Η επιστροφή του Γιάρεμτσουκ, η «κατσάδα» του Μεντιλίμπαρ και ο Γιαζίτσι

Η πρεμιέρα του Ολυμπιακού στη φετινή Super League, είχε δυσκολίες. Ασχετα εάν δεν τις επικαλέστηκα κανείς, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ προβληματίστηκε πολύ για το γεγονός ότι κλήθηκα να αντιμετωπίσει τον Αστέρα ΑΚΤΩΡ χωρίς παίκτες κομβικούς. Χωρίς τη… μισή του επίθεση ουσιαστικά. Καθώς ο Γιάρεμτσουκ ήταν εκτός με τραυματισμό. Οι Καμπελά, Στρεφέτσα ήταν τιμωρημένοι. Και ο Ζέλσον Μαρτίνς ήταν απαγορευτικό να αγωνιστεί περισσότερο από 25-30 λεπτά.

Από την Κυριακή, την επομένη της δύσκολης νίκης επί των Αρκάδων, ωστόσο, ο Βάσκος τρίβει τα χέρια του, καθώς στον σαββατιάτικο εκτός έδρας αγώνα με τον Βόλο, θα τους έχει όλους διαθέσιμους. Ο Γιάρεμτσουκ μπήκε στις προπονήσεις.

Οι Καμπελά, Στρεφέτσα εξέτισαν τις ποινές τους και φυσικά στο Πανθεσσαλικό θα βρεθεί και ο 12ος παίκτης, με τον Ολυμπιακό να περιμένει πάνω από 15.000 οπαδούς του στις εξέδρες.

Εχει σημασία να μείνουμε στον Ουκρανό επιθετικό, ο οποίος μετράει αντίστροφα πλέον για την επάνοδό του στη δράση. Ο Γιάρεμτσουκ ξεπέρασε πλήρως της ενοχλήσεις. Την επομένη του αγώνα έκανε το πρόγραμμα των ποδοσφαιριστών που δεν αγωνίστηκαν, αλλά και έξτρα ατομικό.

Σήμερα, ημέρα ρεπό στο Ρέντη, πήγε πάλι και προπονήθηκε, με σκοπό να κερδίσει τον χαμένο χρόνο. Και στην επιστροφή της ομάδας στις προπονήσεις, την Τρίτη, αναμένεται να μπει σε φουλ ρυθμούς. Θέτοντας εαυτόν στη διάθεση του προπονητή του για τον Βόλο.

Σε αυτό το σημείο, έχει αξία να αναφέρουμε πως ο Μεντιλίμπαρ, επιφύλασσε… κατσάδα για τους ποδοσφαιριστές του, σχετικά με κάποια κομμάτια του αγώνα με τον Αστέρα, που δεν του άρεσαν. Ειδικά στο κομμάτι των τελικών επιλογών, είτε σε προσπάθειες για γκολ είτε σε τελικές πάσες, είχε πολλά παράπονα και ζήτησε από τους παίκτες του καλύτερες αποφάσεις στην τελική προσπάθεια. Καθώς αυτό παραλίγο να στοιχίσει κόντρα στους Αρκάδες.

Κατά τα άλλα, είναι ξεκάθαρο, πλέον, πως στο μυαλό του Μεντιλίμπαρ για το παιχνίδι του Πανθεσσαλικού Σταδίου, βρίσκεται και η χρησιμοποίηση του Γιουσούφ Γιαζίτσι. Διόλου απίθανο και στο αρχικό σχήμα. Παρότι είναι νωρίς για τέτοιες σκέψεις και εκτιμήσεις, ο προπονητής του Ολυμπιακού είναι άνθρωπος που δεν πηγαίνει κόντρα στη ρέντα.

Ούτε στην εξαιρετική ψυχολογία ενός ποδοσφαιριστή. Ειδικά ενός παίκτη, που μετά τους Ελ Κααμπί, Γιάρεμτσουκ, είναι ο πιο δεινός σκόρερ στο ρόστερ. Με διαφορά.