Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
18.01.2026 | 15:28
Τροχαίο στη Λήμνο: Δίκυκλο κατέληξε στη θάλασσα – Χωρίς τις αισθήσεις του ανασύρθηκε 22χρονος
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)
Ποδόσφαιρο 18 Ιανουαρίου 2026 | 17:09

Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0: Το γκολ του Μπλανκ έκρινε τον αγώνα (vid)

Με το τέρμα του Μπλανκ στο 77′ η Ηλιούπολη επικράτησε με σκορ 1-0 του Ολυμπιακού Β’ για τη 17η αγωνιστική της Super League 2 και πέτυχε σημαντική νίκη στην προσπάθεια που κάνει για παραμονή στην κατηγορία

Τη νίκη με σκορ 1-0 πήρε η Ηλιούπολη επί του Ολυμπιακού Β’, στο πλαίσιο της 17ης αγωνιστικής του Νοτίου Ομίλου της Super League 2.

Το γκολ του Μπλανκ στο 77′ έκρινε την αναμέτρηση υπέρ των γηπεδούχων, οι οποίοι δίνουν «μάχη» για την παραμονή τους στην κατηγορία. Πλέον, με αυτό το αποτέλεσμα, η Ηλιούπολη ανέβηκε στους 14 βαθμούς και βρίσκεται στην 8η θέση. Οι Πειραιώτες είναι 5οι με 24 πόντους.

Ο Ολυμπιακός Β’ ξεκίνησε καλύτερα τον αγώνα και είχε τις στιγμές του. Στο 29′ και το 37′ ο Κεϊτά δοκίμασε το σουτ του χωρίς επιτυχία, με το πρώτο ημίχρονο να λήγει δίχως σκορ και πολλές φάσεις.

Το β’ μέρος ξεκίνησε με σουτ του Ζουγλή που απέκρουσε ο Κυρίτσης 57′, ενώ στο 61′ το μακρινό σουτ του Τσιλιγγίρη χτύπησε στο οριζόντιο δοκάρι και κατέληξε άουτ. Στο 72′ οι Πειραιώτες είχαν τεράστια ευκαιρία, με το σουτ του Μπιλάλ να σταματάει στο δεξί δοκάρι.

Εν τέλει, η Ηλιούπολη βρήκε το γκολ της νίκης στο 77′. Ο Μπλάνκ Καζάο εκμεταλλεύτηκε την αδράνεια της ομάδας του Ρούμπιο και σούταρε και έστειλε την μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 1-0.

Οι συνθέσεις των δύο ομάδων:

ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ (Γράφας): Kυρίτσης, Κολτσίδας, Θωμαϊδης, Μαϊδανός, Μπουγαϊδης, Σμπώκος, Κουϊρουκίδης, Κρέτση, Τσιλιγγίρης, Ορτιγκόζα, Καζάου.

OΛΥΜΠΙΑΚΟΣ Β’ (Ρούμπιο): Κουράκλης, Γκοτζαμανίδης, Κουτσίδης, Μαρτίνης, Ζουγλής (65’ Μπιλάλ), Λιατσικούρας (65’ Τουφάκης), Φίλης (81’ Λιάτσος, Κουτσογούλας, Θαρθάνα, Πνευμονίδης (89’ Ντιούμπερι), Κεϊτά

Super League 2 – Νότος

17η αγωνιστική

Πανιώνιος – Ελλάς Σύρου 0-0
Ηλιούπολη – Ολυμπιακός Β’ 1-0
Παναργειακός – Καλαμάτα 0-2
Χανιά – Αιγάλεω 1-3
Μαρκό – Athens Kallithea -0-1

Βαθμολογία

1. Καλαμάτα 47
2. Πανιώνιος 340
3. Μαρκό 28
4. Athens Kallithea 25
———————
5. Ολυμπιακός Β’ 24
6. Ελλάς Σύρου 24
7. Αιγάλεω 17
8. Ηλιούπολη 14
9. Χανιά 12
10. Παναργειακός 5

Επόμενη αγωνιστική (18η και τελευταία της κανονικής διάρκειας)

Ελλάς Σύρου – Καλαματά
Πανιώνιος – Χανιά
Athens Kallithea – Ηλιούπολη
Ολυμπιακός Β’ – Αιγάλεω
Μαρκό – Παναργειακός

Business
Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

Εκπτώσεις: Τρίτη και φαρμακερή για το εμπόριο;

World
ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

ΕΕ: Ετοιμάζει ισχυρή απάντηση στην απειλή του Τραμπ για νέους δασμούς – Συγκαλεί έκτακτο Συμβούλιο

Ποδόσφαιρο 18.01.26

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης

LIVE: ΑΕΛ Novibet – Άρης. Παρακολουθήστε live στις 17:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΛ Novibet – Άρης για τη 17η αγωνιστική της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 1.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 18.01.26

Άρης: Η 11άδα για το παιχνίδι με την ΑΕΛ Novibet – Πέντε αλλαγές από τον Χιμένεθ

Ο Μανόλο Χιμένεθ επέλεξε αρκετά νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα του Άρη στο σημερινό (18/1, 17.00) εκτός έδρας παιχνίδι στη Λάρισα, ενώ ο Γένσεν έμεινε εκτός καθώς ανέβασε υψηλό πυρετό.

