Ο Ορτέγκα… υπό ανάκριση: «Τρελοί οι οπαδοί του Ολυμπιακού» (vid)

Μετά τον Λορέντσο Πιρόλα και τον Σαντιάγκο Έσε, σειρά στις ερωτήσεις της ΠΑΕ Ολυμπιακός χωρίς να πέσει η μπάλα κάτω πήρε ο Φρανσίσκο Ορτέγκα.

Ο Αργεντινός αριστερός μπακ του Ολυμπιακού κλήθηκε να απαντήσει για θέματα που αφορούν τον ίδιο, τους συμπαίκτες του αλλά και την ομάδα του Πειραιά.

Αγαπημένο του συμπαίκτη χαρακτήρισε τον Σαντιάγκο Έσε, είδωλό του τον Λιονέλ Μέσι, καλύτερο παίκτη στον κόσμο αυτή τη στιγμή τον Λαμίν Γιαμάλ, παράλληλα χαρακτήρισε τους οπαδούς του Ολυμπιακού «τρελούς», ενώ ανέφερε και ποιο είναι το δικό του δυνατό ποδοσφαιρικό προσόν.

Αναλυτικά, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις του Ορτέγκα:

«Αγαπημένος συμπαίκτης: Σαντιάγο Έσε

Ποια πόλη γεννήθηκες: Σάντα Φε, Αργεντινή

Ο καλύτερος παίκτης στον κόσμο: Λαμίν Γιαμάλ

Ποιο είναι το είδωλό σου: Λιονέλ Μέσι

Το δυνατό ποδοσφαιρικό σου προσόν: Ταχύτητα

Οι οπαδοί του Ολυμπιακού με μία λέξη: Τρελοί»