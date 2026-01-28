sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Μέχρι και την 5η αγωνιστική ο Ολυμπιακός είχε δύο βαθμούς. Μέσα σε δύο αγώνες κατέκτησε έξι (0-1 τη Καϊράτ και 2-0 τη Λεβερκούζεν) και πλέον έχει αυξήσει κατακόρυφα τις πιθανότητες πρόκρισης στα νοκ-άουτ του UEFA Champions League. Ουσιαστικά οι «ερυθρόλευκοι» κρατούν την τύχη τους στα χέρια τους.

Με δεδομένο ότι οι 32 από τις 36 ομάδες έχουν ελπίδες να μπουν στις 24 ομάδες που εξασφαλίζουν πρόκριση (οι οκτώ απευθείας στους «16» και οι υπόλοιπες σε αγώνες μπαράζ) η 8η και τελευταία αγωνιστική της League Phase, τότε αντιλαμβάνεται κανείς ότι πάμε για μια μάχη… θρίλερ!

Τι θέλει ο Ολυμπιακός για να προκριθεί

Μετά τη νίκη επί της Λεβερκούζεν οι Πειραιώτες βρίσκονται στους οκτώ βαθμούς και στην 24η θέση του πίνακα και ξέρουν πως με νίκη (Τετάρτη 28/1, 22:00) στο Άμστερνταμ επί του Άγιαξ θα βρίσκονται στην κλήρωση της Παρασκευής (30/1) για την ενδιάμεση φάση των νοκ-άουτ.

Μοναδική υποσημείωση ενα ακραίο σενάριο με συνδυασμό έξι αποτελεσμάτων που θα μπορούσαν να αφήσουν εκτός τον Ολυμπιακό ακόμη και με 11 βαθμούς. Οι 11 βαθμοί πάντως, ρεαλιστικά δίνουν πρόκριση και πιθανώς μία καλή θέση στην τελική κατάταξη της League Phase.

Ο ακραίος συνδυασμός αποτελεσμάτων

Ο Ολυμπιακός νικά τον Άγιαξ (11 βαθμοί)
Η Κοπεγχάγη νικά την Μπαρτσελόνα (11 βαθμοί)
Η Νάπολι κερδίζει την Τσέλσι (11 βαθμοί)
Η Αϊντχόφεν επικρατεί της Μπάγερν (11 βαθμοί)
Η Μπριζ νικά τη Μαρσέιγ (10 βαθμοί)
Η Καραμπάγκ νικά τη Λίβερπουλ (10 βαθμοί)

Στην παραπάνω ακραία περίπτωση, ο Ολυμπιακός θα μπορούσε να βρεθεί εκτός πρώτης 24άδας, λόγω ισοβαθμιών και διαφοράς τερμάτων με τις υπόλοιπες ομάδες. Ωστόσο, πρόκειται για σενάριο εξαιρετικά απίθανο, καθώς απαιτεί ταυτόχρονες νίκες όλων των ομάδων γύρω που βρίσκονται στο 8-11 στη βαθμολογία.

Τα ενδεχόμενα ήττας και ισοπαλίας

Με ήττα ο Ολυμπιακός είναι σίγουρα εκτός Ευρώπης. Το ερώτημα είναι «τι γίνεται με ισοπαλία;». Εδώ θα παίξουν ρόλο συγκεκριμένοι παράγοντες: Ο συνδυασμός αποτελεσμάτων από τα υπόλοιπα παιχνίδια που ενδιαφέρουν τον Ολυμπιακό και έπειτα η διαφορά τερμάτων, η οποία είναι το πρώτο μεταξύ των κριτηρίων ισοβαθμίας. Αυτά κατά βάση.

Ο προσεχής αντίπαλος της ομάδα του Μεντιλίμπαρ ο Άγιαξ, θέλει μόνο τη νίκη για να ελπίζει καθώς με ισοπαλία κόντρα στους Πειραιώτες θα φτάσει τους 7 βαθμούς και θα μείνει εκτός. Στους 6 επίσης αυτή τη στιγμή είναι οι Σεν Ζιλουάζ (-10 και υποδέχεται την Αταλάντα), Μπενφίκα (-4 και υποδέχεται τη Ρεάλ), Μπόντο/Γκλιμτ (-2 και φιλοξενείται από την Ατλέτικο) και Πάφος (-6 και φιλοξενεί τη Σλάβια Πράγας).