Σύνταξη
Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες
Ελλάδα 18.01.26

Ταΰγετος: Γλίστρησαν και έπεσαν σε χαράδρα – Δύσκολη η επιχείρηση απεγκλωβισμού των 8 ορειβατών – 4 τραυματίες

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, υπάρχει επικοινωνία με την ορειβατική ομάδα και τον επικεφαλής της, ο οποίος, όπως έχει «μεταφέρει» στις πυροσβεστικές δυνάμεις, τέσσερα μέλη της ομάδας χρήζουν αεροδιακομιδής.

Σύνταξη
Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»
Άγιο αίμα 18.01.26

Ψυχομαγεία, Ταρώ και Θάνατος – Ο Αλεχάντρο Χοντορόφσκι είναι έτοιμος να πεθάνει με έναν «μεγάλο οργασμό»

Το ψυχεδελικό έργο του 96χρονου Χιλιανού σκηνοθέτη Αλεχάντρο Χοντορόσφκι του χάρισε τον τίτλο «βασιλιάς της μεταμεσονύκτιας ταινίας» και την εκτίμηση του Τζον Λένον. Δεν είναι μόνο αυτά 

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συρία: Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός – Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι
Κρίσιμες ώρες 18.01.26

Στην κομβική πόλη Ράκα εισέβαλε ο κυβερνητικός στρατός - Μάχες με τους Κούρδους, ποιος ελέγχει τι στη Συρία

Διοικητής των κουρδικών δυνάμεων κάλεσε τις ΗΠΑ να «παρέμβουν δυναμικά» στις συγκρούσεις στη Συρία - Ο Σύρος υπουργός Πληροφοριών λέει ότι επίκειται κατάπαυση του πυρός

Σύνταξη
Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας
Τι είπε στις Αρχές 18.01.26

Αιτωλοακαρνανία: Προθεσμία για να απολογηθεί έλαβε ο καθ’ ομολογίαν δράστης της δολοφονίας

Ο δράστης μεταφέρθηκε υπό αστυνομικό κλοιό, ενώ ισχυρές δυνάμεις της ΕΛ.ΑΣ. βρίσκονται και στη Μακρυνεία μετά από την δολοφονία, καθώς οι Αρχές φοβούνται τα αντίποινα.

Σύνταξη
AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες
Διεθνής Οικονομία 18.01.26

AI: Πώς σχεδιάζεται το μέλλον των εργαζομένων στις τράπεζες

Οι επικεφαλής των μεγαλύτερων αμερικανικών τραπεζών μιλούν ανοιχτά για το πώς η τεχνητή νοημοσύνη θα αλλάξει τις θέσεις εργασίας, τις δεξιότητες και τις προσλήψεις τα επόμενα χρόνια

Νατάσα Σινιώρη
Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ
Βιετνάμ-Χιλή 18.01.26

Ο Bad Bunny τιμά την αιματοβαμμένη ιστορία της Χιλής, παρουσιάζοντας ένα μουσικό ύμνο ενάντια στο καθεστώς Πινοσέτ

Η Bad Bunny βρέθηκε στη Χιλή για την περιοδεία του Debi Tirar Mas Fotos, όπου και παρουσίασε ένα διάσημο λαϊκό τραγούδι του Βίκτορ Χάρα, ο οποίος δολοφονήθηκε κατά τη διάρκεια του στρατιωτικού πραξικοπήματος το 1973.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο
Βίντεο 18.01.26

«Δεν πήγα στην κηδεία του μπαμπά μου»: Η Βίκυ Κουλιανού αποχαιρέτησε τον πατέρα της ακούγοντας Μητροπάνο

«Ισχύει ότι κάποιος πρέπει να αποχαιρετά, αλλά οι αποχαιρετισμοί δεν είναι μόνο εκεί που θα παρευρεθείς, είναι μέσα μας», είπε μεταξύ άλλων η Βίκυ Κουλιανού σε πρόσφατη συνέντευξή της

Σύνταξη
Μητρόπολη Αθηνών: Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας – Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη
Στη Μητρόπολη Αθηνών 18.01.26

Ετήσιο μνημόσυνο για τα θύματα της τρομοκρατίας στην Ελλάδα - Ανάρτηση Κώστα Μπακογιάννη

«Η πολιτική αντιπαράθεση δεν είναι παιχνίδι μηδενικού αθροίσματος - Κανείς δεν νομιμοποιείται να καταργεί τα όρια για κανένα λόγο» έγραψε μεταξύ άλλων ο Κώστας Μπακογιάννης

Σύνταξη
Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία
Go Fun 18.01.26

Σάνεν Ντόχερτι: Πικρή δικαστική μάχη 18 μήνες από τον θάνατο της – Η περιουσία, ο πρώην σύζυγος και η προδοσία

Η αυλαία της ζωής της Σάνεν Ντόχερτι μπορεί να έπεσε τον Ιούλιο του 2024, όμως η δικαστική διαμάχη με τον πρώην σύζυγό της, Κερτ Ισουαριένκο, φαίνεται πως μόλις περνά σε ένα νέο, ακόμα πιο σκοτεινό κεφάλαιο

Σύνταξη
Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026
