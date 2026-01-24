Η ενδεκάδα του Ολυμπιακού κόντρα στον Βόλο (pic)

Ο Ολυμπιακός κοντράρεται με τον Βόλο (17:00) στο Καραϊσκάκη για την 18η αγωνιστική της Super League και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την ενδεκάδα για το ματς με την ομάδα της Μαγνησίας, προχωρώντας σε δέκα αλλαγές σε σχέση με αυτό κόντρα στη Λεβερκούζεν.

Ο Βάσκος τεχνικός αποφάσισε ολικό «λίφτινγκ» στην ενδεκάδα, λίγες μέρες μετά το γεμάτο ένταση παιχνίδι με τη γερμανική ομάδα και μερικά 24ωρα πριν τον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Τζολάκης συν δέκα αλλαγές

Ο Μεντιλίμπαρ κράτησε στο αρχικό σχήμα μόνο τον Τζολάκη, ενώ από εκεί και πέρα στην τετράδα της άμυνας επέλεξε τους Καλογερόπουλο, Μπιανκόν, Μάντσα και Μπρούνο, με τον Έλληνα αμυντικό να αγωνίζεται στο δεξί άκρο της άμυνας.

Από εκεί και πέρα, στη μεσαία γραμμή, ο «Μέντι» επέλεξε δίδυμο τους Σιπιόνι και Γκαρθία, με τον Νασιμέντο μπροστά τους σε έναν πιο ελεύθερο ρόλο. Όσον αφορά την επίθεση στα δύο άκρα θα αγωνιστούν οι Στρεφέτσα και Ποντένσε, ενώ στην κορυφή επιστρέφει ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί, μετά από ένα μήνα και βάλε που έλειπε με την εθνική ομάδα του Μαρόκο λόγω του Κόπα Άφρικα.

Η σχετική ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός για την ενδεκάδα:

Η ενδεκάδα της ομάδας μας για το ματς κόντρα στον Βόλο ΝΠΣ από την Stoiximan! / Our line-up for today’s match against Volos NFC is powered by @Stoiximan! 🔴⚪️#OlympiacosFC #OLYVOL #slgr pic.twitter.com/CmwrgAYXja — Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 24, 2026

Αναλυτικά, η ενδεκάδα του Ολυμπιακού: Τζολάκης, Καλογερόπουλος, Μπιανκόν, Μάντσα, Μπρούνο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Νασιμέντο, Ποντένσε, Στρεφέτσα, Ελ Κααμπί.