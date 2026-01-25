sports betsson
Κυριακή 25 Ιανουαρίου 2026
Σημαντική είδηση:
25.01.2026 | 12:44
Φωτιά σε φούρνο στο κέντρο της Αθήνας – Προσωρινή διακοπή κυκλοφορίας
Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια στον «τελικό» με τον Άγιαξ
Champions League 25 Ιανουαρίου 2026, 12:30

Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια στον «τελικό» με τον Άγιαξ

Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια του γηπέδου, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.

Σύνταξη
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην οποία διευκρινίζεται ο τρόπος που θα τα προμηθευτούν οι φίλοι των Πειραιωτών.

«Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών.

Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός

ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στον Ajax, που θα διεξαχθεί στο «Johan Cruijff Arena» την Τετάρτη 28/01/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:

Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης».

Υπενθυμίζουμε ότι η ανταλλαγή του voucher με εισιτήριο αγώνα μπορεί να γίνει από τον ίδιο κάτοχο ή από τρίτο άτομο, προσκομίζοντας το voucher και φωτοτυπίες των απαιτούμενων παραστατικών του εκάστοτε κατόχου (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση).

Προσοχή: σε περίπτωση που τα στοιχεία του voucher δεν ταυτοποιούνται με τα στοιχεία στα προαναφερόμενα παραστατικά (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση), το voucher θα ακυρώνεται.

Ανταλλαγές voucher με εισιτήριο δεν θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία.

Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε επανειλημμένα αιτήματα για την παροχή επιπλέον εισιτηρίων του 5% της χωρητικότητας του γηπέδου που δικαιούται (2.600) για να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοί μας, τα οποία απορρίφθηκαν.

Business
Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Σούπερ μάρκετ: Σπάνε τα όρια του ραφιού – Οι εναλλακτικές επενδύσεις από ξενοδοχεία έως ραδιόφωνα

Economy
Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ανάπτυξη: Γιατί το ΑΕΠ αυξάνεται αλλά τα εισοδήματα μένουν πίσω

Ποδόσφαιρο 25.01.26

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο
Champions League 21.01.26

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο

LIVE: Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Αταλάντα – Αθλέτικ Μπιλμπάο για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Τσέλσι – Πάφος
Champions League 21.01.26

LIVE: Τσέλσι – Πάφος

LIVE: Τσέλσι – Πάφος. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Τσέλσι – Πάφος για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα
Champions League 21.01.26

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα

LIVE: Γιουβέντους – Μπενφίκα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Γιουβέντους – Μπενφίκα για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ
Champions League 21.01.26

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

LIVE: Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Μπάγερν Μονάχου – Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν
Champions League 21.01.26

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν

LIVE: Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Νιουκάστλ – Αϊντχόφεν για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι
Θέμα μύτης 25.01.26

Γιατί κάποιοι άνθρωποι νοσούν βαριά με κρυολόγημα και άλλοι όχι

«Κλειδί» αποτελεί η πρώιμη απόκριση των κυττάρων της μύτης, από όπου εισέρχονται στον οργανισμό οι ρινοϊοί, κύριοι ένοχοι για το κοινό κρυολόγημα - ελπίδα για νέες στοχευμένες θεραπείες.

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» – Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια
Αγώνας 25.01.26

«Άρρωστοι όπως τα μυστικά μας» - Η Νατάσα Λιόν μιλάει ανοιχτά για την προσπάθεια να παραμείνει νηφάλια

Η Αμερικανίδα ηθοποιός και σκηνοθέτης, Νατάσα Λιόν, λέει ότι υποτροπίασε μετά από χρόνια νηφαλιότητας: «Η ανάρρωση είναι μια δια βίου διαδικασία».

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ
Σχεδιασμός ΕΕ 25.01.26

Η Ευρώπη προετοιμάζεται για ένα σενάριο εφιάλτη – Αυτό είναι το χειρότερο πλήγμα που θα της επιφέρει ο Τραμπ

Οι απειλές του Τραμπ για τη Γροιλανδία δίνουν επείγουσα σημασία στις προσπάθειες της περιοχής να μειώσει την εξάρτησή της από την αμερικανική τεχνολογία

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Τι είπε ο Δουβίκας μετά την «ντοπιέτα» επί της Τορίνο

O Τάσος Δουβίκας μετά την εξαιρετική του εμφάνιση και την ντοπιέτα που πέτυχε στο ματς της Κόμο με την Τορίνο, παραχώρησε δηλώσεις και στάθηκε στην πορεία του συνόλου του Φάμπρεγας, αλλά και στη δική του εξέλιξη.

