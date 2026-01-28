Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ για τον Άγιαξ αναδεικνύουν τον βαθμό δυσκολίας

«Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ». Τάδε έφη, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που είναι αλήθεια πως δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τον αποψινό αντίπαλο του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που δεν φοβάται τίποτα, ούτε καν να διασυρθεί αν το ματς δεν της πάει καθόλου. Με πλούσιο ταλέντο στους πιτσιρικάδες που διαθέτει και με ξεκάθαρη διάθεση στο παιχνίδι του «όσα πάνε και όσα έρθουν».

Και κάπως έτσι αυτός ο Άγιαξ είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο την ίδια στιγμή. Μια ομάδα με μια σειρά από wonderkids που είναι δεδομένο πως, κάποια από αυτά τουλάχιστον, θα είναι πρωταγωνιστές σύντομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μαζί με «πινελιές» έμπειρων παικτών με υψηλή ικανότητα. Μια ομάδα που η φετινή της πορεία δείχνει και την… τραμπάλα που κάνει, ξεκινώντας τραγικά με ήττες παντού αλλά «γυρνώντας το τσιπάκι» μαζί με την απαραίτητη αλλαγή προπονητή έχοντας στα τελευταία 11 ματς μόλις μια ήττα, ιδιαίτερα βαριά βέβαια καθώς έχασε 6-0 εκτός έδρας από την Άλκμααρ για το κύπελλο.

Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει δείξει/αποδείξει πως μπορεί να τα βάλει με όλους. Με κολοσσούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με ισχυρές ομάδες, με αλλοπρόσαλλες ομάδες και πάει λέγοντας. Ο Ολυμπιακός που στην εποχή του Βάσκου τεχνικού έχει ένα εντυπωσιακό 50% μακριά από το Καραϊσκάκη στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις έχοντας μάλιστα παίξει και στις τρεις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ. Έξι νίκες σε 12 αγώνες μετράνε οι ερυθρόλευκοι που ξέρουν πως μπορεί απέναντι τους να έχουν έναν Άγιαξ απρόβλεπτο όμως σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση είναι στα χέρια τους.

Μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός διαθέτει πλέον παίκτες με πολύ σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη από το 2024 και την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ και έπειτα. Ο Ολυμπιακός που δεδομένα οφείλει να παίξει με αποκλειστικό στόχο τη νίκη για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει χωρίς να ψάχνει να βρει τα σενάρια σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ματς. Ότι όμως και αν συμβεί στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» ο Ολυμπιακός και με την φετινή του παρουσία στα… αστέρια έχει αποδείξει πως δίκαια βρίσκεται στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Γηραιάς Ηπείρου.

Υ.Γ. Ψάχνεις να βρεις τις λέξεις για να περιγράψεις αυτό που συνέβη στην Ρουμανία για αυτά τα 7 αδικοχαμένα παιδιά που πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ στην Γαλλία. Τι σημασία έχουν οι λέξεις όταν 7 νέοι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν σπίτι τους, δεν θα ζήσουν τα όνειρα τους γιατί η κακιά η ώρα έφερε το ασύλληπτο δυστύχημα. Τι να πεις για τους συγγενείς των θυμάτων, για τον πόνο τους. Μόνο σιωπή και κουράγιο.