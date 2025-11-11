Ολυμπιακός Β’: Αναβλήθηκε το παιχνίδι του και με τον Πανιώνιο
Λόγω των αγώνων των Εθνικών ομάδων, το ματς ανάμεσα στον Ολυμπιακό Β’ και τον Πανιώνιο που ήταν προγραμματισμένο να γίνει το ερχόμενο Σάββατο, δεν θα πραγματοποιηθεί και θα οριστεί άλλη ημερομηνία.
Το ερχόμενο Σάββατο (15/11) ήταν προγραμματισμένο να διεξαχθεί η αναμέτρηση του Ολυμπιακού Β’ με αντίπαλο τον Πανιώνιος στη Νέα Σμύρνη για τη 10η αγωνιστική του Β΄ομίλου της Super League 2.
Ωστόσο, ο αγώνας δεν θα πραγματοποιηθεί καθώς όπως ενημέρωσε σχετικά η διοργανώτρια αρχή το παιχνίδι οι Ερυθρόλευκοι δεν έχουν τον απαραίτητο αριθμό παικτών για να παραταχθούν λόγω των υποχρεώσεων τους στις Εθνικές ομάδες. Έτσι ο αγώνας θα οριστεί σε νέα ημερομηνία.
Θυμίζουμε πως την προηγούμενη εβδομάδα είχε αναβληθεί και η συνάντηση του Ολυμπιακού Β’ με το Αιγάλεω για λόγους ασφαλείας.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Super League 2:
«Ο αγώνας ΠΑΝΙΩΝΙΟΣ – ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β αναβάλλεται λόγω συμμετοχής ποδοσφαιριστών της ΠΑΕ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ σε αγώνες των ελληνικών εθνικών ομάδων (Άρθρο 22 παρ.4 ΚΑΠ) και θα ορισθεί με νεότερο έγγραφο της διοργανώτριας».
