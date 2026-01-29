Τζολάκης: «Δείχνουμε για άλλη μια χρονιά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην Ευρώπη»

Ο Ολυμπιακός προκρίθηκε στα playoffs του Champions League, με τη νίκη του στην έδρα του Άγιαξ και ο Κωνσταντής Τζολάκης μίλησε στο OlympiacosTV για τον στόχο που επετεύχθη, ενώ τόνισε πως οι Πειραιώτες συνεχίζουν να αποδεικνύουν πως μπορούν να κάνουν πολλά πράγματα στις ευρωπαϊκες διοργανώσεις.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τζολάκης

«Ο στόχος εξ αρχής ήταν αυτός, δυσκολεύτηκαμε αρκετά στην αρχή του Group Stage. Ξέραμε και γνωρίζαμε ότι αν κάναμε μια νίκη πρώτα στην Αστάνα θα παίρναμε ψυχολογία.

Ήρθε η δεύτερη νίκη στο ΚαραΪσκάκη που ήταν καθοριστική και τώρα απλά βάλαμε το κερασάκι στην τούρτα. Δεν ήμασταν πάρα πολύ καλοί, δεν πιάσαμε τα υψηλά στάνταρ, αλλά πήραμε τους τρεις βαθμούς που ήταν καθοριστικοί για να προχωρήσουμε στην επόμενη φάση.

Συνεχίζουμε να δείχνουμε για άλλη μια χρονιά ότι ο Ολυμπιακός μπορεί να κάνει πολλά πράγματα στην Ευρώπη. Παίζουμε στο καλύτερο πρωτάθλημα της Ευρώπης, οπότε αυτομάτως θέλουμε να ανταγωνιστούμε με τις καλύτερες ομάδες και είμαστε εδώ για να διεκδικήσουμε ότι καλύτερο μπορούμε».