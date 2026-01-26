Αυτός είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA στο Άγιαξ – Ολυμπιακός
Η UEFA ανακοίνωσε τους διαιτητές για τα ματς 8ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στο Άγιαξ – Ολυμπιακός.
- Κύκλωμα νοθείας καυσίμων: Στη φυλακή ο αρχηγός και άλλοι πέντε – Απολογούνται σήμερα οι δύο τελευταίοι
- Σαφάρι ελέγχων για POS και IRIS – Ποιοι κινδυνεύουν με πρόστιμα
- Γάζα: «Περιορισμένο και μόνο για πεζούς» το άνοιγμα του περάσματος στη Ράφα, λέει το Ισραήλ
- ΗΠΑ: Ιδιωτικό αεροσκάφος με 8 επιβαίνοντες συνετρίβη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε αεροδρόμιο του Μέιν
Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.
Η UEFA λίγα 24ωρα πριν την πολύ σημαντική αναμέτρηση των νταμπλούχων Ελλάδας, ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 8ης αγωνιστικής, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στον τελικό των ερυθρολεύκων με τον Αίαντα.
Ο Λετεσιέ, ο Ολυμπιακός και οι βοηθοί του
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.
Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λετεσιέ έχει ξαναοριστεί φέτος σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, αφού ο 36χρονος Γάλλος ήταν ρέφερι στο ματς των Πειραιωτών με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-0), ενώ τη σεζόν 2023/24 είχε οριστεί στο Άντβερπ – ΑΕΚ (1-0) και το 2022/23 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (3-1).
- Αυτός είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA στο Άγιαξ – Ολυμπιακός
- Ο αθλητισμός πεδίο μάχης των χρηματοοικονομικών κολοσσών και των κρυπτονομισμάτων
- Απίστευτο συμβάν στο Ρίζεσπορ – Αλάνιασπορ: Ο Παπανικολάου πήρε ανύπαρκτη κόκκινη στο έκτο λεπτό (vid)
- Η γκάφα του Αντίνo στα social media: Ανακοινώθηκε από τον Παναθηναϊκό και ανέβασε τον κόσμο του Ολυμπιακού (pic)
- Με την πλάτη στον τοίχο ο Παναθηναϊκός: Ο Λεβαδειακός έχει τις διπλάσιες πιθανότητες για τα play offs (pic)
- Το όνειρο, ο εφιάλτης, η αναγέννηση: Ο Μάρκους Ράσφορντ και μια ιδιαίτερη ιστορία
- Όμορφη κίνηση των Μπακς: Δώρισαν φαγητό μετά την αναβολή του αγώνα με τους Μάβερικς
- Στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό ο Τζόσεφ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις