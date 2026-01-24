sports betsson
Σάββατο 24 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)
Ποδόσφαιρο 24 Ιανουαρίου 2026, 18:58

Ολυμπιακός – Βόλος 1-0: «Καθάρισε» με Ελ Κααμπί και σκέφτεται τον «τελικό» με Άγιαξ (vids)

Ένα γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 26' ήταν αρκετό προκειμένου ο Ολυμπιακός να πάρει τη νίκη απέναντι στον Βόλο (1-0) και τώρα στρέφει την προσοχή του στο Άμστερνταμ για τον «τελικό» με τον Άγιαξ (28/1, 22:00).

Σύνταξη
Με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί (26’), ο Ολυμπιακός επικράτησε εντός έδρας του Βόλου με 1-0, για την 18η αγωνιστική της Super League και επέστρεψε στην κορυφή της βαθμολογίας.

Οι Ερυθρόλευκοι, που είχαν αρκετές ευκαιρίες για να πετύχουν περισσότερα γκολ, έκαναν το καθήκον τους απέναντι στη θεσσαλική ομάδα, λίγες ημέρες πριν την σπουδαία μάχη με τον Άγιαξ (28/1, 22:00) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League και έφτασαν τους 42 βαθμούς σε 17 αγώνες (σ.σ εκκρεμεί το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης).

Οι Πειραιώτες βρίσκονται στο +1 από τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ, με την Ένωση να παίζει στις 19:30 με τον Αστέρα στην Τρίπολη, ενώ το παιχνίδι του Δικεφάλου του Βορρά με την Κηφισιά αναβλήθηκε, μετά από σχετικό αίτημα της ομάδας της Θεσσαλονίκης.

Έτσι παρατάχθηκαν

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ξεκίνησε τον Ολυμπιακό με τον Τζολάκη μπροστά από την εστία και τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν, Μάνσα και Μπρούνο στην τετράδα της άμυνας. Οι Σιπιόνι και Γκαρθία ήταν στα χαφ, με τους Ποντένσε, Νασιμέντο και Στρεφέτσα στην τριάδα πίσω από τον Ελ Κααμπί. Ο Χουάν Φεράντο από την άλλη, παρέταξε τον Βόλο με την εξής 11άδα: Γραμματικάκης, Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα, Χουάνπι, Γρόσδης, Τζόκα, Τριανταφύλλου, Λάμπρου και Μακνί.

Ελ Κααμπί και 1-0!

Ο Ολυμπιακός είχε τρεις τελικές στο πρώτο 15άλεπτο. Στο 7’ ο Μπρούνο έκανε τη σέντρα από αριστερά, ο Ελ Κααμπί πήρε την κεφαλιά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στο 12’ ο Σιπιόνι δοκίμασε το πόδι του από μακριά, αλλά ο Γραμματικάκης μπλόκαρε. Τρία λεπτά αργότερα, (15’) η μπάλα στρώθηκε στον Ποντένσε, μετά από κεφαλιά του Αγιάκουα, ο βραχύσωμος μεσοεπιθετικός στόπαρε και σούταρε δυνατά, από αριστερά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.


*Ο Πορτογάλος σούταρε δυνατά, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 26’ ο Ολυμπιακός τελικά βρήκε το γκολ που έψαχνε, με τον Ελ Κααμπί. Ο Ποντένσε με ωραία κάθετη μπαλιά βρήκε τον Ελ Κααμπί, αυτός μπήκε στην περιοχή και με υπέροχο πλασέ με το αριστερό, στην απέναντι γωνία, έκανε το 1-0 για τους Ερυθρόλευκους.


*Ο Μαροκινός με υπέροχο πλασέ έκανε το 1-0.

Μετά το γκολ, ο Φεράντο αναγκάστηκε να κάνει την πρώτη του αλλαγή στο παιχνίδι, καθώς ο τερματοφύλακας της θεσσαλικής ομάδας, Γραμματικάκης, ένιωσε ένα τράβηγμα και δεν μπορούσε να συνεχίσει. Τη θέση του πήρε ο νεαρός Παπαθανασίου.

Στο 40’ ο Ολυμπιακός σκόραρε με τον Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ελ Κααμπί στην αρχή της φάσης.


*Ακυρώθηκε γκολ του Ποντένσε για οφσάιντ του Ελ Κααμπί.

Στις καθυστερήσεις ο Μπιανκόν ζήτησε πέναλτι για χέρι του Αγιάκουα μέσα στην περιοχή του Βόλου, αλλά ο Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι, με το πρώτο ημίχρονο στο φαληρικό γήπεδο να ολοκληρώνεται στο 1-0.


*Ο Μπιανκόν ζήτησε πέναλτι για χέρι του Αγιάκουα.

