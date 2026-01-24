Εξαιρετική απόκρουση του Τζολάκη (vid)

Ο Κωνσταντής Τζολάκης δείχνει και στο παιχνίδι με τον Βόλο, μετά την εντυπωσιακή εμφάνιση κόντρα στην Λεβερκούζεν, πως είναι σε εξαιρετική κατάσταση.

Ο πορτιέρε των πρωταθλητών Ελλάδος έκανε σπουδαία απόκρουση σε δυνατό σουτ του Γρόσδη στο 58’, διατηρώντας ανέπαφη την εστία του Ολυμπιακού.

Δείτε την απόκρουση του Τζολάκη: