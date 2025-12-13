Η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 στο Αιγάλεω και συνεχίζει ακάθεκτη στην κορυφή της Super League 2, πετυχαίνοντας την 7η συνεχόμενη νίκη της.

Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει 38 πόντους και βρίσκεται στο +5 από τον Πανιώνιο, ο οποίος την Κυριακή (14/12) αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη στη Νέα Σμύρνη.

Ο Στρούγγης άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με τη Μαύρη Θυέλλα να απλοποιεί τα πράγματα στο 76ο λεπτό με τον Βασίλη Μάντζη.

Αιγάλεω: Καραργύρης, Τάμπας, Ζιούλης, Ευαγγέλου (35′ Απαλοδήμας), Τάτσης (60′ Τσιλιγγίρης), Κωστόπουλος, Βάρκας (60′ Ουνγιαλίδης), Καραμπάς, Αθανασακόπουλος (75′ Γιαννίκος), Φοφανά (75′ Ενομό), Κωστέας.



Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Παμλίδης (78′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (78′ Γκάμα), Μορέιρα (69′ Μιράντα), Τσέλιος.

Στο άλλο ματς η Μαρκό πέρασε επίσης νικηφόρα από την έδρα της Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 2-0. Το σκορ άνοιξε ο Παυλίδης στο 16ο λεπτός της αναμέτρησης, ενώ η Μαρκό «κλείδωσε» ουσιαστικά το τρίποντο στο 25ο λεπτό με αυτογκόλ του Προβυδάκη.

Στον Α’ όμιλο η Καβάλα πέρασε με διπλό από την έδρα του ΠΑΟΚ Β΄ επικρατώντας με 2-0, ενώ και ο Νέστος Χρυσούπολης έκαμψε την αντίσταση του Καμπανιακού νικώντας με 2-0.

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2

Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0

14/12 14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’

14/12 15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός

14/12 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα

Η βαθμολογία

Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο

Ελλάς Σύρου – Μαρκό 0-2

Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0

Αιγάλεω – Καλαμάτα 0-2

14/12 15:00 Χανιά – Παναργειακός

14/12 15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος