Συνεχίζει ακάθεκτη η Καλαμάτα (2-0), νίκες για Μαρκό (2-0) και Καβάλα (2-0)
Η Καλαμάτα πήρε το διπλό, επικρατώντας 2-0 του Αιγάλεω για την 14η αγωνιστική του Β’ ομίλου της Super League 2 και έτσι πανηγύρισε την έβδομη σερί νίκη της. Νίκη και για τη Μαρκό με 2-0 στη Σύρο, όπως και για την Καβάλα κόντρα στον ΠΑΟΚ Β' (2-0).
Η Καλαμάτα επικράτησε με 2-0 στο Αιγάλεω και συνεχίζει ακάθεκτη στην κορυφή της Super League 2, πετυχαίνοντας την 7η συνεχόμενη νίκη της.
Η ομάδα της Μεσσηνίας έχει 38 πόντους και βρίσκεται στο +5 από τον Πανιώνιο, ο οποίος την Κυριακή (14/12) αντιμετωπίζει την Ηλιούπολη στη Νέα Σμύρνη.
Ο Στρούγγης άνοιξε το σκορ στο 22ο λεπτό της αναμέτρησης, με τη Μαύρη Θυέλλα να απλοποιεί τα πράγματα στο 76ο λεπτό με τον Βασίλη Μάντζη.
Αιγάλεω: Καραργύρης, Τάμπας, Ζιούλης, Ευαγγέλου (35′ Απαλοδήμας), Τάτσης (60′ Τσιλιγγίρης), Κωστόπουλος, Βάρκας (60′ Ουνγιαλίδης), Καραμπάς, Αθανασακόπουλος (75′ Γιαννίκος), Φοφανά (75′ Ενομό), Κωστέας.
Καλαμάτα: Γκέλιος, Βαφέας, Στρούγγης, Λυμπεράκης, Καλουτσικίδης, Οικονόμου, Κατάλντι (69′ Τσορνομάζ), Παμλίδης (78′ Κωτσόπουλος), Μάντζης (78′ Γκάμα), Μορέιρα (69′ Μιράντα), Τσέλιος.
Στο άλλο ματς η Μαρκό πέρασε επίσης νικηφόρα από την έδρα της Ελλάς Σύρου, επικρατώντας με 2-0. Το σκορ άνοιξε ο Παυλίδης στο 16ο λεπτός της αναμέτρησης, ενώ η Μαρκό «κλείδωσε» ουσιαστικά το τρίποντο στο 25ο λεπτό με αυτογκόλ του Προβυδάκη.
Στον Α’ όμιλο η Καβάλα πέρασε με διπλό από την έδρα του ΠΑΟΚ Β΄ επικρατώντας με 2-0, ενώ και ο Νέστος Χρυσούπολης έκαμψε την αντίσταση του Καμπανιακού νικώντας με 2-0.
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο
ΠΑΟΚ Β’ – Καβάλα 0-2
Νέστος Χρυσούπολης – Καμπανιακός 2-0
14/12 14:00 Νίκη Βόλου – Αστέρας Τρίπολης Β’
14/12 15:00 Ηρακλής – Μακεδονικός
14/12 15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΣ Γιάννινα
Η βαθμολογία
Το πρόγραμμα της 14ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο
Ελλάς Σύρου – Μαρκό 0-2
Ολυμπιακός Β’ – Athens Kallithea 0-0
Αιγάλεω – Καλαμάτα 0-2
14/12 15:00 Χανιά – Παναργειακός
14/12 15:00 Ηλιούπολη – Πανιώνιος
