Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026
«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά
On Field 29 Ιανουαρίου 2026, 19:00

«Ο Ολυμπιακός εκμεταλλεύτηκε την εξαιρετική φυσική του κατάσταση» – Η UEFA αποθεώνει την ομάδα του Πειραιά

Οι παίκτες του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ «κατάπιαν» και στο Άμστερνταμ αμέτρητα χιλιόμετρα, με την ιστοσελίδα της UEFA να κάνει ιδιαίτερη μνεία στο συγκεκριμένο γεγονός

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
A
A
Spotlight

Ο Ολυμπιακός πέρασε με πάταγο από την έδρα του Άγιαξ και κατέκτησε μια πανάξια πρόκριση στην φάση των πλέι οφ του Champions League, εκεί όπου θ’ αντιμετωπίσει την Αταλάντα ή την Λεβερκούζεν.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν τη νίκη στο Άμστερνταμ, με τους Ζέλσον και Έσε να πετυχαίνουν τα δύο γκολ και θα πρέπει εδώ να επισημανθεί πως ο Ολυμπιακός εμφάνισε και στην έδρα του Άγιαξ, όλα τα στοιχεία της ταυτότητας που έχει στο παιχνίδι του.

Η εξαιρετική φυσική κατάσταση των παικτών της ελληνικής ομάδας, αποτέλεσμα της δουλειάς που γίνεται στο Ρέντη από τον Χρήστο Μουρίκη, επιτρέπει στον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να εφαρμόσει με μεγάλη άνεση το πλάνο του.

Να πιέσει ψηλά, να μην αφήσει ακάλυπτους χώρους και να κάνει δύσκολη την… ζωή των αντιπάλων του Ολυμπιακού με αδιάκοπο πρέσινγκ σε κάθε εκατοστό του γηπέδου.

Για να γίνουν όμως όλα αυτά χρειάζεται να έχει γίνει μια τέλεια δουλειά στο προπονητικό κέντρο των πρωταθλητών Ελλάδος, από τον προπονητή φυσικής κατάστασης του Ολυμπιακού.

Δεν είναι λοιπόν τυχαίο πως και στην επίσημη ιστοσελίδα της UEFA, υπάρχει ιδιαίτερη αναφορά στην φυσική κατάσταση των παικτών του Ολυμπιακού και την πίεση που άσκησαν στους Ολλανδούς.

«Ο Ολυμπιακός συνέχισε να πιέζει ψηλά και στο δεύτερο ημίχρονο του αγώνα και οι παίκτες της ελληνικής ομάδας είχαν ένα μεγάλο πλεονέκτημα, την καλή τους φυσική κατάσταση», ήταν το χαρακτηριστικό σχόλιο της δημοσιογράφου, Έμιλι Μπόιλ, η οποία περιέγραψε τον αγώνα στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα, για την ιστοσελίδα της ευρωπαϊκής ποδοσφαιρικής συνομοσπονδίας.

Θα πρέπει επίσης εδώ να τονίσουμε, ότι ο προπονητής των «ερυθρόλευκων», Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είχε κάνει ιδιαίτερη αναφορά στα καλά τρεξίματα που έχει η ομάδα του, στην καλή της φυσική κατάσταση, μετά τη νίκη επί της Μπάγερ Λεβερκούζεν με 2-0 στο «Καραϊσκάκη».

Ο Μέντι είχε εκφράσει την απόλυτη ικανοποίησή του για τα χιλιόμετρα που είχαν κάνει οι «ερυθρόλευκοι» τονίζοντας χαρακτηριστικά.

«Δεν είναι μόνο η νίκη, είναι το πόσο έτρεξαν και προσπάθησαν μέσα στον αγωνιστικό χώρο, ο αντίπαλος μας ανάγκασε να τρέξουμε και ήταν πολύ απαιτητικό. Δείξαμε ότι αν έχουμε θέληση μπορούμε να τα καταφέρουμε. Είμαστε πάρα πολύ ικανοποιημένοι».

