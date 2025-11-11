Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο

Το ερχόμενο Σάββατο (15/11) ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β’ με αντίπαλο τον Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη για τη 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου της Super League 2.

Ωστόσο, ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς όπως ενημέρωσε σχετικά η διοργανώτρια αρχή το παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό παικτών για να παραταχθούν λόγω των υποχρεώσεων τους στις Εθνικές ομάδες. Έτσι ο αγώνας θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.

Θυμίζουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναβληθεί και η συνάντηση του Ολυμπιακού Β’ με το Αιγάλεω για λόγους ασφαλείας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League 2:

«Ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ σε αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων (Άρθρο 22 παρ.4 ΚΑΠ) και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».