Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Μέχρι και την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είχε δύο βαθμούς. Μέσα σε δύο αγώνες κατέκτησε έξι (0-1 τη Καϊράτ και 2-0 τη Λεβερκούζεν) και πλέον έχει αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του UEFA Champions League. Ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.

Με δεδομένο ότι οι 32 από τις 36 ομάδες έχουν ελπίδες να μπουν στις 24 ομάδες που εξασφαλίζουν πρόκριση (οι οκτώ απευθείας στους «16» και οι υπόλοιπες σε αγώνες μπαράζ) η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάμε για μια μάχη… θρίλερ!

Τι θέλει ο Ολυμπιακός για να προκριθεί

Μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν οι Πειραιώτες βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα και ξέρουν πως με νίκη (Τετάρτη 28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ θα βρίσκονται στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ.

Μοναδική υποσημείωση ενα ακραίο σενάριο με συνδυασμό έξι αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να αφήσουν εκτός τον Ολυμπιακό ακόμη και με 11 βαθμούς. Οι 11 βαθμοί πάντως, ρεαλιστικά δίνουν πρόκριση και πιθανώς μία καλή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

Ο ακραίος συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Ολυμπιακός νικά τον Άγιαξ (11 βαθμοί)

Η Κοπεγχάγη νικά την Μπαρτσελόνα (11 βαθμοί)

Η Νάπολι κερδίζει την Τσέλσι (11 βαθμοί)

Η Αϊντχόφεν επικρατεί της Μπάγερν (11 βαθμοί)

Η Μπριζ νικά τη Μαρσέιγ (10 βαθμοί)

Η Καραμπάγκ νικά τη Λίβερπουλ (10 βαθμοί)

Στην παραπάνω ακραία περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρεθεί εκτός πρώτης 24άδας, λόγω ισοβαθμιών και διαφοράς τερμάτων με τις υπόλοιπες ομάδες. Ωστόσο, πρόκειται για σενάριο εξαιρετικά απίθανο, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες νίκες όλων των ομάδων γύρω που βρίσκονται στο 8-11 στη βαθμολογία.

Τα ενδεχόμενα ήττας και ισοπαλίας

Με ήττα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης. Το ερώτημα είναι «τι γίνεται με ισοπαλία;». Εδώ θα παίξουν ρόλο συγκεκριμένοι παράγοντες: Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και έπειτα η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας. Αυτά κατά βάση.

Ο προσεχής αντίπαλος της ομάδα του Μεντιλίμπαρ ο Άγιαξ, θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει καθώς με ισοπαλία κόντρα στους Πειραιώτες θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα μείνει εκτός. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι οι Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), Μπόντο/Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς από κάτω του στη βαθμολογία τις Νάπολι και Κοπεγχάγη, που έχουν επίσης 8 βαθμούς, με τους Δανούς να είναι στο -6 και τους Ιταλούς στο -5 όπως ακριβώς και η ελληνική ομάδα. Συνεπώς σε περίπτωση ισοπαλίας στα τρία αυτά ματς, οι δυο αντίπαλοί του χρειάζονται περισσότερα γκολ από όσα πετύχει (υπάρχει φυσικά και το 0-0) η ελληνική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Επίσης στους 8 βαθμούς βρίσκονται Μπιλμπάο και PSV υπερτερώντας στην ισοβαθμία των Πειραιωτών. Η ομάδα του Βαλβέρδε έχει -4 συντελεστή τερμάτων και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Σπόρτινγκ, ενώ οι Ολλανδοί (-1) υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου.

Επίσης, στους 7 βρίσκεται η Κλαμπ Μπριζ που παίζει εντός με Μαρσέιγ και αναζητά μόνο το τρίποντο.

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

Διαφορά τερμάτων

Καλύτερη επίθεση

Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση

Νίκες

Εκτός έδρας νίκες

Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage

Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage

Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας

Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (8η) της League Phase

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00

Άρσεναλ – Καϊράτ

Άγιαξ – Ολυμπιακός

Άιντραχτ – Τότεναμ

Πάφος – Σλάβια Πράγας

Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ

Νάπολι – Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ

Ατλέτικο – Μπόντο/Γκλιμτ

Κλαμπ Μπριζ – Αταλάντα

Ουνιον ΣΖ – Αταλάντα

Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ

Μονακό – Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη

Ντόρτμουντ – Ίντερ

Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ – Καραμπάγκ