Κι έχει επίσης μεγάλο ενδιαφέρον να επισημάνουμε, πως σε πλήρη ετοιμότητα ήταν και οι παίκτες που μπήκαν στο ματς από τον πάγκο, εστιάζοντας ιδιαίτερα στον Σιπιόνι. Ο νεαρός Αργεντίνος μπήκε στην «μάχη» κι έδειξε πως ήταν καλά προετοιμασμένος για τον σημαντικό αγώνα, καθώς με τα τρεξίματά του βοήθησε σε μεγάλο βαθμό την αμυντική λειτουργία των πειραιωτών.

Είναι προφανές ότι τα παιχνίδια του Champions League είναι κάτι παραπάνω από… απαιτητικά και η δουλειά στον τομέα της φυσικής κατάστασης είναι καθοριστική, για να πετύχει μια ομάδα τον στόχο της.

Οι «ερυθρόλευκοι» πήραν την πρόκριση στην φάση των πλέι οφ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διοργάνωσης κι έχουν να λένε για την εξαιρετική φυσική κατάσταση που είχαν στους οκτώ δύσκολους αγώνες της League Phase του Champions League.

World
Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Μυτιληναίος: Καμπανάκι για την άνοδο του ευρώ

Business
Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Aegean: Επένδυση 45% στην APELLA και ενίσχυση της βαριάς συντήρησης αεροσκαφών

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια
Champions League 29.01.26

Ο Θρύλος στα νοκ άουτ του Champions League και οι… πρόωρες κρίσεις στα σκουπίδια

Μια ακόμη μεγαλειώδης βραδιά στην ιστορία του, μια ακόμη επική πρόκριση για τον Ολυμπιακό στο Champions League και ένα ακόμη... μάθημα σε όσους αρέσκονται στην πρόωρη κριτική και τις βιαστικές κρίσεις.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Βαγγέλης Παυλίδης: Η απίθανη εμφάνιση κόντρα στη Ρεάλ – Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vid)
Champions League 29.01.26

Η απίθανη εμφάνιση του Παυλίδη κόντρα στη Ρεάλ - Τι έκανε ο Έλληνας επιθετικός στο «έπος» της Λισαβόνας (vids)

Ο Βαγγέλης Παυλίδης ήταν εκ των πρωταγωνιστών της Μπενφίκα στην επική νίκη της κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης, που την έστειλε στην 24άδα του Champions League.

Σύνταξη
Αυτή η πρόκριση ήταν έπος
On Field 29.01.26

Αυτή η πρόκριση ήταν έπος

Ο Ολυμπιακός «τρέλανε» κόσμο καθώς στην τελική ευθεία της League Phase του Champions League πέτυχε αυτό που φάνταζε ακατόρθωτο

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)
Champions League 29.01.26

Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης 4-2: Η έμπνευση του Μουρίνιο με τον τερματοφύλακα έδωσε την πρόκριση (vids)

Εσπασαν καρδιές στα τελευταία λεπτά του αγώνα Μπενφίκα – Ρεάλ Μαδρίτης! Οι «αετοί της Λισαβόνας» προκρίθηκαν στα νοκ άουτ του Champions League, χάρη σε γκολ του τερματοφύλακα Τρούμπιν στο 90+8'.

Σύνταξη
Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Το μήνυμα του Βαγγέλη Μαρινάκη για τον θρίαμβο του Ολυμπιακού στο Άμστερνταμ (pic)

«Μια μεγάλη παλικαρίσια πρόκριση. Συγχαρητήρια στην ομάδα μας και τον υπέροχο κόσμο μας», σημειώνει, μεταξύ άλλων, στο συγχαρητήριο μήνυμά του, ο ισχυρός άνδρας της ΠΑΕ Ολυμπιακός, Βαγγέλης Μαρινάκης.

