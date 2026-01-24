Ακυρώθηκε γκολ του Ποντένσε (vid)
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ, με σκόρερ τον Ποντένσε, αλλά το γκολ ακυρώθηκε για οφσάιντ του Ελ Κααμπί
Ο Ολυμπιακός πέτυχε και δεύτερο γκολ στο ματς με τον Βόλο, το οποίο όμως ακυρώθηκε για οφσάιντ.
Σκόρερ ήταν ο Ντάνιελ Ποντένσε στο 40’, αλλά ο Αγιούμπ Ελ Κααμπί που έκανε την τελική πάσα στον Πορτογάλο, υποδείχθηκε σε θέση οφσάιντ και το γκολ ακυρώθηκε.
Δείτε την φάση:
