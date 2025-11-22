Super League 2: Εδραιώνεται στην πρώτη θέση η Καλαμάτα – Κοντά στην κορυφή Νίκη Βόλου, Καρδίτσα

Δράση και στους δύο ομίλους της Super League 2, είχαμε το Σάββατο (22/11), με τον Ηρακλή να νικά με 1-0 την Καβάλα και τον Ολυμπιακό Β’ να έρχεται ισόπαλος 2-2 με την Ελλάς Σύρου για την 11η αγωνιστική.

Λίγο αργότερα Νίκη Βόλου και Αναγέννηση Καρδίτσας έπαιρναν πολύτιμα «τρίποντα» για τον Α΄ όμιλο παραμένοντας έτσι σε απόσταση ενός βαθμού από τον πρωτοπόρο «Γηραιό» (27 έναντι 26). Νίκη και για την Καλαμάτα στον Β’ όμιλο που εδραίωσε ακόμη περισσότερο τη θέση της στην κορυφή (29β., 21 ο Πανιώνιος που έχει και 2 ματς λιγότερα)

Αρχίζοντας από τον Βορρά (Α’ όμιλος) η Νίκη Βόλου επιβεβαίωσε την αγωνιστική της άνοδο, περνώντας εύκολα από το γήπεδο του Καμπανιακού, όπου επικράτησε 3-1. Ο Λουκίνας ήταν ηγετικός για τους νικητές, σκοράροντας στο 9’ και στο 49’, ενώ στο ενδιάμεσο ο Σιούτας (19’) είχε ήδη δώσει προβάδισμα στους φιλοξενούμενους. Το μόνο που κατάφερε να πετύχει ο Καμπανιακός ήταν να μειώσει προσωρινά με τον Ντουμάνη στο 21’.

Καμπανιακός (Χαραλαμπίδης): Γιακουμής, Παντεκίδης, Π. Καθάριος (79′ Καράδαλης), Παπαστεριανός, Πολύζος, Σαρβανίδης, Ντουμάνης, Τσαπακίδης (79′ Καράκουτης), Ν. Καθάριος (56′ Αλμπάνης), Δερμιτζάκης (67′ Ρόβας), Γαρύφαλλος (67′ Μυγδαλιάς).

Νίκη Βόλου (Γεωργιάδης): Τσέλιος, Κιβρακίδης, Μπαξεβάνος, Σιούτας, Τζανετόπουλος, Βουτσάς, Μπαριέντος (46′ Έππας), Στοΐλκοβιτς, Πέττας (75′ Βοντχανεν), Λώλης (69′ Γιακουμάκης), Λουκίνας (69′ Βέλλιος (83′ Α. Τσέλιος).

Στην Καρδίτσα, η Αναγέννηση αν και δυσκολεύθηκε απέναντι στον ΠΑΟΚ Β’ επικράτησε τελικά με 2-1 και παρέμεινε ψηλά στη βαθμολία. Το παιχνίδι άνοιξε πολύ νωρίς, καθώς μόλις στο 2’ ο Γκόλιας έβαλε μπροστά τους γηπεδούχους.

Το δεύτερο τέρμα ήρθε λίγο μετά την έναρξη της επανάληψης, με τον Καμπετσή να γράφει το 2-0 στο 56’. Ωστόσο ο Απιατσιόνακ με κεφαλιά στο 62’ έδωσε νέο ενδιαφέρον, εν τέλει όμως η Αναγέννηση κράτησε το προβάδισμα μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Αναγέννηση Καρδίτσας (Καβακάς): Μπαλωμένος, Πεταυράκης, Λεωνιδόπουλος, Πολέτο (70′ Νικολιάς), Μπούσης, Γκόλιας, Νοικοκυράκης, Στίκας, Καρίμ (58′ Μπάλλας), Καμπετσής (85′ Γιαξής), Τίντε (58′ Κάσσος).

ΠΑΟΚ Β (Πονζ): Μοναστηρλής, Κοσίδης, Πασαχίδης, Μπαταούλας, Απιατσιόνακ, Καλόγηρος, Σνάουτσνερ (46′ Ίκομπονγκ), Τσιφούτης (78′ Ρικάρντο), Κανίς (46′ Μπάλντε), Καλαϊτζίδης (61′ Μούστμα), Μύθου (25′ λ.τ Γκιτέρσος).

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του Α΄ ομίλου της Super League 2:

ΠΟΤ Ηρακλής – Καβάλα 1-0

Καμπανιακός – Νίκη Βόλου 1-3

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β΄ 2-1

Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 23/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός 23/11

Η βαθμολογία στον A’ όμιλο της Super League 2

«Καλπάζει» προς τη Super League η Καλαμάτα

Στον Νότιο όμιλο (Β’) Καλαμάτα συνέχισε τις καλές εμφανίσεις στη Super League 2, επικρατώντας των Χανίων με 1-0 στην Παραλία. Έτσι η «μαύρη θύελλα» αύξησε τη διαφορά της στο +8 από τον Πανιώνιο, που όμως έχει δύο παιχνίδια λιγότερα.

Οσον αφορά την εξέλιξη του ματς το γρήγορο γκολ του Καλουτσικίδη στο 4’, από ασίστ του Κωτσόπουλου, αποδείχθηκε καθοριστικό καθώς έδωσε στους γηπεδούχους τη δυνατότητα να κάνουν το «παιχνίδι» τους. Συγκεκριμένα ήταν κυρίαρχοι στον αγωνιστικό χώρο, χάνοντας αρκετές ευκαιρίες για περισσότερα γκολ, ωστόσο η εξαιρετική εμφάνιση του Στογιάνοβιτς δεν τους άφησε να διευρύνουν το σκορ. Παράλληλα υπήρξε και μια φάση πέναλτι στο πρώτο μέρος το οποίο ζήτησαν.

Από την πλευράς τους τα Χανιά δεν κατάφεραν να απειλήσουν ουσιαστικά, με το 1-0 να μένει δίκαια μέχρι το φινάλε.

Καλαμάτα (Βοσνιάδης): Γκέλιος, Καλουτσικίδης, Βαφέας, Στρούγγης, Σιλά, Οικονόμου, Τσορνομάζ, Τσέλιος (81′ Ντιγκινί), Παμλίδης, Γκάμα (61′ Μιράντα), Κωτσόπουλος (61′ Μορέιρα).

Χανιά (Κούκι): Στογιάνοβιτς, Τζανακάκης, Πρεβεζιάνος, Λάμτσε, Κουτρουμπής, Άοσμαν, Ράδος, Κουτεντάκης, Σπιριντόνοβιτς, Ιωαννίδης, Γιοκέ.

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής του Β’ Ομίλου της Super League 2:

Ολυμπιακός Β΄ – Ελλάς Σύρου 2-2

Καλαμάτα ΠΣ – Χανιά 1-0

Athens Kallithea FC – Πανιώνιος 23/11

Ηλιούπολη – ΓΣ Μαρκό 23/11

Αιγάλεω ΑΟ – Παναργειακός 23/11

Η βαθμολογία στον Β’ όμιλο της Super League 2