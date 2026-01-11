Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0: Στη Μαύρη Θύελλα το ντέρμπι
Τεράστιο προβάδισμα ανόδου πήρε η Καλαμάτα, η οποία με γκολ από Βαφέα Τσέλιο στο τελευταίο δεκάλεπτο, νίκησε 2-0 τον Πανιώνιο στο ντέρμπι κορυφής του Β΄ ομίλου της Super League 2.
Η πρωτοπόρος Καλαμάτα ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ντέρμπι κορυφής με τον Πανιώνιο στο Δημοτικό Στάδιο της Παραλίας, για την 16η αγωνιστική του Β΄ ομίλου της Super League 2.
Η «Μαύρη Θύελλα» επικράτησε των Νεοσμυρνιωτών με 2-0 και πανηγύρισε την ένατη διαδοχική νίκη της στο πρωτάθλημα, με αποτέλεσμα να «ανοίξει» στους πέντε βαθμούς το προβάδισμά της έναντι των «κυανέρυθρων» στην κορυφή της κατάταξης, χωρίς μάλιστα να έχει ηττηθεί στη σεζόν 14-2-0).
Παράλληλα, η Καλαμάτα υποχρέωσε στην πρώτη ήττα του στον Β΄ όμιλο (12-3-1) τον Πανιώνιο, ο οποίος μετρούσε οκτώ σερί νίκες μετά την ισοπαλία με το πελοποννησιακό συγκρότημα στη Νέα Σμύρνη για τον Α’ γύρο.
Η ομάδα του Αλέκου Βοσνιάδη προηγήθηκε με το γκολ του Βαφέα στο 82΄, ενώ «κλείδωσε» τους τρεις βαθμούς με το τέρμα του Τσέλιου στις καθυστερήσεις (90+4΄). Πάντως, η Καλαμάτα είχε την ευκαιρία να «ανοίξει το σκορ» στο 60΄, όταν ο Παμλίδης εκτέλεσε πέναλτι, αλλά ο Γιαννακόπουλος απέκρουσε σε κόρνερ.
Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Τάχατος (84′ Συλλά), Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι, Παμλίδης (76′ Μιράντα), Μάντζης (62′ Κωτσόπουλος), Μορέιρα (84′ Τσελεπίδης), Τσέλιος.
Πανιώνιος (Δερμιτζάκης): Γιαννακόπουλος, Στούπης (84′ Βοΐλης), Κρητικός (46′ Γιάκοβλεφ), Αυλωνίτης, Μόρσεϊ (72′ Φαν Ντερ Βάτερ), Μπελμόντ (72′ Μπεχαράνο), Κιάκος, Μωραΐτης, Κολοβός (80′ Παπαγεωργίου), Βενάρδος, Ζούλιας.
Το πρόγραμμα και τα αποτελέσματα της 16ης αγωνιστικής
Σάββατο 10/1
Athens Kallithea – Παναργειακός 1-1
Αιγάλεω – Ελλάς Σύρου 0-2
Κυριακή 11/1
Καλαμάτα – Πανιώνιος 2-0
Ολυμπιακός Β – Μαρκό (15:00)
Χανιά – Ηλιούπολη (15:00)
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 44
2. Πανιώνιος 39
3. Μαρκό 28 (1 αγώνα λιγότερο)
4. Ελλάς Σύρου 23
———————
5. Athens Kallithea 22
6. Ολυμπιακός Β 21 (1 αγώνα λιγότερο)
7. Αιγάλεω 14
8. Χανιά 12 (1 αγώνα λιγότερο)
9. Ηλιούπολη 8 (1 αγώνα λιγότερο)
10. Παναργειακός 5
