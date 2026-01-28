sports betsson
Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026
Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ιστορία, τάσεις και μια μάχη με ευρωπαϊκή ιστορία
Ποδόσφαιρο 28 Ιανουαρίου 2026, 19:04

Άγιαξ – Ολυμπιακός: Ιστορία, τάσεις και μια μάχη με ευρωπαϊκή ιστορία

Οι αριθμοί, το παρελθόν και η τρέχουσα φόρμα σκιαγραφούν ένα ντέρμπι με ιδιαίτερη σημασία για τις δύο ομάδες στο ευρωπαϊκό στερέωμα.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

Κάθε φορά που Άγιαξ και Ολυμπιακός βρίσκονται στο ίδιο ευρωπαϊκό μονοπάτι, το ενδιαφέρον ξεπερνά τα 90 λεπτά. Πρόκειται για δύο συλλόγους με βαριά φανέλα, έντονη παρουσία στις διοργανώσεις της UEFA και ιστορία που, αν και όχι εκτενής μεταξύ τους, είναι απόλυτα ισορροπημένη.

Οι δύο ομάδες έχουν αναμετρηθεί έξι φορές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, με απολογισμό δύο νίκες για κάθε πλευρά και δύο ισοπαλίες. Η τελευταία τους συνάντηση χρονολογείται από τη φάση των ομίλων του Champions League της σεζόν 1998/99, όταν ο Ολυμπιακός επικράτησε 1-0 στην έδρα του, για να απαντήσει ο Άγιαξ με νίκη 2-0 στο Άμστερνταμ.

Παραδοσιακά, ο «Αίαντας» τα πηγαίνει καλά απέναντι σε ελληνικές ομάδες, έχοντας γνωρίσει μόλις μία ήττα στις τελευταίες 15 ευρωπαϊκές αναμετρήσεις του με συλλόγους από την Ελλάδα. Ωστόσο, αυτή η ήττα ήρθε πρόσφατα και μάλιστα εντός έδρας, στο 1-0 από τον Παναθηναϊκό για τα προκριματικά του Europa League της σεζόν 2024/25, γεγονός που υπενθυμίζει ότι οι αριθμοί δεν λένε πάντα όλη την αλήθεια. Αξιοσημείωτο είναι επίσης πως ο Άγιαξ έχει δεχθεί πρώτος γκολ και στα επτά παιχνίδια του στη φετινή league phase, στοιχείο που εγείρει ερωτήματα για τη σταθερότητα της άμυνάς του.

Από την άλλη πλευρά, ο Ολυμπιακός δείχνει να έχει χτίσει μια αξιόπιστη ευρωπαϊκή ταυτότητα απέναντι σε ολλανδικές ομάδες, με μόλις μία ήττα στα τελευταία έξι παιχνίδια του (δύο νίκες και τρεις ισοπαλίες). Οι «ερυθρόλευκοι» μπαίνουν στη συγκεκριμένη αναμέτρηση με στόχο να πετύχουν κάτι σπάνιο: διαδοχικές εκτός έδρας νίκες στο Champions League, επίτευγμα που έχουν καταφέρει μόνο μία φορά στο παρελθόν, τη σεζόν 2015/16 απέναντι σε Άρσεναλ και Ντιναμό Ζάγκρεμπ.

Παράλληλα, ο Ολυμπιακός έχει ήδη καταφέρει να πανηγυρίσει συνεχόμενες νίκες στην ίδια διοργάνωση για πρώτη φορά μετά τη σεζόν 2015/16, όταν είχε φτάσει τις τρεις στη σειρά. Ένα στοιχείο που προσθέτει αυτοπεποίθηση και ανεβάζει τον πήχη των προσδοκιών.

Όλα τα παραπάνω συνθέτουν το σκηνικό μιας αναμέτρησης με έντονο ευρωπαϊκό άρωμα, όπου το παρελθόν, η παράδοση και η τρέχουσα φόρμα συναντιούνται. Άγιαξ και Ολυμπιακός δεν κουβαλούν μόνο αριθμούς στο γήπεδο, αλλά και την ανάγκη να επιβεβαιώσουν τη θέση τους ανάμεσα στις σταθερές δυνάμεις της Ευρώπης.

