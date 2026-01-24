Μεντιλίμπαρ ενόψει Άγιαξ: «Θα τα δώσουμε όλα στο Άμστερνταμ»

Ο Ολυμπιακός νίκησε με σκορ 1-0 στο Φάληρο τον Βόλο για την 18η αγωνιστική της Stoiximan Super League και ανέβηκε προσωρινά στην κορυφή της βαθμολογίας. Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στις δηλώσεις του στο flash interview αναφέρθηκε στην εικόνα της ομάδας του, αλλά και στον «τελικό» του Άμστερνταμ με τον Άγιαξ για το Champions League (28/1, 22:00).

Aναλυτικά όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ:

Για το αν η ομάδα του έπαιξε τόσο – όσο: «Ίσως να είναι έτσι, θα πρέπει να δημιουργήσεις περισσότερες ευκαιρίες, πρέπει να κάνεις περισσότερα πράγματα απ’ ότι κάναμε εμείς σήμερα».

Για τον κόσμο που ζητούσε το διπλό στο Άμστερνταμ: «Όλοι αυτό θέλουμε, θα πάμε με αυτήν την πρόθεση, θα κάνουμε τα πάντα. Θα πάμε και θα δούμε τι θα γίνει».

«Το σημαντικό είναι ότι χάσαμε, δεν μου αρέσει να χάνω παιχνίδια. Χάσαμε το παιχνίδι και δεν είμαι ευχαριστημένος όταν χάνω τα παιχνίδια. Το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι να κάνουμε δύο ημέρες αποθεραπεία και από την Δευτέρα να κάνουμε προετοιμασία όχι μόνο για τον επόμενο αγώνα αλλά για τα επόμενα οχτώ», ανέφερε από την πλευρά του ο προπονητής του Βόλου, Χουάν Φεράντο.