει ως την απαρχή μιας περιόδου ευκαιριών και… λεπτών για για τον Γιαζιτσί. Σε κάθε περίπτωση, από το Ρέντη προκύπτει πως σε ό,τι έχει να κάνει με τον ίδιο τον παίκτη, έχει επιφέρει διαφοροποίηση στην παρουσία του.

Όχι, ο Γιαζιτσί ποτέ δεν ήταν «αδιάφορος» ή… χαλαρός. Μπορεί το στιλ του να ξεγελάει, αλλά όλο το καλοκαίρι δούλεψε σκληρά για να κερδίσει «χώρο και χρόνο». Και κυρίως για να ξεπεράσει τη ρήξη πρόσθιου χιαστού που είχε υποστεί πριν από έναν χρόνο (27/10/2024) στην Τρίπολη. Επέστρεψε. Πήρε χρόνο στα φιλικά. Σκόραρε στο πρώτο εξ αυτών, κόντρα στην Μπρέντα. Επαιξε σέντερ φορ στη μισή προετοιμασία, λόγω του τραυματισμού του Γιάρεμτσουκ. Εβαλε το νικητήριο (γιατί τέτοιο ήταν) γκολ στην πρεμιέρα με τον Αστέρα Τρίπολης. Και γενικώς, το πάλεψε. Και το παλεύει ακόμη.

Μετά τη συζήτησή του με τον προπονητή, η εικόνα του στο Ρέντη βελτιώθηκε κι άλλο. Είναι σαν να περιμένει να δείξει ποιος είναι και τι μπορεί να κάνει. Προσπαθεί να κάνει πράξη τη μόνιμη επωδό του Μεντιλίμπαρ, πως «όλοι πρέπει να είναι έτοιμοι, κάθε στιγμή, για να βοηθήσουν την ομάδα». Ο ίδιος δεν θα γίνει ποτέ… Τσικίνιο ή Ελ Κααμπί, να κυνηγάει ό,τι κινείται στον αγωνιστικό χώρο. Αλλά τα ποιοτικά χαρακτηριστικά του είναι δεδομένα. Και δυσεύρετα. Μάλιστα, με τον Ολυμπιακό να αναζητά λύσεις απέναντι σε ταμπουρωμένες άμυνες, ένας παίκτης με έφεση στο γκολ και στην ασίστ, με σπουδαία χτυπήματα σε στατικές φάσεις και με τεχνική ελίτ επιπέδου, ίσως είναι μια απάντηση.

Σημαίνει αυτό ότι ο Μεντιλίμπαρ θα επιλέξει τον Γιαζιτσί για το αρχικό σχήμα του αγώνα με την ΑΕΛ; Όχι. Σημαίνει ότι εδώ και καιρό, και ειδικά μετά τις προπονήσεις στο διάστημα της διακοπής, δείχνει να τον έχει ξανά ενεργό στα πλάνα του. Όχι λόγω όσων συζήτησαν -καθώς τα λόγια είναι αέρας και όχι… μπάλα- αλλά όσων βλέπει στο γήπεδο. Ο Βάσκος είναι παλιάς κοπής χαρακτήρας. «Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι», που θα έλεγε και ο Ιωαννίδης. Ή αλλιώς «δείξε μου και θα παίξεις».

Για να «δείξει» κάποιος, πρέπει να προπονείται καλά. Να έχει θετική παρουσία, εντός και εκτός γηπέδων. Να είναι σημαντικός στη συνολική ζυγαριά του τεχνικού επιτελείου. Και όταν έρθει η ώρα να μπει και να παίξει, να είναι 100% έτοιμος να κάνει αυτό που πρέπει. Στην περίπτωση του Γιαζιτσί, τη διαφορά. Πολλοί το ξεχνούν, αλλά ο Τούρκος διεθνής μεσοεπιθετικός, είναι παίκτης πολύ υψηλής κλάσης. Και η απόκτησή του δεν έγινε… συμπληρωματικά πέρυσι. Αλλά για να βοηθήσει το σύνολο. Τώρα που είναι αγωνιστικά και ιατρικά έτοιμος, ήρθε η ώρα να δικαιολογήσει το όνομά του. Αλλά και το συμβόλαιό του, που είναι από τα μεγαλύτερα στο ρόστερ.

Σε κάθε περίπτωση, αυτή την περίοδο ο Μεντιλίμπαρ δείχνει διάθεση να δώσει ευκαιρίες. Αλλά την ίδια στιγμή απαιτεί από όσους μπουν να παίξουν, να κάνουν αυτό που πρέπει. Για όσα κι αν χρειαστεί να μπουν στον αγωνιστικό χώρο. Και αυτό ισχύει για όλους. Από τον 1ο, έως τον 27ο παίκτη του ρόστερ. Είτε έχει να κάνει με νέες προσθήκες είτε με τους «παλιούς». Με τον Γιαζιτσί να είναι ο μοναδικός, που είναι «παλιός», αλλά ουσιαστικά είναι μια νέα, φετινή μεταγραφή για τον Ολυμπιακό. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται.