Άγιαξ – Φόλενταμ 2-0: Εύκολη νίκη για τον Αίαντα πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό
Ο Άγιαξ επικράτησε με 2-0 της Φόλενταμ για την Eredivisie και πλέον στρέφει το βλέμμα του στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής του Champions League με αντίπαλο τον Ολυμπιακό.
Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Ολυμπιακό για Champions League, ο Άγιαξ πέρασε ένα άνετο απόγευμα στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της Φόλενταμ για την 20ή αγωνιστική της Eredivisie.
Ο «Αίαντας» μπήκε πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση και «καθάρισε» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Μπάας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ίδιο παίκτη να κάνει το 2-0 στο 36ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.
Σημαντική υποσημείωση ο σκόρερ είναι κεντρικός αμυντικός και ο παίκτης που του έδωσε τις ασίστ ήταν ο ίδιος και στα δύο γκολ και ήταν ο Μπουνίντα.
Με αυτή τη νίκη, ο Άγιαξ πήρε ψυχολογία ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (28/01, 22:00), αν και παραμένει στο -15 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας.
Η σύνθεση του Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπούμαν, Ρόζα, Μπάας – Ρέγκερ (63′ Ιτακούρα), Κλάασεν (75′ Φιτς-Τζιμ), Στουρ (63′ Μόκιο) – Χοτς, Μπουνίντα (83′ Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέχορστ).
Η βαθμολογία της Eredivisie:
