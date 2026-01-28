Ισοφάρισε ο Άγιαξ, με πέναλτι που δόθηκε μετά από παρέμβαση του VAR (1-1, vids)

Ο Άγιαξ ισοφάρισε τον Ολυμπιακό στο 69’ (1-1) με εύστοχη εκτέλεση πέναλτι του Γκάσπερ Ντόλμπεργκ.

Ένα πέναλτι το οποίο έδωσε ο διαιτητής Λετισιέ, μετά από παρέμβαση του VAR για χέρι του Μουζακίτη σε σουτ του Στόιρ, αν και θα πρέπει να τονίσουμε πως το χέρι του Έλληνα μέσου ήταν κολλημένο στο σώμα του.

Θα πρέπει επίσης να σημειωθεί πως αρχικά ο Γάλλος ρέφερι έδειξε κόρνερ και όχι πέναλτι, αλλά από το VAR τον κάλεσαν να δει ξανά την φάση.

Ο Λετεσιέ είδε την φάση κι έδωσε πέναλτι, παρά τις διαμαρτυρίες των παικτών του Ολυμπιακού, ένα πέναλτι με το οποίο η ολλανδική ομάδα έφτασε στην ισοφάριση.

Δείτε το γκολ:

<br />

Κι εδώ το 0-1: