Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με γκολ του Ελ Κααμπί (1-0, vid)
Ο Μαροκινός σέντερ φορ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα στο 26’, πλασάροντας ωραία τον Γραμματικάκη
Η πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε «καρπούς» στο 26’, με τους «ερυθρόλευκους» ν’ ανοίγουν το σκορ κόντρα στον Βόλο, με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Οι πειραιώτες έβγαλαν ωραία κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε και ο Πορτογάλος πάσαρε ωραία στον Ελ Κααμπί.
Ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα τον γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας κι έκανε το 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος.
Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί:
