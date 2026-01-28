Τεράστιος Ολυμπιακός και νέο προβάδισμα για τους «ερυθρόλευκους», με κεφαλιά του Έσε (1-2 vids)
Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν εκ νέου το προβάδισμα, με ωραία κεφαλιά του Αργεντίνου μέσου στο 79'
Ο Ολυμπιακός κάνει τεράστια προσπάθεια στο Άμστερνταμ για να πάρει την πρόκριση στην επόμενη φάση του Champions League και οι «ερυθρόλευκοι» πήραν ξανά το προβάδισμα στο σκορ (1-2) στο 79′.
Ο Τσικίνιο ήταν αυτός που εκτέλεσε κόρνερ από αριστερά, ο Έσε έπιασε ωραία κεφαλιά κι έστειλε την μπάλα στα δίχτυα, πετυχαίνοντας το δεύτερο γκολ των «ερυθρόλευκων» στην έδρα του Άγιαξ.
Δείτε το 1-2 για τον Ολυμπιακό:
Κι εδώ το 1-1
Κι εδώ το 0-1
