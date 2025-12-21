Παναργειακός – Ολυμπιακός Β’ 1-2: «Πάτησαν» τετράδα οι «ερυθρόλευκοι» με νίκη-ανατροπή (vid)
Ανεβασμένος o Ολυμπιακός Β' του Άλβαρο Ρούμπιο, με τους «ερυθρόλευκους» να κάνουν το «διπλό» -και μάλιστα με ανατροπή- στην έδρα του Παναργειακού, για τη δεύτερη σερί νίκη τους. Η... νέα γενιά πρωταγωνίστησε και πάλι, με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη να πετυχαίνουν τα γκολ των Πειραιωτών.
Ο Ολυμπιακός Β’ μπορεί να βρέθηκε πίσω στο σκορ μόλις στο 1ο λεπτό της αναμέτρησης, όταν ο Παναργειακός σκόραρε με τον Χατζηδημητρίου, αλλά απάντησε στο 8’ και στο 18’ με τους Ζουγλή και Πνευμονίδη και έφυγε με το διπλό από το Άργος, επικρατώντας με 2-1 για την 15η αγωνιστική της Super League 2.
Δεύτερο σερί τρίποντο για τους Πειραιώτες, που ανέβηκαν στην 4η θέση της βαθμολογίας με 21 πόντους. Η έλευση του Ισπανού προπονητή, Άλβαρο Ρούμπιο, έχει βελτιώσει πολύ τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι με τον Ίβηρα τεχνικό στον πάγκο τους έχουν δύο νίκες και μια ισοπαλία σε τρία ματς. Την περασμένη Τετάρτη οι Πειραιώτες επικράτησαν με 3-0 του Αιγάλεω, ενώ στο ντεμπούτο του Ρούμπιο είχαν έρθει ισόπαλοι 0-0 με την Καλλιθέα.
Δείτε τα highlights του αγώνα που μεταδόθηκε από το Mega News
Δέκα λεπτά αργότερα οι Ερυθρόλευκοι έφτασαν στην ανατροπή, με τον Πνευμονίδη. Ο μεσοεπιθετικός των φιλοξενούμενων πήρε το ριμπάουντ, μετά από επέμβαση του Καραγκιόζη σε σουτ του Μπιλάλ και έκανε το 2-1 για την ομάδα του Ρούμπιο. Οι Πειραιώτες είχαν ευκαιρίες και για τρίτο γκολ, με τον Καραγκιόζη, όμως, να κάνει εξαιρετικές επεμβάσεις και να κρατάει στο παιχνίδι τον Παναργειακό, χωρίς, ωστόσο, η ομάδα του Άργους να καταφέρει να φτάσει στην ισοφάριση.
Το τελευταίο σφύριγμα του διαιτητή, Μπαϊρακτάρη, βρήκε τον Ολυμπιακό Β’ νικητή με 2-1, με τους Ερυθρόλευκους να ανεβαίνουν στην 4η θέση της βαθμολογίας.
Συνθέσεις
Παναργειακός (Παπαβασιλείου): Καραγκιόζης, Καρυπίδης, Ντιαλό (68′ Τσιράκης), Κότζα (68′ Ναλιτζής), Τσάνι, Νικολετόπουλος, Αρμένης, Παναγιώτου (40′ Πάνος), Γιαλαμίδης, Σίντικ, Χατζηδημητρίου (74′ Φοκάμ).
Ολυμπιακός Β (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Μπιλάλ (60′ Αργυρίου), Μαρτίνης, Ζουγλής (83′ Αλαφάκης), Λιατσικούρας, Φίλης, Κουτσογούλας (60′ Δάμα), Τανούλης (71′ Κουτσίδης), Πνευμονίδης (83′ Λώλης), Κεϊτά.