Headlines:
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Χρηματιστήριο Αθηνών: Άλμα διά χειρός ΕΛΧΑ και Metlen, πάνω από 700 εκατ. ο τζίρος

Business
ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

ΔΕΗ: Αναβαθμίζει το outlook η S&P Global Ratings

inWellness
Πες «όχι», σου κάνει καλό
Μην το φοβάσαι 28.01.26

Πες «όχι», σου κάνει καλό

Το να λέμε «όχι» δεν μας κάνει λιγότερο καλούς ανθρώπους - μας κάνει πιο ειλικρινείς.

Σύνταξη
inTown
Αθλητική Ροή
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)
Champions League 28.01.26

Μαχαιρώθηκαν οπαδοί της Τσέλσι στην Ιταλία (vid, pics)

Ενώ ο ποδοσφαιρικός κόσμος θρηνεί τον χαμό των επτά οπαδών του ΠΑΟΚ, με μηνύματα συμπαράστασης από οπαδικά κινήματα σε ολόκληρο τον κόσμο, στη Νάπολη μαχαιρώθηκαν δύο οπαδοί της Τσέλσι πριν το ματς της τοπικής ομάδας με τους «μπλε».

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας
Champions League 28.01.26

Ολυμπιακός: Τι χρειάζεται για πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League – Τα κριτήρια ισοβαθμίας

Ο Ολυμπιακός δίνει το βράδυ της Τετάρτης τον «τελικό» πρόκρισης στα πλέι-οφ του Champions League με αντίπαλο τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και χρειάζεται τη νίκη για να «καθαρίσει» - Όλα τα κριτήρια ισοβαθμίας.

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του εάν περάσει στα play offs του Champions League
Champions League 27.01.26

Αυτοί είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοί του Ολυμπιακού εάν περάσει στα play offs του Champions League

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Άγιαξ στο Άμστερνταμ (28/1, 22:00), σε έναν «τελικό» πρόκρισης στα play offs του Champions League – Ποιοι είναι οι πιθανότεροι αντίπαλοι των Πειραιωτών αν περάσουν στο Top 24…

Σύνταξη
Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)
Champions League 22.01.26

Ο Σπαλέτι απάντησε σε… προπονητή της εξέδρας: «Αν δεν σου αρέσει η Γιουβέντους, κάτσε σπίτι» (vid)

Η Γιουβέντους νίκησε 2-0 τη Μπενφίκα το βράδυ της Τετάρτης και εξασφάλισε την πρόκριση στα πλέι-οφ του Champions League, όμως ο Λουτσιάνο Σπαλέτι είχε να... διαχειριστεί και τους «προπονητές της εξέδρας», συμμετέχοντας σε έναν διάλογο που θύμισε ελληνικό τοπικό πρωτάθλημα.

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα
Θλίψη 28.01.26

Πένθος στο ΠΑΣΟΚ: Πέθανε σε ηλικία 40 ετών η Αριστέα Καζάκου – Ανδρουλάκης: Έφυγες πρόωρα και άδικα

Η Αριστέα Καζάκου ήτσν γραμματέας του Τομέα Τουρισμού του ΠΑΣΟΚ, ενώ στις εθνικές εκλογές του 2023 ήταν υποψήφια βουλευτής του κόμματος στον νομό Μεσσηνίας

Σύνταξη
Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»
Ισραήλ 28.01.26

Έβγαλαν Ισραηλινή ακτιβίστρια «νεκρή» στις διαδηλώσεις στο Ιράν: «Είμαι ζωντανή, σε μισή ώρα πάω για προπόνηση»

Σοκ προκάλεσε στο Ισραήλ η υπόθεση της Νόγια Ζιόν, η οποία είδε τη φωτογραφία της να προβάλλεται από το Channel 12 ως θύμα των διαδηλώσεων στο Ιράν, ενώ βρισκόταν ζωντανή στο σπίτι της

