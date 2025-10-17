sports betsson
Με Γιάρεμτσουκ, αλλά χωρίς Ταρέμι στη Λάρισα ο Ολυμπιακός (pic)
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα (18/10, 17:00) και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή – Μέσα ο Γιάρεμτσουκ, εκτός ο Ταρέμι

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την ΑΕΛ Novibet (18/10, 17:00) στη Λάρισα για την 7η αγωνιστική της Super League, σε μία δύσκολη δοκιμασία στην επιστροφή των Πειραιωτών από τη διακοπή για τις εθνικές ομάδες.

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή των ερυθρόλευκων για την αναμέτρηση με τους «βυσσινί» στην AEL FC Arena και πήρε μαζί του 22 ποδοσφαιριστές.

Στις επιλογές του Βάσκου τεχνικού βρίσκεται για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ, που ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού που τον ταλαιπωρούσε από την προετοιμασία, αλλά και ο Παναγιώτης Ρέτσος.

Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Μεχντί Ταρέμι και δεν θα ταξιδέψει με την αποστολή, ενώ ο Μεντιλίμπαρ δεν υπολογίζει και στους Ροντινέι και Γκάμπριελ Στρεφέτσα, που επίσης έμειναν εκτός από το ματς με τους νεοφώτιστους.

Δείτε την ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

Η αποστολή του Ολυμπιακού

Πασχαλάκης, Κουράκλης, Τζολάκης, Ορτέγκα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Βέζο, Μάνσα, Ρέτσος, Μπρούνο, Νασιμέντο, Μαρτίνς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε, Ποντένσε, Καμπελά, Μουζακίτης και Γιαζίτζι, θα είναι οι 22 ποδοσφαιριστές που θα έχει στη διάθεσή του ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, για τη Σαββατιάτικη αναμέτρηση.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Ολυμπιακός μετά από την πολύ σημαντική αναμέτρηση με την ΑΕΛ Novibet στη Λάρισα για τη Super League αντιμετωπίζει την Μπαρτσελόνα στη Βαρκελώνη για την 3η αγωνιστική της League Phase του Champions League (21/10, 19:45).

