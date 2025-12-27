Άρης: Πότε θα είναι διαθέσιμοι οι Αλφαρέλα και Μεντίλ

Ο Μανόλο Χιμένεθ περιμένει με αγωνία την επιστροφή των παικτών που αντιμετωπίζουν προβλήματα τραυματισμών, καθώς ο Άρης έχει ένα ιδιαίτερα απαιτητικό πρόγραμμα σε πρωτάθλημα και Κύπελλο το επόμενο χρονικό διάστημα, ενώ οι πιο δύσκολες περιπτώσεις φαντάζουν αυτές των Χαμζά Μεντίλ και Μιγκέλ Αλφαρέλα.

Ο Μαροκινός αριστερός μπακ και ο Γάλλος επιθετικός συνεχίζουν το πρόγραμμα αποθεραπείας τους. O Μεντίλ έχει υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση αποκατάστασης του προβλήματος που αντιμετώπιζε στον χόνδρο, ενώ ο Αλφαρέλα είχε τραυματιστεί σοβαρά στην εκτός έδρας αναμέτρηση με την ΑΕΚ.

Αμφότεροι αναμένεται να επιστρέψουν στα τέλη Ιανουαρίου ή στις αρχές Φεβρουαρίου. Αντίθετα, ο προπονητής του Άρη θα μπορεί να υπολογίζει πολύ νωρίτερα τους Καντεβέρε, Σούντμπεργκ. Φαμπιάνο και Δώνη. Το ίδιο ισχύει, τέλος και για τον Γένσεν, που ξεπέρασε την ίωση που τον ταλαιπωρούσε, καθώς και τους Ράτσιτς και Φαντιγκά που εξέτισαν τη μία αγωνιστική της ποινής τους.

Ο στόχος του Άρη και του Ρέγες

Ένας πολύ απαιτητικός μήνας είναι ο επόμενος για τον Άρη, με κρίσιμα παιχνίδια σε πρωτάθλημα και Κύπελλο, κάτι που καθιστά την ανάγκη για ενίσχυση επιτακτική, ενώ ο στόχος του Ρούμπεν Ρέγες, που χειρίζεται το θέμα των μεταγραφών, είναι να ολοκληρώσει μία κίνηση, τουλάχιστον, μέσα στις επόμενες μέρες.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις με αριστερό εξτρέμ και τους εκπροσώπους του και εκφράζεται συγκρατημένη αισιοδοξία ότι η συγκεκριμένη υπόθεση θα έχει θετική έκβαση, πριν το τέλος του τρέχοντος έτους.

Ακόμα, οι άνθρωποι του Άρη θέλουν να προχωρήσουν και στην απόκτηση του Καμερουνέζου Μάρτιν Χόνγκλα, με τη μορφή δανεισμού από τη Γρανάδα, έχοντας και ως σύμμαχο την επιθυμία του παίκτη να αποχωρήσει, καθώς δεν έχει χρόνο συμμετοχής.

Αντίθετα, τα πράγματα δεν είναι το ίδιο προχωρημένα σε ό,τι αφορά τον αριστερό μπακ, με το όνομα του Νίκου Αθανασίου να εξακολουθεί να βρίσκεται στη λίστα των κιτρινόμαυρων.