Σύνταξη
Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης
Συγκίνηση 29.01.26

Τεράστιο πορτρέτο της 5χρονης Χιντ που σκοτώθηκε στη Γάζα ξεδιπλώθηκε σε παραλία της Βαρκελώνης

«Τα παιδιά της Γάζας δεν ζητούν συμπόνια. Ζητούν το δικαίωμά τους να ζήσουν, να κοιμούνται χωρίς φόβο, να παίζουν χωρίς βόμβες, να μεγαλώσουν, απλά να μεγαλώσουν», είπε η μητέρα της Χιντ

Σύνταξη
Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε
Πολιτική Γραμματεία 29.01.26

Δεν αποδέχεται τη θέση του προέδρου σε νέο αγροτικό φορέα ο Αυγενάκης μετά τη θύελλα αντιδράσεων – Τι δήλωσε

Λίγες ώρες μετά την κατακραυγή, ο Λευτέρης Αυγενάκης ανακοίνωσε πως «δεν αποδέχεται» τελικά τη θέση, ενώ έκανε λόγο για «στοχοποίηση» του ιδίου και της κυβέρνησης, εξαπολύοντας «πυρά» κατά της αντιπολίτευσης

Σύνταξη
Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Γιατί ο Μασκ «ξηλώνει» την παλιά Tesla

Η Tesla εγκαταλείπει ιστορικά μοντέλα και επενδύει δισεκατομμύρια στο όραμα του Μασκ για έναν κόσμο γεμάτο ρομπότ και αυτόνομα οχήματα

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»
Low profile 29.01.26

Ο Πολ Ντέινο απαντά για πρώτη φορά στα προσβλητικά σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο – «Μάλλον θα ήταν μαστουρωμένος»

Περίπου δύο μήνες μετά τα σχόλια του Κουέντιν Ταραντίνο, που τον αποκάλεσε «αδύναμο και αδιάφορο» ηθοποιό, ο Πολ Ντέινο αποφάσισε να σπάσει τη σιωπή του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν
Ελλάδα 29.01.26

Βιολάντα: Τι προκάλεσε τη διαρροή προπανίου – Οι εργασίες το καλοκαίρι και οι αναφορές για οσμή αερίου που αγνοήθηκαν

Τουλάχιστον 6 με 7 εργαζόμενοι έχουν καταθέσει ότι είχαν κάνει αναφορά για οσμή αερίου - Τι κατέθεσε ο βοηθός υπευθύνου βάρδιας που σώθηκε την τελευταία στιγμή

Σύνταξη
Άρης Betsson: Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα στην Τουρκία
Μπάσκετ 29.01.26

Όσα πιστώνεται και χρεώνεται ο Μίλιτσιτς για την σκληρή ήττα του Άρη στην Τουρκία

Κόντρα στη Μπαχτσεσεχίρ ο Άρης άγγιξε το τέλειο για 33 λεπτά. Εν τέλει στο τελευταίο 7λεπτο «έχασε το μυαλό του» και υπέστη μια ήττα που δεν άξιζε. Όσα χρεώνονται και πιστώνονται στον προπονητή του.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»
«Με νίκησες» 29.01.26

Αντίο, Barbie: Η Μάργκοτ Ρόμπι αποπνέει γοτθική γοητεία στην πρεμιέρα της ταινίας «Ανεμοδαρμένα Ύψη»

Η Μάργκοτ Ρόμπι άφησε πίσω της την Mattel και, πρωταγωνιστεί στην επερχόμενη κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου κλασικού μυθιστορήματος της Έμιλι Μπροντέ, μαζί με τον Τζέικομπ Ελόρντι.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες
Κακοκαιρία 29.01.26

Η «Kristin» δείχνει τα δόντια της: Πού αναμένονται τα πιο έντονα φαινόμενα τις επόμενες ώρες

Live η πορεία της κακοκαιρίας «Kristin». Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας συνιστά στους πολίτες να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης των φαινομένων.

Σύνταξη
Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου
Διεθνής Οικονομία 29.01.26

Με 4 «πιόνια» ο Τραμπ στη σκακιέρα της Αν. Μεσογείου

Το νομοσχέδιο του Κογκρέσου για την ενέργεια – Ο ρόλος Ελλάδας, Κύπρου, Ισραήλ και Αιγύπτου – Τα έργα που ευλογούν… οι ΗΠΑ – Οι πιέσεις για το LNG – Οι έρευνες υδρογονανθράκων

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων
Κόσμος 29.01.26

Ιράν: Συλλήψεις και για διαδηλώσεις προηγούμενων ετών – Μαζική εκστρατεία διώξεων μετά την καταστολή των κινητοποιήσεων

