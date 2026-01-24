Απειλεί ο Ολυμπιακός με Ποντένσε (vid)

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο στο Καραϊσκάκη και οι «ερυθρόλευκοι» πιέζουν την θεσσαλική ομάδα, για ν’ ανοίξουν το σκορ.

Ο Ντάνιελ Ποντένσε είχε καλή ευκαιρία στο 15’ για να σκοράρει, όταν έκανε το σουτ μέσα από την περιοχή, αλλά η μπάλα πέρασε άουτ.

Δείτε την ευκαιρία των πειραιωτών: