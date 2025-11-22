Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου 2-2: Καταπληκτικός Πνευμονίδης με «ντοπιέτα» στον Ρέντη

Ματσάρα στο Ρέντη και ισοπαλία μεταξύ Ολυμπιακού Β’ και Ελλάς Σύρου (2-2), στο πλαίσιο της 10ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2. Ο Σταύρος Πνευμονίδης πραγματοποίησε καταπληκτικό παιχνίδι και με τη «ντοπιέτα» του έδωσε τον βαθμό της ισοπαλίας στους Πειραιώτες του Ρομέν Πιτό.

Δύο γκολ από τον νεαρό άσο (31′, 53), με τους φιλοξενούμενους να σκοράρουν στο 8′ με τον Βενάρδο και στο 51′ με τον Σταματούλα για το τελικό 2-2.

Πολύ νωρίς, η Ελλάς Σύρου προηγήθηκε με τον Βερνάρδο, με τους «ερυθρόλευκους» να έχουν τις ευκαιρίες για να ισοφαρίσουν και εν τέλει να τα καταφέρνουν στο 31′ με μία γκολάρα του Πνευμονίδη ο οποίος με όμορφο δεξί πλασέ έστειλε την μπάλα στην απέναντι πλευρά των διχτυών για το 1-1.

Οι φιλοξενούμενοι ανέκτησαν το προβάδισμα με τον Σταματούλα στο 51′, για να ισοφαρίσει στο τελικό 2-2 ο Πνευμονίδης με καρφωτή κεφαλιά στο 53′, έπειτα από ωραία ενέργεια του Αργυρίου από τα δεξιά.

Στο άλλο ματς που διεξήχθη την ίδια ώρα, για τον Βόρειο Όμιλο, ο Ηρακλής επικράτησε με σκορ 1-0 της Καβάλας και συνέχισε μόνος πρώτος στην κορυφή της βαθμολογίας, έχοντας 27 πόντους.

Το πρόγραμμα της 11η αγωνιστικής στον Α’ Όμιλο

Ηρακλής – Καβάλα 1-0

15:00 Καμπανιακός – Νίκη Βόλου

15:00 Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΑΟΚ Β’

23/11, 14:00 Νέστος Χρυσούπολης – Αστέρας AKTOR B’

23/11, 15:00 ΠΑΣ Γιάννινα – Μακεδονικός

Η επόμενη αγωνιστική του Α’ Ομίλου

ΠΑΟΚ Β’ – ΠΑΣ Γιάννινα

Αστέρας AKTOR Β’ – Μακεδονικός

Ηρακλής – Καμπανιακός

Νίκη Βόλου – Αναγέννηση Καρδίτσας

Καβάλα – Νέστος Χρυσούπολης

H βαθμολογία και των δύο ομίλων:

Το πρόγραμμα της 11ης αγωνιστικής στον Β’ Όμιλο:

Ολυμπιακός – Ελλάς Σύρου 2-2

15:00 Καλαμάτα – Χανιά

23/11, 14:00 Athens Kallithea – Πανιώνιος

23/11, 15:00 Αιγάλεω – Παναργειακός

23/11, 15:00 Ηλιούπολη – Μαρκό

Η επόμενη αγωνιστική του Β’ Ομίλου:

Παναργειακός – Πανιώνιος

Ηλιούπολη – Καλαμάτα

Χανιά – Ολυμπιακός Β’

Ελλάς Σύρου – Athens Kallithea

Μαρκό – Αιγάλεω