Μεγάλη ευκαιρία με Ποντένσε

Στο 49’ ο Ολυμπιακός άγγιξε το 2-0, με τον Ποντένσε. Ο Πορτογάλος «κρέμασε» με απίθανη λόμπα τον τερματοφύλακα του Βόλου, αλλά ο Σόρια έδιωξε πάνω στη γραμμή.


*Τεράστια ευκαιρία με τον Ποντένσε για τον Ολυμπιακό.

Στο 57’, ο Βόλος απείλησε για πρώτη φορά. Ο Μακνί βρήκε χώρο από δεξιά και σούταρε, αλλά ο Τζολάκης απέκρουσε με το πόδι. Ένα λεπτό αργότερα οι Θεσσαλοί είχαν μια ακόμα τελική, αυτή τη φορά με τον Γρόσδη, αλλά ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού έπεσε και απέκρουσε σε κόρνερ το διαγώνιο σουτ που έκανε ο παίκτης των φιλοξενούμενων.


*Ο Τζολάκης έδειξε για μια ακόμα φορά την κλάση του.

Στο 63’ ο Φεράντο έκανε τρεις αλλαγές, με τους Γκονζάλες, Αμπάντα και Τσοκάνη να παίρνουν τις θέσεις των Χουάνπι, Τζόκα και Τριανταφύλλου, ενώ ο Μεντιλίμπαρ απάντησε ένα λεπτό αργότερα με τους Γιάρεμτσουκ και Τσικίνιο αντί των Ελ Κααμπί και Γκαρθία.

Στο 72’ ο Βάσκος έριξε στο ματς και τον Ροντινέι αντί του Καλογερόπουλου. Στο 75’ ο Στρεφέτσα δοκίμασε το πόδι του έξω από τη μεγάλη περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι της εστίας του Παπαθανασίου.

Στο 78’ και στο 83’ ο Ολυμπιακός είχε δύο ακόμα τελικές, με τους Ποντένσε και Στρεφέτσα. Στην πρώτη περίπτωση, ο Πορτογάλος βρήκε χώρο και έκανε το δυνατό σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε άουτ. Στη δεύτερη ο Στρεφέτσα σούταρε από το ύψος της μεγάλης περιοχής, αλλά ο Παπαθανασίου απέκρουσε δύσκολα σε κόρνερ.

Μετά τη φάση του Βραζιλιανοϊταλού, ο Μεντιλίμπαρ έκανε δύο ακόμα αλλαγές, με τους Γιαζίτζι και Έσε αντί του Ποντένσε και Νασιμέντο. Στο 89’ ο Ολυμπιακός απείλησε με τον Τσικίνιο, αλλά η κεφαλιά του Πορτογάλου, μετά από κόρνερ, έφυγε άουτ.

Στα εναπομείναντα λεπτά δεν άλλαξε κάτι, με τον Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με 1-0, χάρη στο γκολ του Ελ Κααμπί.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Το δυνατό ξεκίνημα του Ολυμπιακού. Οι Ερυθρόλευκοι μπήκαν από την αρχή για να βρουν ένα γρήγορο γκολ και πριν το μισάωρο βρήκαν το τέρμα που τους έδωσε τη νίκη.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Ο Ελ Κααμπί. Ο Μαροκινός επιθετικός στην πρώτη του συμμετοχή ως βασικός μετά το Κόπα Άφρικα, σκόραρε και έδωσε το τρίποντο στον Ολυμπιακό.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Δεν υπήρχε κάποιος που να υστέρησε περισσότερο από τους άλλους.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι στη φάση του Μπιανκόν, με τον νησιώτη ρέφερι να έχει ένα ματς χωρίς δύσκολες φάσεις.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Ο Τζήλος (VAR) εξέτασε τη φάση που ζήτησε πέναλτι ο Μπιανκόν για χέρι του Αγιάκουα στο 45+1’ και αποφάνθηκε ότι δεν υπήρχε χέρι.

ΣΚΟΡΕΡ:

Ελ Κααμπί (26’).

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Μεντιλίμπαρ): Τζολάκης – Καλογερόπουλος (72’ Ροντινέι), Μπιανκόν, Μάνσα, Μπρούνο – Γκαρθία (64’ Τσικίνιο), Σιπιόνι – Νασιμέντο (85’ Έσε), Ποντένσε (85’ Γιαζίτσι), Στρεφέτσα – Ελ Κααμπί (64’ Γιάρεμτσουκ)

Βόλος (Φεράντο): Γραμματικάκης (28’ λτ. Παπαθανασίου) – Σόρια, Κάργας, Αγιάκουα, Φορτούνα – Χουάνπι (63’ Γκονζάλες), Γρόσδης, Τριανταφύλλου (63’ Τσοκάνης) – Τζόκα (63’ Αμπάντα), Λάμπρου, Μακνί (84’ Τασιούρας)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

ΑΕΚ – Ολυμπιακός (1/2, 21:00)
Βόλος – ΑΕΛ Novibet (31/1, 20:00).

