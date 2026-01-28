Ώρα… τελικού στη League Phase: Ο Ολυμπιακός κόντρα στον μεγάλο Άγιαξ για μια θέση στα πλέι-οφ
Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ το βράδυ της Τετάρτης με στόχο τη νίκη που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.
- Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία
- Τοπικές βροχές σήμερα, διπλή επιδείνωση Πέμπτη και Σάββατο - Πότε θα βρεθεί στο επίκεντρο η Αττική
- Ο «Κύβος»… μένει ημιτελής - Σταματούν τα έργα για τον μεγαλύτερο ουρανοξύστη στον κόσμο
- Έκρηξη οργής στη Μινεσότα και ρήγματα στους Ρεπουμπλικανούς για την ICE - Αποχωρεί από την πολιτεία ο διαβόητος διοικητής
Μια τεράστια πρόκληση έχει μπροστά του απόψε (28/1, 22:00) ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενείται από τον Άγιαξ στη «Johan Cruyff Arena», στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.
Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ώστε να διεκδικήσουν εκεί μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απέναντί τους, ο θρυλικός «Αίαντας» που επίσης διατηρεί κάποιες ελπίδες για να είναι εκείνος που θα συνεχίσει.
Με 23 παίκτες στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 ποδοσφαιριστές μαζί του για το ματς με τον Άγιαξ με τους Πιρόλα και Ορτέγκα να επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση του, αφού ήταν εκτός αποστολής για το ματς με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ είναι εκτός επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάντσα, Γιαζίτσι).
Όσον αφορά τον «Αίαντα», ο Φρεντ Γκριμ είδε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας τους Στίβεν Μπέργκχαους και Τακεχίρο Τομιγιάσου και προπονούνται κανονικά, ενώ την τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του Κο Ιτακούρα.
- Ώρα… τελικού στη League Phase: Ο Ολυμπιακός κόντρα στον μεγάλο Άγιαξ για μια θέση στα πλέι-οφ
- Ο Ντέγιαν Ραντόνιτς βρήκε νέο σύλλογο – Αναλαμβάνει ρωσικό «γίγαντα»
- Παρί – Ρεάλ Μαδρίτης 98-92: Έκαναν την έκπληξη οι Γάλλοι – Η βαθμολογία της Euroleague
- Διπλό στη Βρέμη για τη Χόφενχαϊμ (2-0), χωρίς νικητή το Ζανκτ Πάουλι – Λειψία (1-1)
- ΣΦ ΠΑΟΚ: «Ακυρώνονται όλες οι εκδρομές για τη Λυών σε ένδειξη σεβασμού στα αδέρφια μας»
- Καντζούρης για Τζόσεφ: «Παίκτης ομάδας, με βαθιά γνώση του μπάσκετ»
- ΠΑΟΚ: Τι είπε ο διευθυντής του νοσοκομείου της Τιμισοάρα για την κατάσταση των τραυματιών
- Σοκάρει Έλληνας οδηγός την ώρα που περνά από το σημείο της τραγωδίας (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις