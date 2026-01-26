Αυτός είναι ο διαιτητής που όρισε η UEFA στο Άγιαξ – Ολυμπιακός

Ο Ολυμπιακός έχει στρέψει την προσοχή του στον «τελικό» με τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00) για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, σε ένα σπουδαίο παιχνίδι που θα κρίνει την πρόκριση στην επόμενη φάση.

Η UEFA λίγα 24ωρα πριν την πολύ σημαντική αναμέτρηση των νταμπλούχων Ελλάδας, ανακοίνωσε τους διαιτητές των αγώνων της 8ης αγωνιστικής, με τον Γάλλο Φρανσουά Λετεσιέ να ορίζεται στον τελικό των ερυθρολεύκων με τον Αίαντα.

Ο Λετεσιέ, ο Ολυμπιακός και οι βοηθοί του

Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Σιρίλ Μουνιέ και Μεντί Ραχμουνί, τέταρτος θα είναι ο Ζερεμί Πινιάρ, ενώ στο VAR θα είναι οι Ζαρέ Ζιλέ και Ματιέ Βερνίς.

Αξίζει να σημειωθεί πως ο Λετεσιέ έχει ξαναοριστεί φέτος σε παιχνίδι του Ολυμπιακού, αφού ο 36χρονος Γάλλος ήταν ρέφερι στο ματς των Πειραιωτών με την Άρσεναλ στο Λονδίνο (2-0), ενώ τη σεζόν 2023/24 είχε οριστεί στο Άντβερπ – ΑΕΚ (1-0) και το 2022/23 στο Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ (3-1).