Σύνταξη
Γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο – Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη
Υγεία 25.01.26

«Σαρώνει» η γρίπη: Περισσότερες από 130 νοσηλείες παιδιών τον Ιανουάριο - Παραμένει στη ΜΕΘ η 6χρονη

Έντονη ανησυχία για τον υψηλό βαθμό μεταδοτικότητας της υπο-παραλλαγής Κ - «Οι επιπλοκές μπορεί να επηρεάσουν το νευρικό σύστημα, την καρδιά και τους πνεύμονες», λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία – Τι λέει ο Λέκκας
Αλλαγή νοοτροπίας 25.01.26

Όταν ο πολεοδομικός σχεδιασμός αγνοεί ρέματα και μορφολογική ιστορία - Τι λέει ο Λέκκας

«Πολλές φορές ακόμα και μεταγενέστερη πρόβλεψη, όπως τα αντιπλημμυρικά, δεν είναι αρκετή για την ένταση των φαινομένων - Μειώνει τις επιπτώσεις, αλλά δεν τις εκμηδενίζει» σημειώνει ο Ευθύμιος Λέκκας

Σύνταξη
Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε
Αιχμές κατά κυβέρνησης 25.01.26

Ζαχαριάδης για Μινεσότα: Αυτό δεν είναι Δύση, είναι ακροδεξιά – Ώρα να μιλήσουμε καθαρά με ποιον κόσμο είμαστε

«Στις ΗΠΑ του Τραμπ η καταστολή και η αυθαιρεσία βαφτίζονται "ασφάλεια" και μεταναστευτικός έλεγχος"», σημειώνει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
Κραν Μοντάνα: Στη βίλα του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο οποίο καήκαν 40 άνθρωποι – «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 
Κόσμος 25.01.26

Στη βίλα του επέστρεψε ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντανά - «Είναι ντροπή για τα παιδιά μας» 

Ποιος είναι ο μυστηριώδης φίλος του που κατέβαλε την εγγύηση για να αφεθεί ελεύθερος και να επιστρέψει σπίτι του ο ιδιοκτήτης του μπαρ στο Κραν Μοντάνα στο οποίο κάηκαν ζωντανοί 40 άνθρωποι και τραυματίστηκαν άλλοι 116

Σύνταξη
Γλυφάδα: «Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» – Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου
Ελλάδα 25.01.26

«Παιδί μου, μην με σκοτώνεις άλλο, πέθανα» - Σοκάρουν τα τελευταία λόγια του 80χρονου πριν μαχαιρωθεί από τον γιο του

Το θύμα πήγαινε στην εκκλησία, ο γιος του του είχε στήσει καρτέρι στην πυλωτή της οικίας τους επί της οδού Γυθείου στη Γλυφάδα όπου και τον σκότωσε

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας
Σκέψεις απεξάρτησης 25.01.26

Τι θα συμβεί αν ο Τραμπ ρίξει το cloud; H Ευρώπη ανησυχεί μετά το θρίλερ της Γροιλανδίας

Οι γεωπολιτικές εντάσεις αναγκάζουν την Ευρώπη να εξετάσει σοβαρά ένα σενάριο που μέχρι πρόσφατα φάνταζε αδιανόητο: να λειτουργήσει χωρίς την αμερικανική τεχνολογία και τις υπηρεσίες του cloud.

Νατάσα Σινιώρη
LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 25.01.26

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός

LIVE: Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 13:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Κολοσσός Ρόδου – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ταϊπέι: Αναρριχητής σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων
Άλεξ Χόνολντ 25.01.26

Αναρριχητής στην Ταϊπέι κόβει την ανάσα: Σκαρφάλωσε χωρίς σκοινί σε ουρανοξύστη 508 μέτρων

Το εγχείρημά του μεταδόθηκε live - Ο γνωστός αναρριχητής έγινε παγκοσμίως γνωστός το 2017, όταν ανέβηκε χωρίς κανένα μέτρο ασφαλείας τον βράχο El Capitan, ύψους 914 μέτρων

Σύνταξη
Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»
Ποδόσφαιρο 25.01.26

Έξαλλος ο Σάρι: «Οι παίκτες μας θέλουν να φύγουν επειδή δεν βλέπουν καμία φιλοδοξία στη Λάτσιο»

Ο Μαουρίτσιο Σάρι μίλησε για τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει βρεθεί η Λάτσιο, η οποία δείχνει να μην μπορεί να προσφέρει όσα θα περίμεναν οι παίκτες της.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη
Επικαιρότητα 25.01.26

Τσουκαλάς: Οι μεταρρυθμίσεις δεν είναι σημαία ευκαιρίας – Πυρά κατά Μητσοτάκη

«Αντί για μεταρρυθμίσεις», ο κ. Μητσοτάκης «επέλεξε η κυβέρνησή του να ταυτιστεί με τη διαφθορά, τον πελατειασμό, το ρουσφέτι, τον φόβο σύγκρουσης με κατεστημένα συμφέροντα», αναφέρει ο κ. Τσουκαλάς

Σύνταξη
Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ
Πολιτική Γραμματεία 25.01.26

Λεκτικές πιρουέτες Μητσοτάκη: Η Ευρώπη να παραμείνει ενωμένη διατηρώντας ανοιχτούς διαύλους συνεννόησης με τις ΗΠΑ

Ο πρωθυπουργός στην κυριακάτικη ανάρτησή του ασχολείται με τις σχέσεις Ευρώπης και ΗΠΑ που δοκιμάζονται το τελευταίο διάστημα με αφορμή τη Γροιλανδία - Σύμφωνα με τον κ. Μητσοτάκη «οφείλουμε να διατηρούμε ένα πλαίσιο συνεννόησης και λειτουργικούς διαύλους συνεργασίας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, ακόμη και σε περιόδους έντασης»

Σύνταξη
