Ολυμπιακός Β’ – Μαρκό 1-0: Νέα νίκη για τους «ερυθρόλευκους» που μένουν σε τροχιά πλέι-οφ (vids)

Ασταμάτητος είναι ο Ολυμπιακός Β’ του Άλβαρο Ρούμπιο! Στο πλαίσιο της 16ης αγωνιστικής του Β’ ομίλου της Super League 2, οι «ερυθρόλευκοι» νίκησαν 1-0 την έκπληξη της φετινής σεζόν, Μαρκό, στον Ρέντη και παρέμειναν στην 4η θέση του βαθμολογικού πίνακα, η οποία οδηγεί στα πλέι-οφ ανόδου και ταυτόχρονα φυσικά στην παραμονή στην κατηγορία. Καλύτεροι σε όλο το ματς οι Πειραιώτες, έχασαν πολλές ευκαιρίες και για μεγαλύτερο σκορ.

Ο Ισπανός τεχνικός έχει μεταμορφώσει προς το καλύτερο την ομάδα του, η οποία πλέον έφτασε τις τρεις σερί νίκες, μένοντας αήττητη σε 4 αγώνες υπό τις οδηγίες του (3-1-0) και με γκολ 6-1 στο διάστημα αυτό. Πλέον, οι Πειραιώτες ανέβηκαν στους 24 βαθμούς και διατηρήθηκαν στην τετράδα, την ώρα που η Ελλάς Σύρου ακολουθεί με 23 και η Καλλιθέα με 22.

Με το αποτέλεσμα αυτό, οι «ερυθρόλευκοι» -για τους οποίους σημειώνεται ότι το ντεμπούτο του έκανε και ο «νέος», Αντόνιο Θαρθάνα- συνεχίζουν να κρατούν την τύχη στα χέρια τους, αφού στα τελευταία δύο ματς της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος παίζουν με Ηλιούπολη εκτός και Αιγάλεω εντός. Την ίδια ώρα, η εξαιρετική φέτος Μαρκό του Σούλη Παπαδόπουλου, παρά την ήττα αυτή από τον Ολυμπιακό, παίζει μάλλον χωρίς άγχος, αφού με τους 28 βαθμούς που έχει μαζέψει, έχει ουσιαστικά εξασφαλίσει ήδη την παρουσία της στα πλέι-οφ.

Κυρίαρχος από το ξεκίνημα ο Ολυμπιακός Β’

Με κατοχή μπάλας και μεγάλη επιθετικότητα μπήκε στο ματς ο Ολυμπιακός Β’ και έτσι ακριβώς συνέχισε ως το τέλος του. Στο 7ο λεπτό ο γκολκίπερ της Μαρκό έκανε την πρώτη από τις πολλές σημαντικές επεμβάσεις στο ματς, μπλοκάροντας το σουτ του Μαρτίνη μετά από ωραία ατομική ενέργεια του νεαρού. Ο Κουράκλης στο απέναντι τέρμα μπλόκαρε στο 10′ το σουτ του πρώην παίκτη του Ολυμπιακού και νυν αρχηγού της Μαρκό, Σεμπά.

Στο 10′, νέα επέμβαση του Θεοδωράκη -δύσκολη μάλιστα- σε σουτ του Πνευμονίδη που κόντραρε και σε πόδια. Στο 23′ ο Κουράκλης απέκρουσε σε κόρνερ καλό σουτ του Καλλέργη και αυτή ήταν η τελευταία καλή φάση του πρώτου μέρους, με τον Ολυμπιακό να μην απειλείται από την αντίπαλό του.

Ο Λιάτσος ήταν αυτός που νίκησε τον Θεοδωράκη

Πολύ πιο αποτελεσματική ήταν η ομάδα του Άλβαρο Ρούμπιο στο δεύτερο ημίχρονο. Στο 48′ ο Θεοδωράκης έπιασε το πλασέ του Κεϊτά από πολύ καλή θέση, όπως και το συρτό απευθείας φάουλ του ίδιου παίκτη στο 53′. Σωτήρια ήταν και η επέμβασή του γκολκίπερ της Μαρκό τόσο στο φάουλ του Πνευμονίδη στο 56′, όσο και στην κεφαλιά του Γκοτζαμανίδη στο 59′.

Ωστόσο, στη φάση του 68′ δεν μπόρεσε να αντιδράσει. Ο Ολυμπιακός Β’ κέρδισε έμμεσο, και ο Χρήστος Λιάτσος ήταν αυτός που βρήκε το κενό στην εστία, νικώντας με δυνατή εκτέλεση, τον ανίκητο μέχρι εκείνο το σημείο Θεοδωράκη, γράφοντας το 1-0 με το πρώτο του γκολ με τη Β’ ομάδα του Ολυμπιακού. Τίποτα δεν άλλαξε ως το φινάλε, με τον Ολυμπιακό Β’ να διαχειρίζεται άνετα το προβάδισμα και να παίρνει μια ακόμη σημαντική νίκη.

Οι συνθέσεις των ομάδων:

Ολυμπιακός (Άλβαρο Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μαρτίνης (69′ Τουφάκης), Λιατσικούρας (56′ Θαρθάνα), Φίλης (82′ Λώλης), Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης (81′ Αλαφάκης), Κεϊτά, Αργυρίου (57′ Λιάτσος), Ρολάκης.

Μαρκό (Σούλης Παπαδόπουλος): Θεοδωράκης, Μαρκοπουλιώτης, Στάμου (62′ Ίννος), Μιγιενγκά, Ντέντλερ (46′ Γκίνι), Κωνσταντακόπουλος (74′ Κιούσης), Καλλέργης (88′ Χατζημάρκος), Παυλίδης, Φατιόν, Οικονομίδης, Σεμπά (62′ Λάζαρης).

Η βαθμολογία