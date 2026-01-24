Τεράστια ευκαιρία του Ολυμπιακού (vid)

Ο Ολυμπιακός έφτασε μιαν «ανάσα» από το 2-0 κόντρα στον Βόλο στο 48’, αλλά οι πειραιώτες δεν μπόρεσαν να πανηγυρίσουν το δεύτερο γκολ κόντρα στην θεσσαλική ομάδα, ελέω… Σόρια.

Ο Ποντένσε έκανε εξαιρετικό πλασέ και ήταν έτοιμος να… πανηγυρίσει, αλλά ο Σόρια απομάκρυνε την μπάλα πάνω στη γραμμή και δεν επέτρεψε στους γηπεδούχους να κάνουν το 2-0.

Δείτε την μεγάλη ευκαιρία των πρωταθλητών: