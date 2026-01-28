Σούταλο: Μετρά αντίστροφα για την έξοδο από τον Άγιαξ
Έντονο ενδιαφέρον από Γερμανία και Ιταλία – γιατί η πώληση συμφέρει αγωνιστικά και οικονομικά τον «Αίαντα».
Ο Γιόσιπ Σούταλο βρίσκεται πολύ κοντά στο να αποχωρήσει από τον Άγιαξ στη χειμερινή μεταγραφική περίοδο, με όλα τα δεδομένα να δείχνουν ότι ο ολλανδικός σύλλογος είναι έτοιμος να κλείσει έναν κύκλο που ξεκίνησε με μεγάλες προσδοκίες αλλά δεν εξελίχθηκε όπως αναμενόταν.
Σύμφωνα με όσα αποκαλύπτονται στον ολλανδικό Τύπο, το ενδιαφέρον για τον Κροάτη κεντρικό αμυντικό από συλλόγους της Γερμανίας και της Ιταλίας είναι υπαρκτό και έντονο, με την εκτίμηση ότι σύντομα θα κατατεθεί επίσημη πρόταση.
Ο Άγιαξ είχε επενδύσει πάνω από 20 εκατομμύρια ευρώ για την απόκτηση του Σούταλο, ωστόσο η σημερινή του αξία στα λογιστικά βιβλία του συλλόγου είναι σημαντικά χαμηλότερη. Με βάση τη γραμμική απόσβεση του συμβολαίου του, το οποίο έχει διάρκεια πέντε ετών, ο παίκτης κοστολογείται πλέον περίπου στα 11 εκατομμύρια ευρώ. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μια πώληση σε αυτό το επίπεδο δεν θα επιφέρει οικονομική ζημιά στον Άγιαξ, γεγονός που καθιστά τη μεταγραφή ιδιαίτερα ελκυστική για τη διοίκηση.
Σε αγωνιστικό επίπεδο, ο Σούταλο δεν κατάφερε να εδραιωθεί ως αδιαμφισβήτητη μονάδα στην άμυνα. Παρότι είχε μια σταθερή περίοδο υπό τον Φραντσέσκο Φαριόλι, τη φετινή σεζόν επανεμφανίστηκαν αδυναμίες, κυρίως στην άμυνα με μεγάλους χώρους στην πλάτη. Παράλληλα, η αγωνιστική άνοδος του Άαρον Μπόουμαν, σε συνδυασμό με την παρουσία των Κο Ιτακούρα και Γιούρι Μπάας, έχει περιορίσει τον ρόλο του στο ροτέισον.
Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Άγιαξ έχει ήδη ξεκαθαρίσει σε ενδιαφερόμενους συλλόγους πως ο Σούταλο είναι διαθέσιμος προς πώληση, σε αντίθεση με άλλους αμυντικούς του ρόστερ που θεωρούνται βασικά κομμάτια του αγωνιστικού σχεδιασμού. Αν και μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επίσημη πρόταση, η αίσθηση που επικρατεί είναι ότι η υπόθεση θα προχωρήσει και ότι οι πιθανότητες αποχώρησης του Κροάτη μέσα στον χειμώνα είναι ιδιαίτερα αυξημένες.
Για τον Άγιαξ, η πώληση του Σούταλο μοιάζει να αποτελεί μια κίνηση εξορθολογισμού, τόσο αγωνιστικά όσο και οικονομικά. Για τον ίδιο τον ποδοσφαιριστή, ένα νέο ξεκίνημα σε διαφορετικό πρωτάθλημα ίσως αποδειχθεί η ευκαιρία που χρειάζεται για να επανεκκινήσει την καριέρα του σε υψηλό επίπεδο.