Γιατροί ανέφεραν ότι διαδηλωτές που τραυματίστηκαν κατά τη διάρκεια των κινητοποιήσεων απομακρύνθηκαν από νοσοκομεία από τις δυνάμεις ασφαλείας, ενώ δεκάδες γιατροί έλαβαν προειδοποιήσεις να μην βοηθούν τραυματίες στο Ιράν

Σύνταξη
Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος
Οργή και αγανάκτηση 29.01.26

Βιολάντα: «Δεν θα ησυχάσει κανένας μας μέχρι να τιμωρηθούν οι υπεύθυνοι» – Συγκλονίζει ο γιος θύματος

«Δεν περίμενα ότι θα αντιταχθεί και ότι θα καίγεται για ώρες στους χίλιους βαθμούς», λέει ο γιος θύματος της φονικής έκρηξης που σκόρπισε τον θάνατο στη βιομηχανία της «Βιολάντα».

Σύνταξη
Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 29.01.26

Ροντινέι: Γιόρτασε τα γενέθλιά του με το καλύτερο δώρο – Οι ευχές που δέχθηκε (vid+pics)

Ο Ροντινέι γιόρτασε τα 34α γενέθλιά του χορεύοντας σε βραζιλιάνικους ρυθμούς και βεβαίως με το καλύτερο δώρο που ήταν η μεγάλη πρόκριση που πτέυχε ο Ολυμπιακός επί του Άγιαξ.

Σύνταξη
«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου
Dogtooth 29.01.26

«Θα έπαιζα ακόμη και κομπάρσος σε ταινία του»: Ο Tyler, the Creator είναι εδώ και χρόνια θαυμαστής του Γιώργου Λάνθιμου

Ο Tyler, the Creator αποθέωσε τον Γιώργο Λάνθιμο μιλώντας στο Triple J, ενώ παραδέχτηκε ότι η αγάπη του για τον Έλληνα σκηνοθέτη πάει χρόνια πίσω - όταν κυκλοφόρησε το περίφημο Dogtooth με έμπνευση τον «Κυνόδοντα»

Σύνταξη
Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία
Ανατριχιαστικό 29.01.26

Νεκροί οπαδοί του ΠΑΟΚ: Τραγικό παιχνίδι της μοίρας – Πατέρας θύματος είχε σκοτωθεί σε τροχαίο στη Ρουμανία

Ο πατέρας του άτυχου οπαδού του ΠΑΟΚ ήταν οδηγός φορτηγού και η μοίρα το έφερε έτσι ώστε να αφήσει την τελευταία του πνοή στην άσφαλτο, στη Ρουμανία.

Σύνταξη
Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης
Ανάρτηση 29.01.26

Σάκης Αρναούτογλου: Το μήνυμα για την απώλεια της μητέρας του και η έκκληση αλληλεγγύης

Με μια συγκινητική ανάρτηση στα social media, ο Σάκης Αρναούτογλου μίλησε για τον θάνατο της μητέρας του, ευχαριστώντας για τη συμπαράσταση που δέχεται και προτρέποντας όσους το επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη της στηρίζοντας το «Σπίτι της Άρσις»

Σύνταξη
ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029
Ποδόσφαιρο 29.01.26

ΟΦΗ: «Έδεσε» τον Λίλο μέχρι το 2029

Ο ΟΦΗ «έδεσε» τον Κλίντμαν Λίλο στο Ηράκλειο μέχρι το 2029, ανταμείβοντάς τον για τις εξαιρετικές του εμφανίσεις.

Σύνταξη
Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις
Καθίζηση εδάφους 29.01.26

Σικελία: Κρίσιμη παραμένει η κατάσταση – Συνεχίζονται οι κατολισθήσεις

Η αντιπολίτευση ζητά να χρησιμοποιηθούν κονδύλια που είχαν εγκριθεί για την κατασκευή γέφυρας που θα ενώσει την Σικελία με την Καλαβρία, με στόχο να δοθούν άμεσες απαντήσεις στους περισσότερους από 1.500 κατοίκους που έμειναν άστεγοι

Σύνταξη
