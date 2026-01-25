Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1: Στα πλέι-οφ με ανατροπή οι «ερυθρόλευκοι»! (vids)

Συγκλονιστικό παιχνίδι στον Ρέντη και επική ανατροπή από τον Ολυμπιακό Β’ απέναντι στο Αιγάλεω. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 28ο λεπτό με τέρμα του Φαϊτάκη και έφτασαν πολύ κοντά στη νίκη, αλλά οι Ερυθρόλευκοι με δύο γκολ στις καθυστερήσεις από τους Τανούλη (90+2’) και Γιουσούφ (90+5’) έφεραν τούμπα το παιχνίδι και επικράτησαν με 2-1.

Μια νίκη που τους δίνει την 4η θέση στη βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της Super League2 και μαζί την πρόκριση στα πλέι οφ της δεύτερης ποδοσφαιρικής κατηγορίας της χώρας, γεγονός που σημαίνει ότι δεν πρόκειται να απειληθούν με υποβιβασμό. Αντίθετα, το Αιγάλεω έμεινε στην 7η θέση και θα παλέψει για την παραμονή του στη Super League2.

Τα highlights του αγώνα

Η τελική βαθμολογία της κανονικής διάρκειας της Super League 2 στον νότιο όμιλο:

Ο Μανώλης Σκύβαλος παρέταξε την ομάδα του με αρκετά νέα πρόσωπα, μεταξύ των οποίων ήταν και ο Φαϊτάκης, με τον 21χρονο μεσοεπιθετικό μάλιστα στο 28ο λεπτό να σκοράρει για το 1-0 των φιλοξενούμενων. Ο Κωστόπουλος σέντραρε από δεξιά, ο Φαϊτάκης απέφυγε τους Λιάτσο και Κουτσογούλα και δυνατό σουτ νίκησε τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού Β’ για το 1-0 του Αιγάλεω.

Στο δεύτερο ημίχρονο οι Ερυθρόλευκοι ανέβασαν την απόδοσή τους και άρχισαν να ασκούν ασφυκτική πίεση στα καρέ των φιλοξενούμενων, οι οποίοι, όμως, είχαν κλείσει πολύ καλά τους χώρους προς την εστία του Καραργύρη και κρατούσαν στα χέρια τους τη νίκη.

Μέχρι το 90+2’ όταν ο Τανούλης, μετά από σέντρα του Θαρθάνα, πήρε την κεφαλιά και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Καραργύρη για το 1-1. Τρία λεπτά αργότερα, η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο έκανε την ολική ανατροπή, με νέα κεφαλιά. Αυτή τη φορά από τον Γιουσούφ, με τον Αφρικανό να εκμεταλλεύεται τη νέα πολύ καλή μπαλιά του Θαρθάνα και να δίνει το τρίποντο της νίκης στον Ολυμπιακό Β’. Μια επική ανατροπή από τους Ερυθρόλευκους, που έφεραν τούμπα το παιχνίδι και μπήκαν στα πλέι οφ της Super League 2.

Οι συνθέσεις:

ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β (Άλβαρο Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Λιάτσος (57′ Λιατσικούρας), Ζουγλής (80′ Κεϊτά), Κουτσογούλας (68′ Φίλης), Θαρθάνα, Τανούλης, Πνευμονίδης, Τουφάκης (68′ Αργυρίου), Ρολάκης (46′ Μαρτίνης).

ΑΙΓΑΛΕΩ (Μανώλης Σκύβαλος): Καραργύρης, Καρρίκι (70′ Καραμπάς), Κωστέας, Ζιούλης, Κωστόπουλος, Φαϊτάκης (80′ Απαλοδήμας), Σαποβάλοφ (65′ Τακεσιάν), Αναστασόπουλος, Φαϊζάλ (80′ Αθανασακόπουλος), Ουνγιαλίδης (65′ Τάτσης), Σλιμόν.

Τα αποτελέσματα της τελευταίας αγωνιστικής

Ελλάς Σύρου – Καλαμάτα 1-2

Καλλιθέα – Ηλιούπολη 1-1

Μαρκό – Παναργειακός 1-0

Πανιώνιος – Χανιά 3-0

Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω 2-1

Η βαθμολογία με την οποία θα μπουν στα πλέι οφ και στα πλέι άουτ οι ομάδες του νοτίου ομίλου:

Playoffs

Καλαμάτα 25

Πανιώνιος 22

Μαρκό 16

Ολυμπιακός Β’ 14

Playouts

Καλλιθέα 13

Ελλάς Σύρου 12

Αιγάλεω 9

Ηλιούπολη 8

Χανιά 6

Παναργειακός 3