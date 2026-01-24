Άγιαξ – Φόλενταμ 2-0: Εύκολη νίκη για τον Αίαντα πριν τον «τελικό» με τον Ολυμπιακό

Λίγες ημέρες πριν από το μεγάλο ευρωπαϊκό ραντεβού με τον Ολυμπιακό για Champions League, ο Άγιαξ πέρασε ένα άνετο απόγευμα στο πρωτάθλημα, επικρατώντας με 2-0 της Φόλενταμ για την 20ή αγωνιστική της Eredivisie.

Ο «Αίαντας» μπήκε πάρα πολύ καλά στην αναμέτρηση και «καθάρισε» από το πρώτο κιόλας ημίχρονο. Ο Μπάας άνοιξε το σκορ στο 13ο λεπτό της αναμέτρησης, με τον ίδιο παίκτη να κάνει το 2-0 στο 36ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου.

Σημαντική υποσημείωση ο σκόρερ είναι κεντρικός αμυντικός και ο παίκτης που του έδωσε τις ασίστ ήταν ο ίδιος και στα δύο γκολ και ήταν ο Μπουνίντα.

Με αυτή τη νίκη, ο Άγιαξ πήρε ψυχολογία ενόψει της κρίσιμης αναμέτρησης με τον Ολυμπιακό (28/01, 22:00), αν και παραμένει στο -15 από την πρωτοπόρο Αϊντχόφεν στο πρωτάθλημα της Ολλανδίας.

Η σύνθεση του Άγιαξ: Γιάρος, Γκαέι, Μπούμαν, Ρόζα, Μπάας – Ρέγκερ (63′ Ιτακούρα), Κλάασεν (75′ Φιτς-Τζιμ), Στουρ (63′ Μόκιο) – Χοτς, Μπουνίντα (83′ Γκλουχ), Ντόλμπεργκ (75′ Βέχορστ).

Η βαθμολογία της Eredivisie: