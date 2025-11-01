Super League 2: Νίκησαν Ηλιούπολη και Καλαμάτα, απώλεια για τη Νίκη Βόλου

Η Καλαμάτα ήταν καταιγιστική απέναντι στον Παναργειακό επικρατώντας με 5-1. Οι γηπεδούχοι ξεκίνησαν δυναμικά με τέσσερα γκολ από τους Λεμονή (4′), Παμλίδη (14′), Μιράντα (22′, 38). Οι φιλοξενούμενοι μείωσαν με τον Φοκάμ στο πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων του ημιχρόνου, ενώ το τελικό σκορ διαμόρφωσε ο Κοτσόπουλος στις καθυστερήσεις του ματς.

Στου Ρέντη, η Ηλιούπολη επικράτησε με 3-2 του Ολυμπιακού Β’ και πήρε βαθιά βαθμολογική ανάσα. Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν με δύο γκολ από τον Τσουμάνη στο 15′ και το 29′. Οι Ερυθρόλευκοι αντέδασαν πριν το ημίχρονο με τον Γκοτζαμανίδη στο 42′ και τον Μπιλάλ στο 45’+3′ για το 2-2. Το τελικό 3-2 σημείωσε ο Κωστούλας στο 58′.

Απώλεια βαθμών είχε η Νίκη Βόλου στη Χρυσούπολη, καθώς έμεινε στο 0-0 με τον νεοφώτιστο Νέστo. Το αποτέλεσμα αυτό δίνει την ευκαιρία στον Ηρακλή να ξεφύγει στην κορυφή του Α΄ ομίλου, εφόσον καταφέρει αύριο (2/11) να περάσει νικηφόρα από την Καρδίτσα, όπου θα αναμετρηθεί με την τοπική Αναγέννηση, η οποία με τη σειρά της ανεβαίνει πρώτη με νίκη.

Βαθμολογική «ανάσα» πήρε στο μεταξύ ο ΠΑΟΚ Β΄, που επικράτησε στην Καλαμαριά του Μακεδονικού με 3-0. Ο Γκιτερσός άνοιξε το σκορ στο 13΄ και οι γηπεδούχοι «σφράγισαν» τη νίκη τους στο τελευταίο δεκάλεπτο, χάρη στα τέρματα των Μούστμα (84΄) και Καλόγηρου (89΄).

Αναλυτικά τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Α’ Ομίλου του πρωταθλήματος της Super League 2:

Νέστος Χρυσούπολης – Νίκη Βόλου 0-0

ΠΑΟΚ Β΄ – Μακεδονικός 3-0

Καμπανιακός – Αστέρας Τρίπολης Β΄ 2/11

Αναγέννηση Καρδίτσας – ΠΟΤ Ηρακλής 2/11

ΠΑΣ Γιάννινα – Καβάλα 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 7 αγώνες)

1. ΠΟΤ Ηρακλής 17

2. Νίκη Βόλου 17 -8αγ.

3. Αναγέννηση Καρδίτσας 16

4. Αστέρας Τρίπολης Β’ 14

5. ΠΑΟΚ Β’ 10 -8αγ.

6. Νέστος Χρυσούπολης 8 -8αγ.

7. Καμπανιακός 7

8. Καβάλα 5

9. Μακεδονικός 5 -8αγ.

10. ΠΑΣ Γιάννινα 4

Τα αποτελέσματα της 8ης αγωνιστικής του Β΄ ομίλου:

Athens Kallithea FC – Μαρκό 1-1

Καλαμάτα – Παναργειακός 5-1

Ολυμπιακός Β΄ – Ηλιούπολη 2-3

Ελλάς Σύρου – Πανιώνιος 2/11

Αιγάλεω – Χανιά 2/11

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (σε 8 αγώνες)

1. Καλαμάτα 20

2. Πανιώνιος 15 -7αγ.

3. Athens Kallithea FC 13

4. ΓΣ Μαρκό 13

5. Ολυμπιακός Β΄ 13

6. Ελλάς Σύρου 9 -7αγ.

7. Χανιά 6 -7αγ.

8. Αιγάλεω 6 -7αγ.

9. Ηλιούπολη 4

10. Παναργειακός 3