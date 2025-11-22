Ολυμπιακός B’: Με Πνευμονίδη και Λιατσικούρα η ενδεκάδα με την Ελλάς Σύρου
Αυτή είναι η ενδεκάδα που επέλεξε ο Ρομέν Πιτό για το ματς που παίζει ο Ολυμπιακός με την Ελλάς Σύρου
Γνωστές έγιναν πριν από λίγο οι ενδεκάδες για το εντός έδρας ματς που παίζει ο Ολυμπιακός με την Ελλάς Σύρου στο Ρέντη για την 11η αγωνιστική της Super League 2.
Οι Πειραιώτες ξεκινούν το ματς με Πνευμονίδη και Λιατσικούρα, στοχεύοντας φυσικά στη νίκη κόντρα στην ομάδα από την πρωτεύουσα των Κυκλάδων.
Από εκεί και πέρα, ο Κουράκλης θα καθίσει κάτω από τα δοκάρια, ενώ από εκεί και πέρα για τους γηπεδούχους θα αγωνιστούν οι Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Αλαφάκης, Κουτσογούλας, Τανούλης, Κεϊτά, Αργυρίου και Κουτσίδης.
Αναλυτικά η ενδεκάδα που επέλεξε ο Γάλλος τεχνικός: Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ, Αλαφάκης, Λιατσικούρας, Κουτσογούλας, Τανούλης, Πνευμονίδης, Κεϊτά, Αργυρίου, Κουτσίδης.
Στον πάγκο βρίσκονται οι: Έξαρχος, Ντιούμπερι, Γιουσούφ, Μαρτίνης, Δάμα, Ζουγλής, Πλειώνης, Λώλης, Ρολάκης.
Δείτε αναλυτικά τις συνθέσεις Ολυμπιακός Β’ – Ελλάς Σύρου:
