Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ιστορία, τάσεις και μια μάχη με ευρωπαϊκή ιστορία

Κάθε φορά που Άγιαξ και Ολυμπιακός βρίσκονται στο ίδιο ευρωπαϊκό μονοπάτι, το ενδιαφέρον ξεπερνά τα 90 λεπτά. Πρόκειται για δύο συλλόγους με βαριά φανέλα, έντονη παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA και ιστορία που, αν και όχι εκτενής μεταξύ τους, είναι απόλυτα ισορροπημένη.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί έξι φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απολογισμό δύο νίκες για κάθε πλευρά και δύο ισοπαλίες. Η τελευταία τους συνάντηση χρονολογείται από τη φάση των ομίλων του Champions League της σεζόν 1998/99, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα του, για να απαντήσει ο Άγιαξ με νίκη 2-0 στο Άμστερνταμ.

Παραδοσιακά, ο «Αίαντας» τα πηγαίνει καλά απέναντι σε ελληνικές ομάδες, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα στις τελευταίες 15 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του με συλλόγους από την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η ήττα ήρθε πρόσφατα και μάλιστα εντός έδρας, στο 1-0 από τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Europa League της σεζόν 2024/25, γεγονός που υπενθυμίζει ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως ο Άγιαξ έχει δεχθεί πρώτος γκολ και στα επτά παιχνίδια του στη φετινή league phase, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για τη σταθερότητα της άμυνάς του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει χτίσει μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή ταυτότητα απέναντι σε ολλανδικές ομάδες, με μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια του (δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες). Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με στόχο να πετύχουν κάτι σπάνιο: διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο Champions League, επίτευγμα που έχουν καταφέρει μόνο μία φορά στο παρελθόν, τη σεζόν 2015/16 απέναντι σε Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταφέρει να πανηγυρίσει συνεχόμενες νίκες στην ίδια διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015/16, όταν είχε φτάσει τις τρεις στη σειρά. Ένα στοιχείο που προσθέτει αυτοπεποίθηση και ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το σκηνικό μιας αναμέτρησης με έντονο ευρωπαϊκό άρωμα, όπου το παρελθόν, η παράδοση και η τρέχουσα φόρμα συναντιούνται. Άγιαξ και Ολυμπιακός δεν κουβαλούν μόνο αριθμούς στο γήπεδο, αλλά και την ανάγκη να επιβεβαιώσουν τη θέση τους ανάμεσα στις σταθερές δυνάμεις της Ευρώπης.