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Με λευκά τριαντάφυλλα η ομάδα του Άρη στην Τούμπα, τίμησε τη μνήμη των οπαδών του ΠΑΟΚ (pics)

Αντιπροσωπεία της ΠΑΕ Άρης, με επικεφαλής τους Ρέγες και Γκουγκουλιά, έδωσε το «παρών» στη Τούμπα, όπου και εναπόθεσε λουλούδια προς τιμήν των αδικοχαμένων οπαδών του ΠΑΟΚ στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σύνταξη
Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία
Άνεμοι και καταιγίδες 28.01.26

Κακοκαιρία Κριστίν: Τουλάχιστον τρεις νεκροί στην Πορτογαλία – Σφοδρό πλήγμα και στην Ισπανία

Μεγάλα προβλήματα έχει προκαλέσει στην Ιβηρική η κακοκαιρία Κριστίν, την οποία περιμένουμε και στη χώρα μας. Ισχυροί άνεμοι, βροχοπτώσεις και χιόνια έπληξαν Ισπανία και Πορτογαλία.

Σύνταξη
Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες
Ελλάδα 28.01.26

Προπάνιο σαν βόμβα κάτω από το εργοστάσιο «Βιολάντα» – Τι αντιμετωπίζουν ποινικά οι τρεις συλληφθέντες

Στο in, ο Δικαστικός Πραγματογνώμονας Δημήτριος Λιότσιος εξηγεί ότι η φονική έκρηξη στο εργοστάσιο «Βιολάντα» στα Τρίκαλα, όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους, ήταν αποτέλεσμα της συσσώρευσης προπανίου στον υπόγειο χώρο.

Σύνταξη
LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ
Βόλεϊ 28.01.26

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ

LIVE: Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Καρλοβάρσκο – Ολυμπιακός ΟΝΕΧ για τη ρεβάνς των «16» του CEV Cup στο βόλεϊ ανδρών. Τηλεοπτικά από το COSMOTE SPORT 6HD.

Σύνταξη
Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία
Γερμανία 28.01.26

Έφοδος εισαγγελέων στα γραφεία της Deutsche Bank – Ερευνούν υπόθεση για ξέπλυμα χρήματος στη Γερμανία

Εισαγγελείς εισέβαλαν στα κεντρικά γραφεία της Deutsche Bank στη Φρανκφούρτη και στο Βερολίνο. Υπάρχουν υποψίες ότι συνεργαζόταν με εταιρείες που νομιμοποιούσαν έσοδα από παράνομες δραστηριότητες.

Σύνταξη
Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη
«Η ένωσή μας, οι κανόνες μας» 28.01.26

Χειμερινοί Ολυμπιακοί Αγώνες: Οι ευρωβουλευτές καλούν την ΕΕ να απαγορεύσει την είσοδο της ICE στην Ευρώπη

Ευρωπαίοι νομοθέτες κάλεσαν για περιοριστικά μέτρα στην ICE, υποστηρίζοντας ότι δεν πρέπει να δραστηριοποιείται στην Ευρώπη λόγω ανησυχιών για τη δημοκρατική εποπτεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα

Σύνταξη
Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)
Ποδόσφαιρο 28.01.26

Φίλαθλος του ΠΑΟΚ που βγήκε ζωντανός από την τραγωδία: «Θυμάμαι τα πάντα, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι» (vid)

«Θρηνώ τους φίλους μου, υπήρχε χρόνος να πάει δεξιά το βανάκι», είπε μεταξύ άλλων ένας από τους τρεις φιλάθλους του ΠΑΟΚ που επέζησαν από το φονικό τροχαίο με το βαν στη Ρουμανία. Όσα είπε στο Mega.

