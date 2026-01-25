Ολυμπιακός: Η ενημέρωση για τα εισιτήρια στον «τελικό» με τον Άγιαξ
Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια του γηπέδου, όπως ανακοίνωσε η ΠΑΕ Ολυμπιακός.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός εξέδωσε ανακοίνωση για τα εισιτήρια του αγώνα με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ, στην οποία διευκρινίζεται ο τρόπος που θα τα προμηθευτούν οι φίλοι των Πειραιωτών.
«Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης» αναφέρει χαρακτηριστικά η ανακοίνωση των Πειραιωτών.
Η ενημέρωση της ΠΑΕ Ολυμπιακός
H ΠΑΕ Ολυμπιακός, για την 8η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League απέναντι στον Ajax, που θα διεξαχθεί στο «Johan Cruijff Arena» την Τετάρτη 28/01/2026 στις 21:00 (τοπική ώρα), ενημερώνει τους φίλους της ομάδας για τα εξής:
Οι κάτοχοι voucher οι οποίοι δεν το έχουν ανταλλάξει με εισιτήριο πρέπει να προσέλθουν τη Δευτέρα και ώρες 10:00-18:00 στα εκδοτήρια της Θύρας 25 του Σταδίου «Γ. Καραϊσκάκης».
Υπενθυμίζουμε ότι η ανταλλαγή του voucher με εισιτήριο αγώνα μπορεί να γίνει από τον ίδιο κάτοχο ή από τρίτο άτομο, προσκομίζοντας το voucher και φωτοτυπίες των απαιτούμενων παραστατικών του εκάστοτε κατόχου (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση).
Προσοχή: σε περίπτωση που τα στοιχεία του voucher δεν ταυτοποιούνται με τα στοιχεία στα προαναφερόμενα παραστατικά (αεροπορικά εισιτήρια ή ξενοδοχειακή κράτηση), το voucher θα ακυρώνεται.
Ανταλλαγές voucher με εισιτήριο δεν θα πραγματοποιηθούν στην Ολλανδία.
Η ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε επανειλημμένα αιτήματα για την παροχή επιπλέον εισιτηρίων του 5% της χωρητικότητας του γηπέδου που δικαιούται (2.600) για να εξυπηρετηθούν οι φίλαθλοί μας, τα οποία απορρίφθηκαν.
