Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία
Τη νίκη με σκορ 1-0 πήρε η Ηλιούπολη επί του Ολυμπιακού Β’, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.
Το γκολ του Μπλανκ στο 77′ έκρινε την αναμέτρηση υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι δίνουν «μάχη» για την παραμονή τους στην κατηγορία. Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα, η Ηλιούπολη ανέβηκε στους 14 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση. Οι Πειραιώτες είναι 5οι με 24 πόντους.
Ο Ολυμπιακός Β’ ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και είχε τις στιγμές του. Στο 29′ και το 37′ ο Κεϊτά δοκίμασε το σουτ του χωρίς επιτυχία, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει δίχως σκορ και πολλές φάσεις.
Το β’ μέρος ξεκίνησε με σουτ του Ζουγλή που απέκρουσε ο Κυρίτσης 57′, ενώ στο 61′ το μακρινό σουτ του Τσιλιγγίρη χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ. Στο 72′ οι Πειραιώτες είχαν τεράστια ευκαιρία, με το σουτ του Μπιλάλ να σταματάει στο δεξί δοκάρι.
Εν τέλει, η Ηλιούπολη βρήκε το γκολ της νίκης στο 77′. Ο Μπλάνκ Καζάο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ομάδας του Ρούμπιο και σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-0.
Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Γράφας): Kυρίτσης, Κολτσίδας, Θωμαϊδης, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτση, Τσιλιγγίρης, Ορτιγκόζα, Καζάου.
OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Κουτσίδης, Μαρτίνης, Ζουγλής (65’ Μπιλάλ), Λιατσικούρας (65’ Τουφάκης), Φίλης (81’ Λιάτσος, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Πνευμονίδης (89’ Ντιούμπερι), Κεϊτά
Super League 2 – Νότος
17η αγωνιστική
Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0
Παναργειακός – Καλαμάτα 0-2
Χανιά – Αιγάλεω 1-3
Μαρκό – Athens Kallithea -0-1
Βαθμολογία
1. Καλαμάτα 47
2. Πανιώνιος 340
3. Μαρκό 28
4. Athens Kallithea 25
———————
5. Ολυμπιακός Β’ 24
6. Ελλάς Σύρου 24
7. Αιγάλεω 17
8. Ηλιούπολη 14
9. Χανιά 12
10. Παναργειακός 5
Επόμενη αγωνιστική (18η και τελευταία της κανονικής διάρκειας)
Ελλάς Σύρου – Καλαματά
Πανιώνιος – Χανιά
Athens Kallithea – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Μαρκό – Παναργειακός
