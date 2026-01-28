LIVE: Η τελευταία αγωνιστική της League Phase του Champions League
Παρακολουθήστε live από to10.gr την εξέλιξη όλων των αναμετρήσεων της 8ης και τελευταίας αγωνιστικής της League Phase του Champions League, με αρκετά από αυτά τα ματς να ενδιαφέρουν και τον Ολυμπιακό
- Ο πιθανός διάδοχος του Νετανιάχου δεν γνωρίζει για νεκρούς στη Γάζα – «Δεν ξέρω από πού παίρνετε πληροφορίες»
- Ειρήνη Κουμαριανού: Τι θυμάται η εγγονή της, 13 χρόνια μετά από το θάνατο της ηθοποιού
- «Eίναι ιεροσυλία»: Νομοθέτες εντείνουν τις προσπάθειες αφαίρεσης του ονόματος του Ντόναλντ Τραμπ από το Kennedy Center
- Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμα Χέμινγκ, λέει ότι ο ηθοποιός «δεν γνωρίζει» πως πάσχει από άνοια
- Άγιαξ – Ολυμπιακός 1-2: Θρυλικοί «ερυθρόλευκοι», πήραν τεράστια πρόκριση στο Άμστερνταμ!
- Σωτήρια προβολή του Ρέτσου, κράτησε το 2-1 στο 86’ (vid)
- Τεράστιος Ολυμπιακός και νέο προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους», με κεφαλιά του Έσε (1-2 vids)
- Ισοφάρισε ο Άγιαξ, με πέναλτι που δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR (1-1, vids)
- Περιστέρι Betsson – Σαραγόσα 86-70: Μεγάλη νίκη και πρόκριση για τους Περιστεριώτες
- Άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός με γκολάρα του Ζέλσον (0-1, vid)
- Νέα μεγάλη φάση για τον Ολυμπιακό (vid)
- Ακυρώθηκε σωστά για οφσάιντ, το γκολ του Ντόλμπεργκ (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις