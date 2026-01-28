sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ για τον Άγιαξ αναδεικνύουν τον βαθμό δυσκολίας
Όσα είπε ο Μεντιλίμπαρ για τον Άγιαξ αναδεικνύουν τον βαθμό δυσκολίας

Το αστείρευτο ταλέντο της ολλανδικής ομάδας και η ελευθερία που έχουν στο χορτάρι μπορεί να τον κάνει πολύ επικίνδυνο ή να τον… καταστρέψει

«Είναι μία ομάδα που βασίζεται στις μονάδες, είναι γεμάτος από νέους ποδοσφαιριστές, που κάνουν ατομικές ενέργειες, δίνουν μονομαχίες, έχουν την ελευθερία να κάνουν ό,τι τους έρχεται στο μυαλό, χωρίς πίεση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο του Άγιαξ». Τάδε έφη, Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ που είναι αλήθεια πως δεν θα μπορούσε να περιγράψει καλύτερα τον αποψινό αντίπαλο του Ολυμπιακού. Μια ομάδα που δεν φοβάται τίποτα, ούτε καν να διασυρθεί αν το ματς δεν της πάει καθόλου. Με πλούσιο ταλέντο στους πιτσιρικάδες που διαθέτει και με ξεκάθαρη διάθεση στο παιχνίδι του «όσα πάνε και όσα έρθουν».

Και κάπως έτσι αυτός ο Άγιαξ είναι ικανός για το καλύτερο και για το χειρότερο την ίδια στιγμή. Μια ομάδα με μια σειρά από wonderkids που είναι δεδομένο πως, κάποια από αυτά τουλάχιστον, θα είναι πρωταγωνιστές σύντομα στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο μαζί με «πινελιές» έμπειρων παικτών με υψηλή ικανότητα. Μια ομάδα που η φετινή της πορεία δείχνει και την… τραμπάλα που κάνει, ξεκινώντας τραγικά με ήττες παντού αλλά «γυρνώντας το τσιπάκι» μαζί με την απαραίτητη αλλαγή προπονητή έχοντας στα τελευταία 11 ματς μόλις μια ήττα, ιδιαίτερα βαριά βέβαια καθώς έχασε 6-0 εκτός έδρας από την Άλκμααρ για το κύπελλο.

Όπως και να έχει ο Ολυμπιακός του Μεντιλίμπαρ έχει δείξει/αποδείξει πως μπορεί να τα βάλει με όλους. Με κολοσσούς του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, με ισχυρές ομάδες, με αλλοπρόσαλλες ομάδες και πάει λέγοντας. Ο Ολυμπιακός που στην εποχή του Βάσκου τεχνικού έχει ένα εντυπωσιακό 50% μακριά από το Καραϊσκάκη στις ευρωπαϊκές αναμετρήσεις έχοντας μάλιστα παίξει και στις τρεις διοργανώσεις της ΟΥΕΦΑ. Έξι νίκες σε 12 αγώνες μετράνε οι ερυθρόλευκοι που ξέρουν πως μπορεί απέναντι τους να έχουν έναν Άγιαξ απρόβλεπτο όμως σε μεγάλο βαθμό η κατάσταση είναι στα χέρια τους.

Μην ξεχνάμε πως ο Ολυμπιακός διαθέτει πλέον παίκτες με πολύ σημαντική εμπειρία στην Ευρώπη από το 2024 και την κατάκτηση του Κόνφερενς Λιγκ και έπειτα. Ο Ολυμπιακός που δεδομένα οφείλει να παίξει με αποκλειστικό στόχο τη νίκη για να μπορέσει να πάρει αυτό που θέλει χωρίς να ψάχνει να βρει τα σενάρια σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ματς. Ότι όμως και αν συμβεί στο «Γιόχαν Κρόιφ Αρένα» ο Ολυμπιακός και με την φετινή του παρουσία στα… αστέρια έχει αποδείξει πως δίκαια βρίσκεται στην ελίτ του ποδοσφαίρου της Γηραιάς Ηπείρου.

Υ.Γ. Ψάχνεις να βρεις τις λέξεις για να περιγράψεις αυτό που συνέβη στην Ρουμανία για αυτά τα 7 αδικοχαμένα παιδιά που πήγαιναν να δουν την αγαπημένη τους ομάδα, τον ΠΑΟΚ στην Γαλλία. Τι σημασία έχουν οι λέξεις όταν 7 νέοι άνθρωποι δεν θα γυρίσουν σπίτι τους, δεν θα ζήσουν τα όνειρα τους γιατί η κακιά η ώρα έφερε το ασύλληπτο δυστύχημα. Τι να πεις για τους συγγενείς των θυμάτων, για τον πόνο τους. Μόνο σιωπή και κουράγιο.

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Τροχαίο στη Ρουμανία: «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα
Τροχαίο στη Ρουμανία - «Μπλόκαρε το τιμόνι κατά την προσπέραση» λέει γιατρός που μίλησε με επιζώντα

Οι πολυτραυματίες από το σοκαριστικό τροχαίο στη Ρουμανία - δύο 20χρονοι και ένας 28χρονος - παραμένουν αιμοδυναμικά σταθεροί και υπό συνεχή παρακολούθηση, δήλωσε ο υπουργός Υγείας της χώρας

Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη
Ελένη Βουλγαράκη: Παραιτήθηκε από το ραδιόφωνο και θα ζήσει μόνιμα στη Λισαβόνα με τον Ιωαννίδη

Η Ελένη Βουλγαράκη στο πλευρό του αγαπημένου της Φώτη Ιωαννίδη. «Η αλήθεια είναι ότι είχαμε βάλει ένα deadline. Υπάρχουν υποχρεώσεις, στις οποίες δεν μπορώ να είμαι σωστή».

Βενεζουέλα: Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί – Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες
Οι ΗΠΑ αμφιβάλουν για τη Ροντρίγκες - Ο Ρούμπιο απειλεί με νέα επίθεση τη Βενεζουέλα «εάν η κυβέρνηση δεν συνεργαστεί»

Αμφιβολίες έχουν οι ΗΠΑ για το κατά πόσο μπορούν να ελέγξουν πλήρως την Ροντρίγκες με τον Ρούμπιο να επαναφέρει τη στρατιωτική απειλή για τη Βενεζουέλα

Καλλιθέα: Νέα τραγωδία με βρέφος – Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του
Νέα τραγωδία με βρέφος στην Καλλιθέα - Το μετέφεραν συγγενείς του σε ιδιωτικό ιατρείο, χωρίς τις αισθήσεις του

Το βρέφος παρελήφθη στη συνέχεια από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία», όπου οι γιατροί δεν κατάφεραν να το επαναφέρουν ζωή.

Ρωσία: Φρικτά βασανιστήρια στον στρατό – Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα
Φρικτά βασανιστήρια στον ρωσικό στρατό - Τιμωρούν άνδρες για ανυπακοή δένοντάς τους ανάποδα σε δέντρα (βίντεο)

Πλάνα δείχνουν δύο στρατιώτες από τη Ρωσία δεμένους στα δέντρα στη γραμμή του Μετώπου να εκλιπαρούν για έλεος την ώρα που οι διοικητές τούς βάζουν χιόνι στο στόμα για να πνίξουν τις κραυγές τους

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης
Κατερίνα Παπουτσάκη: Χώρισε από τον Θάνο Χατζόπουλο, μετά από 16 μήνες σχέσης

Η Κατερίνα Παπουτσάκη είναι πλέον single. Η σχέση της ηθοποιού με τον γοητευτικό επιχειρηματία είχε γίνει γνωστή τον Οκτώβριο του 2024, δυο χρόνια μετά το διαζύγιό της από τον Παναγιώτη Πιλαφά.

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

