Ζήτησαν πέναλτι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)
Η φάση εξετάστηκε στο VAR αλλά δεν δόθηκε παράβαση
Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή, Τάσο Σιδηρόπουλο, για πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο διεθνής ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα.
Ο Μπιανκόν έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε το χέρι του Αγιάκοα αλλά ο Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.
Η φάση εξετάστηκε και στο VAR αλλά δεν άλλαξε κάτι.