Ο Ολυμπιακός έχει ακριβώς από κάτω του στη βαθμολογία τις Νάπολι και Κοπεγχάγη, που έχουν επίσης 8 βαθμούς, με τους Δανούς να είναι στο -6 και τους Ιταλούς στο -5 όπως ακριβώς και η ελληνική ομάδα. Συνεπώς σε περίπτωση ισοπαλίας στα τρία αυτά ματς, οι δυο αντίπαλοί του χρειάζονται περισσότερα γκολ από όσα πετύχει (υπάρχει φυσικά και το 0-0) η ελληνική ομάδα στο Άμστερνταμ.

Επίσης στους 8 βαθμούς βρίσκονται Μπιλμπάο και PSV υπερτερώντας στην ισοβαθμία των Πειραιωτών. Η ομάδα του Βαλβέρδε έχει -4 συντελεστή τερμάτων και την τελευταία αγωνιστική φιλοξενεί την Σπόρτινγκ, ενώ οι Ολλανδοί (-1) υποδέχονται την Μπάγερν Μονάχου.

Επίσης, στους 7 βρίσκεται η Κλαμπ Μπριζ που παίζει εντός με Μαρσέιγ και αναζητά μόνο το τρίποντο.

Αυτά είναι τα κριτήρια ισοβαθμίας στη League Phase:

  • Διαφορά τερμάτων
  • Καλύτερη επίθεση
  • Εκτός έδρας καλύτερη επίθεση
  • Νίκες
  • Εκτός έδρας νίκες
  • Βαθμοί που κερδίθηκαν απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
  • Διαφορά τερμάτων απέναντι στους αντιπάλους στη League Stage
  • Καλύτερη επίθεση από τους αντιπάλους στη League Stage
  • Χαμηλότεροι πόντοι πειθαρχίας
  • Βαθμολογία της ομάδας στο ranking της UEFA

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Το πρόγραμμα της τελευταίας αγωνιστικής (8η) της League Phase

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00

Άρσεναλ – Καϊράτ
Άγιαξ – Ολυμπιακός
Άιντραχτ – Τότεναμ
Πάφος – Σλάβια Πράγας
Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ
Νάπολι – Τσέλσι
Μάντσεστερ Σίτι – Γαλατάσαραϊ
Ατλέτικο – Μπόντο/Γκλιμτ
Κλαμπ Μπριζ – Αταλάντα
Ουνιον ΣΖ – Αταλάντα
Αθλέτικ Μπιλμπάο – Σπόρτινγκ
Παρί Σεν Ζερμέν – Νιούκαστλ
Μονακό – Γιουβέντους
Μπαρτσελόνα – Κοπεγχάγη
Ντόρτμουντ – Ίντερ
Αϊντχόφεν – Μπάγερν Μονάχου
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης
Λίβερπουλ – Καραμπάγκ

Champions League 28.01.26
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Νιούκαστλ – Αϊντχόφεν 3-0: Για 8άδα οι Άγγλοι, θετικό αποτέλεσμα για τον Ολυμπιακό (vid)

«Πλώρη» για απευθείας πρόκριση στους «16» του Chamions League έβαλε η Νιούκαστλ μετά το άνετο 3-0 επί της Αϊντχόφεν, Στους 8 βαθμούς παρέμεινε η PSV, αποτέλεσμα που ευνόησε τον Ολυμπιακό…

Σύνταξη
Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)
Champions League 22.01.26

Τσέλσι – Πάφος 1-0: «Μπλε» για απευθείας πρόκριση και «δώρο» στον Ολυμπιακό (vid)

Έστω και δύσκολα η Τσέλσι νίκησε με 1-0 την Πάφο και έχει πλέον τη δυνατότητα να προκριθεί απευθείας στην επόμενη φάση του Champioons League. Δύο βαθμούς πίσω από τον Ολυμπιακό παρέμειναν οι Κύπριοι.

Σύνταξη
Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)
Ποδόσφαιρο 22.01.26

Γιουβέντους-Μπενφίκα 2-0: Οι Ιταλοί προκρίθηκαν στα πλέι οφ, ο Παυλίδης γλίστρησε και έχασε πέναλτι (vid)

Στην 15η θέση η Γιουβέντους μετά το 2-0 επί της Μπενφίκα και μετρά 12 βαθμούς, έναν λιγότερο από τις ομάδες της οκτάδας. Η Μπενφίκα θα μπορούσε να ξαναμπεί στο ματς αλλά ο Παυλίδης έχασε πέναλτι

Βάιος Μπαλάφας
inStream - Ροή Ειδήσεων
«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά
«Drumul morții» 28.01.26

«Δρόμος του θανάτου» ο DN6 στη Ρουμανία, όπου σκοτώθηκαν οι 7 οπαδοί του ΠΑΟΚ – Τα μαύρα στατιστικά

