Ώρα… τελικού στη League Phase: Ο Ολυμπιακός κόντρα στον μεγάλο Άγιαξ για μια θέση στα πλέι-οφ

Μια τεράστια πρόκληση έχει μπροστά του απόψε (28/1, 22:00) ο Ολυμπιακός, ο οποίος φιλοξενείται από τον Άγιαξ στη «Johan Cruyff Arena», στο πλαίσιο της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League.

Οι «ερυθρόλευκοι» αναζητούν τη νίκη για να εξασφαλίσουν την πρόκρισή τους στην ενδιάμεση φάση της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, ώστε να διεκδικήσουν εκεί μια θέση στις «16» καλύτερες ομάδες της Ευρώπης. Απέναντί τους, ο θρυλικός «Αίαντας» που επίσης διατηρεί κάποιες ελπίδες για να είναι εκείνος που θα συνεχίσει.

Με 23 παίκτες στο Άμστερνταμ ο Ολυμπιακός

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ πήρε 23 ποδοσφαιριστές μαζί του για το ματς με τον Άγιαξ με τους Πιρόλα και Ορτέγκα να επιστρέφουν κανονικά στη διάθεση του, αφού ήταν εκτός αποστολής για το ματς με τον Βόλο. Αντίθετα, εκτός έμεινε ο Ρόμαν Γιάρεμτσουκ λόγω ενοχλήσεων στη γάμπα, ενώ είναι εκτός επίσης ο τραυματίας Πασχαλάκης, αλλά και οι παίκτες που δεν είναι δηλωμένοι στο Champions League (Μάντσα, Γιαζίτσι).

Όσον αφορά τον «Αίαντα», ο Φρεντ Γκριμ είδε στην τελευταία προπόνηση της ομάδας τους Στίβεν Μπέργκχαους και Τακεχίρο Τομιγιάσου και προπονούνται κανονικά, ενώ την τελευταία στιγμή αναμένεται να κριθεί η συμμετοχή του Κο Ιτακούρα.