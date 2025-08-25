Έκανε… 31 ο Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει να χτίζει ένα εντυπωσιακό αήττητο εντός έδρας σερί, που πλέον φτάνει τους 31 συνεχόμενους αγώνες σε όλες τις διοργανώσεις σε Ελλάδα και Ευρώπη. Οι «ερυθρόλευκοι» μετά τη νίκη επί του Αστέρα Τρίπολης στο «Γ. Καραϊσκάκης» (2-0, 23/08/2025) απέδειξαν ξανά ότι η έδρα τους παραμένει απόρθητο κάστρο.

Η αρχή έγινε τον Μάρτιο του 2024, μετά την ήττα από τον Παναθηναϊκό (1-3) στα play offs. Από εκείνη τη μέρα και έπειτα, ο Ολυμπιακός δεν ξαναέχασε στο Φάληρο, ανεξαρτήτως αντιπάλου ή διοργάνωσης. Σούπερ Λιγκ, Κύπελλο Ελλάδας και ευρωπαϊκές μάχες στο Γιουρόπα Λιγκ και στο Κόνφερενς Λιγκ πολλές ομάδες πέρασαν από το «Καραϊσκάκης», αλλά καμία δεν κατάφερε να φύγει με νίκη.

Το σερί αυτό περιλαμβάνει νίκες-σταθμούς, όπως το 3-2 επί της Φενερμπαχτσέ, το 2-0 επί της Άστον Βίλα, το 1-0 επί του Παναθηναϊκού για το Κύπελλο, το εμφατικό 6-0 απέναντι στην ΑΕΚ, αλλά και κρίσιμα ματς με ισοπαλίες που διατήρησαν το αήττητο (όπως με Ρέιντζερς, Τβέντε).

Η σημασία ενός τέτοιου σερί δεν είναι μόνο στατιστική. Δείχνει τη σταθερότητα, τη δύναμη και την ψυχολογική υπεροχή που αποκτά ο Ολυμπιακός όταν αγωνίζεται στο «Γ. Καραϊσκάκης». Ενισχύει την αίσθηση «απόρθητου κάστρου» και υπενθυμίζει ότι οι μεγάλες ευρωπαϊκές βραδιές στο Φάληρο παραμένουν φόβητρο για κάθε αντίπαλο.

Από τα 31 ματς για τη Σούπερ Λιγκ (κανονική διάρκεια & play offs) ήταν 21 αγώνες

Για το Κύπελλο Ελλάδας: 3 αγώνες και για την Ευρώπη (Γιουρόπα Λιγκ & Κόνφερενς Λιγκ): 7 αγώνες

Σύνολο τερμάτων 65-19 υπέρ του Ολυμπιακού.

Σε αυτό το διάστημα και με όπλο το φρούριό της η ομάδα του Πειραιά κατέκτησε το Κόνφερενς Λιγκ, ενώ έκανε το νταμπλ στην Ελλάδα.

Το αήττητο σερί του Ολυμπιακού στο “Γ. Καραϊσκάκης” μετρά ήδη 532 ημέρες – δηλαδή 1 έτος, 5 μήνες και 14 ημέρες (χωρίς να υπολογίζεται η τρέχουσα ημέρα) – και συνεχίζεται…