Ο DN6 είναι εθνικός δρόμος στη Ρουμανία μήκους 639 χλμ, με μόνο μία λωρίδα κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση - Αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού άξονα E70 και θεωρείται από τους πιο επικίνδυνους στην Ευρώπη

Σύνταξη
Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο
Στο σφυρί 28.01.26

Βόλτες κάτω από τον ήλιο, ποτά με φίλους: Οι ανέμελες στιγμές των αδελφών Κρέι – όταν δεν σκορπούσαν τον τρόμο στο Λονδίνο

Ανέκδοτες φωτογραφίες των αδελφών Κρέι, να διασκεδάζουν με φίλους και να κάνουν διακοπές, ετοιμάζονται να βγουν στο σφυρί - δείχνοντας μια άλλη πλευρά των αδίστακτων εγκληματιών του Λονδίνου.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή
Πολιτική Γραμματεία 28.01.26

«Μετωπική» ΠΑΣΟΚ και ΝΔ με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και την ευλογιά – Νέα παρέμβαση Ανδρουλάκη σήμερα στη Βουλή

«Μετωπική» σύγκρουση με την κυβέρνηση ανοίγει το ΠΑΣΟΚ με αιχμή τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τη διαχείριση της ευλογιάς των αιγοπροβάτων. Νέο «κατηγορώ» εναντίον της ΝΔ ετοιμάζει από το βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης. 

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Θεσσαλονίκη: Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών – Τι εξετάζει η Αστυνομία
Σοκ 28.01.26

Θρίλερ με τον εντοπισμό των δύο σορών στη Θεσσαλονίκη - Τι εξετάζει η Αστυνομία

Ο 52χρονος συλληφθείς ομολόγησε στους αστυνομικούς τη δολοφονία της 46χρονης στη Θεσσαλονίκη που αγνοούνταν από τον Οκτώβριο του 2024 - Τι ισχυρίστηκε για τη δεύτερη σορό που εντοπίστηκε στο δώμα

Σύνταξη
Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα
Ελλάδα 28.01.26

Αναζητούν τα αίτια του τροχαίου με τους οπαδούς του ΠΑΟΚ στη Ρουμανία – Εξετάζεται η μεταφορά των τραυματιών στην Ελλάδα

Στη Ρουμανία βρίσκονται συγγενείς των θυμάτων και των τραυματιών, καθώς και εκπρόσωποι του ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενημερωθούν από τους γιατρούς.

Σύνταξη
Ιλχάν Ομάρ: Η βουλεύτρια των Δημοκρατικών διακόπτει την ομιλία της όταν άνδρας της πετά άγνωστο υγρό
Ιλχάν Ομάρ 28.01.26

Άνδρας πέταξε άγνωστη ουσία σε βουλεύτρια των Δημοκρατικών της Μινεάπολης την ώρα ομιλίας εναντίον της ICE

Η Ιλχάν Ομάρ, μουσουλμάνα με καταγωγή από τη Σομαλία, ανήκει στην αριστερή πτέρυγα των Δημοκρατικών και έχει γίνει πολλές φορές στόχος του Ντόναλντ Τραμπ

Σύνταξη
Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι
Κόσμος 28.01.26

Ινδονησία: Στους 34 οι νεκροί από την κατολίσθηση στην Ιάβα – Δεκάδες αγνοούμενοι

Πελώρια ποσότητα λάσπης και συντριμμιών, έπειτα από καταρρακτώδεις βροχές, έθαψε σπίτια σε δυο ορεινά χωριά κοντά στην Μπαντούνγκ, την τέταρτη μεγαλύτερη πόλη στην Ινδονησία

Σύνταξη
Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ
Υπαναχώρηση 28.01.26

Μινεάπολη: Ο θάνατος του 37χρονου ίσως οφείλεται σε παραβίαση πρωτοκόλλου, λέει τώρα σύμβουλος του Τραμπ

Ο Μίλερ, στενός συνεργάτης του Τραμπ, υπαναχωρεί - Μετά τον θάνατο του Άλεξ Πρέτι στη Μινεάπολη, είχε υπερασπιστεί τους πράκτορες που τον πυροβόλησαν χαρακτηρίζοντας τον 37χρονο, «δυνάμει δολοφόνο»

Σύνταξη
«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό
«Όλοι θέλουν» 28.01.26

«Φρενίτιδα» BTS: Η Κλαούντια Σέινμπαουμ ζήτησε επισήμως από τη Νότια Κορέα περισσότερες συναυλίες στο Μεξικό

Η πρωτοφανής ζήτηση για τους BTS στο Μεξικό έφτασε μέχρι το προεδρικό μέγαρο, με την Κλαούντια Σέινμπαουμ να ζητά περισσότερες συναυλίες από τον τον πρόεδρο της Νότιας Κορέας, Λι Τζε-Μιούνγκ

Σύνταξη
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - mας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση
Ελλάδα 28.01.26

Διαθήκες: Τα 11 κλειδιά της ψηφιακής πλατφόρμας για τη δημοσίευση

«ΤΑ ΝΕΑ» στη διαδικτυακή παρουσίαση του οδικού χάρτη από την πρόεδρο των συμβολαιογράφων και την εκπρόσωπο της ψηφιακής πλατφόρμας, που απάντησαν σε 500 ερωτήσεις για τη σωστή και ασφαλή εξυπηρέτηση των πολιτών

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια
Ελλάδα 28.01.26

Βιολάντα: Στον εισαγγελέα ο ιδιοκτήτης και δύο στελέχη του εργοστασίου – Κατηγορούνται για ανθρωποκτονία από αμέλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Πυροσβεστικό Σώμα, οι τρεις συλληφθέντες κατηγορούνται καθώς από την αυτοψία στο εργοστάσιο εντοπίστηκαν στο χώρο του υπογείου σωλήνες προπάνιου οι οποίοι είχαν υποστεί διάτρηση.

Σύνταξη
Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;
Κόσμος 28.01.26

Πώς πρόδωσαν οι στρατηγοί τον Σι Τζινπίνγκ;

Η έρευνα για διαφθορά εναντίον του Ζανγκ Γουσία, δεδομένης της βαθιάς φιλίας του με τον κινέζο πρόεδρο, κάνει τους αναλυτές να μιλούν ακόμη και για προετοιμασία πραξικοπήματος

Νατάσα Μπαστέα
Νατάσα Μπαστέα
Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0
Κρατική τρομοκρατία 28.01.26

Στρατοκρατία, δολοφονίες πολιτών και φάσμα εμφυλίου- Οι ΗΠΑ σε «σημείο βρασμού» στον ένα χρόνο Τραμπ 2.0

Η φονική δράση των ομοσπονδιακών υπηρεσιών μετανάστευσης στη Μινεσότα, η επικοινωνιακή αναδίπλωση Τραμπ και οι κρίσιμες ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου στις ΗΠΑ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»
Top Secret 28.01.26

Στοιχειωμένη στρατιωτική βάση προειδοποιεί: «Αφήστε όλοι σας τη Γροιλανδία ήσυχη, αλλιώς…»

Ένας από τους βαθύτερους γνώστες των κινδύνων που βρίσκονται στη Γροιλανδία, δηλώνει μπερδεμένος με την πρεμούρα των ηγετών να εκμεταλλευτούν τη Γροιλανδία: Όπως εξηγεί ο ίδιος αυτή τη γωνιά του πλανήτη τη φοβάται ακόμα ο καπιταλισμός.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν
Καλές δουλειές 28.01.26

Ένας χρόνος Τραμπ: Οι τεχνολογικοί κολοσσοί, που τον εχθρεύονταν, είδαν τις επιχειρήσεις τους να ευημερούν

Έπειτα από έναν χρόνο Τραμπ στην εξουσία, οι τεχνολογικοί κολοσσοί έχουν δει τα κέρδη τους να αυξάνονται και τις δουλειές τους να πηγαίνουν τόσο καλά όσο ποτέ. Τα γεύματα στον Λευκό Οίκο απέδωσαν τα μέγιστα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ
Κόσμος 28.01.26

Ο Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον ομόλογό του Πούτιν, λέει ο Ουκρανός ΥΠΕΞ

Ο Αντρέι Σιμπίχα, ο ΥΠΕΞ της Ουκρανίας, δήλωσε πως ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι είναι έτοιμος να συναντηθεί με τον Βλαντιμίρ Πούτιν, με τα εδάφη και τον πυρηνικό σταθμό να παραμένουν «αγκάθια» στην συμφωνία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ
Κόσμος 28.01.26

Πράκτορας της ICE προσπάθησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ

Πράκτορας της ICE έμαθε πως τα προξενεία θεωρούνται ξένο έδαφος, όταν επιχείρησε να εισβάλει στο προξενείο του Εκουαδόρ στη Μινεάπολη, για να δει τους υπαλλήλους να του μπλοκάρουν την είσοδο

Σύνταξη
