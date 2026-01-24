Ζήτησαν πέναλτι οι «ερυθρόλευκοι» (vid)

Οι παίκτες του Ολυμπιακού διαμαρτυρήθηκαν στον διαιτητή, Τάσο Σιδηρόπουλο, για πέναλτι στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου, αλλά ο διεθνής ρέφερι δεν έδειξε την άσπρη βούλα.

Ο Μπιανκόν έκανε την κεφαλιά, η μπάλα βρήκε το χέρι του Αγιάκοα αλλά ο Σιδηρόπουλος έδειξε να συνεχιστεί το παιχνίδι.

Η φάση εξετάστηκε και στο VAR αλλά δεν άλλαξε κάτι.