Σύνταξη
LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Μπάσκετ 28.01.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 18:15 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 16η αγωνιστική της A1 μπάσκετ γυναικών. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Σύνταξη
Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν
«Πιάνουν δουλειά» 28.01.26

Ολλανδία: Άνοιξε ο δρόμος για σχηματισμό τρικομματικής κυβέρνησης μειοψηφίας υπό τον Ρομπ Γέτεν

Τρία κόμματα κατέληξαν σε συμφωνία για σχηματισμό κυβέρνησης στην Ολλανδία, τρεις μήνες μετά τη νίκη-ανατροπή του κόμματος D66. Ο ηγέτης του, Ρομπ Γέτεν, θα είναι ο νεότερος πρωθυπουργός στη χώρα.

Σύνταξη
Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες
Χειμερινοί Ολυμπιακοί 28.01.26

Ο Αλέξανδρος Γκιννής Σημαιοφόρος της Ελλάδας στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς Αγώνες

Ο πρωταθλητής του αλπικού σκι Αλέξανδρος Γκιννής επελέγη από την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή ως Σημαιοφόρος της Ελλάδας στο Μιλάνο-Κορτίνα 2026.

Δήμος Μπουλούκος
Δήμος Μπουλούκος
Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες
Ελλάδα 28.01.26

Κακοκαιρία Kristin: Συστάσεις της Πολιτικής Προστασίας στους πολίτες

Ιδιαίτερα προσεκτικοί καλούνται να είναι οι πολίτες, μεριμνώντας για τη λήψη μέτρων αυτοπροστασίας από κινδύνους που προέρχονται από την κακοκαιρία Κριστίν, που αναμένεται την Πέμπτη

Σύνταξη
ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες
«Ρεαλιστής ή κόλακας;» 28.01.26

ΝΑΤΟ: Η «εξαιρετική σχέση» Ρούτε-Τραμπ φέρνει τον γενικό γραμματέα σε σύγκρουση με τις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες

Οι στενές σχέσεις που καλλιεργεί ο γ.γ. του ΝΑΤΟ με τον Τραμπ έχει προκαλέσει ανησυχία στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Φοβούνται ότι ο Ρούτε λειτουργεί ως εκπρόσωπος του Αμερικανού προέδρου στη Συμμαχία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα
Κόσμος 28.01.26

Χαμάς: Δηλώνει έτοιμη να παραδώσει την εξουσία στην Εθνική Επιτροπή – Ζητά να ανοίξει πλήρως η διάβαση της Ράφα

Για να γίνει η μετάβαση θα πρέπει τα μέλη της Επιτροπής να μπορέσουν να μεταβούν στη Λωρίδα της Γάζας, δήλωσε εκπρόσωπος της Χαμάς, ζητώντας να ξανανοίξει πλήρως, «χωρίς ισραηλινά εμπόδια», η διάβαση της Ράφα

Σύνταξη
Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»
Euroleague 28.01.26

Πανέτοιμος ο Μιλουτίνοφ: «Νιώθω καλά»

Ο Νίκολα Μιλουτίνοφ είναι έτοιμος να παίξει κόντρα στη Μπαρτσελόνα μετά τον τραυματισμό του και μίλησε μίλησε για αυτό στη media day του Ολυμπιακού.

Σύνταξη
O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»
Troublemaker 28.01.26

O Νέλσον Μαντέλα γνώρισε την Γουίνι ενώ δικαζόταν για προδοσία – «Με εντυπωσίασε η ομορφιά της»

Ένα νέο ντοκιμαντέρ για τον Νέλσον Μαντέλα εξετάζει τόσο τον αγώνα του ενάντια στο άπαρτχαιντ, όσο και τις γυναίκες που άφησαν το στίγμα τους στη ζωή του - μια εκ των οποίων ήταν η αγωνίστρια Γουίνι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ
Τρίκαλα 28.01.26

Γαβρήλος: Η κυβέρνηση φέρνει ακέραια την ευθύνη για την αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων – Επανασύσταση Γραμματείας ΣΕΠΕ

«Τις μέρες της ΝΔ, τις χαρακτηρίζουν η αποδόμηση του εργατικού και συλλογικού δικαίου. Οι απλήρωτες υπερωρίες, το 13ωρο, η υπερεργασία», τόνισε ο Γιώργος Γαβρήλος από τον ΣΥΡΙΖΑ

Σύνταξη
