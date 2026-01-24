Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με γκολ του Ελ Κααμπί (1-0, vid)

Η πίεση του Ολυμπιακού απέδωσε «καρπούς» στο 26’, με τους «ερυθρόλευκους» ν’ ανοίγουν το σκορ κόντρα στον Βόλο, με γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.

Οι πειραιώτες έβγαλαν ωραία κόντρα, η μπάλα έφτασε στον Ποντένσε και ο Πορτογάλος πάσαρε ωραία στον Ελ Κααμπί.

Ο τελευταίος πλάσαρε εύστοχα τον γκολκίπερ της θεσσαλικής ομάδας κι έκανε το 1-0 για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Δείτε το γκολ του Ελ Κααμπί: