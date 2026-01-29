Το «ευχαριστώ» του Ολυμπιακού: «Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο» (pic)
Ο Ολυμπιακός πήρε την πρόκριση για τη συνέχεια του Champions League και με μια ανάρτηση στα social media, ευχαρίστησε τον κόσμο του που βρέθηκε στο Άμστερνταμ.
Ο Ολυμπιακός έδωσε τα πάντα στο Άμστερνταμ και μετά από μια σπουδαία εμφάνιση πήρε το σπουδαίο «διπλό» με 2-1 επί του Άγιαξ, για την 8η αγωνιστική της League Phase του Champions League, παίρνοντας έτσι την πρόκριση για πλέι οφ της διοργάνωσης.
Στην ολλανδική πρωτεύουσα, οι Ερυθρόλευκοι δεν βρέθηκαν μόνοι τους, αφού είχαν όπως πάντα τον κόσμο στο πλευρό τους. Οι οπαδοί των Πειραιωτών έδωσαν βροντερό παρών, αφού «κοκκίνησαν» τους κεντρικούς δρόμους και δημιούργησαν εκπληκτική ατμόσφαιρα στο «Johan Cruyff Arena».
Η Πειραϊκή ΠΑΕ δεν θα μπορούσε να τους… αφήσει έτσι και με σχετική της ανάρτηση στους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια, τους ευχαρίστησε για την παρουσία τους στην Ολλανδία. «Ευχαριστούμε που είστε εκεί. Πάντα. Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο», ανέφερε σχετικά ο Ολυμπιακός.
Η ανάρτηση της ΠΑΕ Ολυμπιακός:
Thank you for being there. Always. Best fans in the world 🙌❤️
Ευχαριστούμε που είστε εκεί. Πάντα. Οι καλύτεροι οπαδοί στον κόσμο 🙌❤️ pic.twitter.com/ZKHEG660Ag
— Olympiacos FC (@olympiacosfc) January 29, 2026
