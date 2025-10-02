Ορτέγκα: «Το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες»
Οι δηλώσεις του Φρανσίσκο Ορτέγκα μετά το παιχνίδι στο Λονδίνο και την ήττα στις λεπτομέρειες από την Άρσεναλ...
- Υπό κατάληψη το Γυμνάσιο της Μεθώνης λόγω έλλειψης διδακτικού προσωπικού – «Το σχολείο μας υπολειτουργεί»
- Γιατί η Τουρκία δεν χρειάζεται τις... ΗΠΑ όπως άλλοτε;
- Ανεργία: Η αύξηση της απασχόλησης και το στοίχημα των αμοιβών
- Ένα χωριό θρηνεί στην Ουκρανία για οικογένεια που ξεκληρίστηκε από ρωσικό drone
O Φρανσίσκο Ορτέγκα στάθηκε στις λεπτομέρειες που έκριναν το αποτέλεσμα της αναμέτρησης του Ολυμπιακού με την Άρσεναλ στο Emirates Stadium, για τη 2η αγωνιστική της League Phase του Champions League.
Ο Αργεντινός μπακ αναφέρθηκε στο παιχνίδι με τους Λονδρέζους, ενώ έκανε ειδική αναφορά στη μεγάλη ευκαιρία του Ποντένσε, αλλά και στο ματς που έρχεται με την Μπαρτσελόνα.
Δείτε αναλυτικά όσα είπε ο Ορτέγκα:
«Πραγματικά σήμερα αυτό που πρέπει να μείνει είναι η ηρεμία που δείξαμε και το γεγονός ότι τα δώσαμε όλα. Κοιτάξαμε τον αντίπαλο στα μάτια και καταφέραμε να δημιουργήσουμε κάποιες καλές ευκαιρίες στο δεύτερο ημίχρονο. Μπορεί να μην είμαστε χαρούμενοι με το αποτέλεσμα, αλλά κάναμε μια πολύ καλή εμφάνιση».
Για τη χαμένη ευκαιρία του Ποντένσε: «Το αποτέλεσμα δεν οφείλεται σε μία μόνο χαμένη ευκαιρία, γιατί είχαμε ευκαιρείς και στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι κρίθηκε σε κάποιες λεπτομέρειες. Ο αντίπαλος μετέτρεψε την ευκαιρία του σε γκολ, ενώ εμείς δεν το κάναμε».
Για το επόμενο ματς στο Champions League με την Μπαρτσελόνα: «Πρέπει να σκεφτούμε τα επόμενα παιχνίδια του πρωταθλήματος. Και σε αυτόν τον αγώνα θα πρέπει να βγούμε με αυτοπεποίθηση, αλλά αυτό είναι μακριά και προτεραιότητα έχουν τα παιχνίδια του πρωταθλήματος».
- Η ΑΕΚ και οι ευρωπαϊκές πρεμιέρες του Μάρκο Νίκολιτς (vids)
- Μούσα: «Με πλησίασαν, μιλήσαμε, αλλά αποφάσισα να πάω στην Dubai BC»
- Τι είπε ο Όντεγκααρντ για τη νίκη της Άρσεναλ: «Αυτό ήταν το κλειδί…»
- Ο Μαρτινέλι αποθέωσε τον Ολυμπιακό: «Διαθέτει εξαιρετικούς παίκτες και δυνατή ομάδα»
- Champions League: Στους πόσους βαθμούς κρίθηκε η πρόκριση στο Top 24 στην περσινή League Phase
- Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (2/10): Πού θα δείτε τα ευρωπαϊκά ματς των Παναθηναϊκού, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ και το Ρεάλ-Ολυμπιακός
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις