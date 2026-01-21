Τζολάκης: «Πάμε για άλλη μια νίκη»

Ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν με τα γκολ των Κοστίνια και Ταρέμι για την 7η αγωνιστική της League Phase του Champions League και πλέον στο φινάλε της κανονικής διάρκειας της διοργάνωσης, πάει στο Άμστερνταμ για τον απόλυτο «τελικό» πρόκρισης, το ματς στο οποίο θα κυνηγήσει το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα νοκ-άουτ της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης -κάτι που θα πετύχει πρώτη φορά ελληνική ομάδα.

Για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, το… χεράκι του -ή για την ακρίβεια και τα δύο χέρια του- έβαλε ο Κωνσταντής Τζολάκης, ο οποίος κατέβασε ρολά και έπιασε τα πάντα κόντρα στους Γερμανούς. Μετά το τέλος του αγώνα, ο ίδιος δήλωσε πως η… δουλειά δεν έχει τελειώσει ακόμη!

Αναλυτικά, όσα δήλωσε ο Κωνσταντής Τζολάκης μετά το Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0:

«Είμαστε τόσο κοντά και τόσο μακριά ταυτόχρονα. Πρέπει να κάνουμε άλλη μία νίκη, να πάμε στο Άμστερνταμ και να πάρουμε τους τρεις βαθμούς για να συνεχίσουμε. Έκανα απλώς τη δουλειά μου, σημαντικό που σκοράραμε στις λίγες τελικές που κάναμε.

Καθοριστικό το δεύτερο γκολ που ήρθε λίγα λεπτά πριν την ανάπαυλα. Θέλαμε να βγάλουμε αντίδραση, αλλά δεν θα είχαμε διαφορετική εικόνα και να είχαμε προκριθεί στο Κύπελλο. Θέλουμε να προχωρήσουμε στη διοργάνωση και ελπίζουμε να το καταφέρουμε».

Ρέτσος: Ακολουθούμε το πλάνο, θα έρθουν τα αποτελέσματα»

Πιστός στο πλάνο που ακολουθεί εδώ και δύο χρόνια παραμένει ο Ολυμπιακός σύμφωνα με τον Παναγιώτη Ρέτσο, ο οποίος δήλωσε ικανοποιημένος με τη νίκη επί της πρώην ομάδας του.

Αναλυτικά, όσα ανέφερε:

«Ήθελα να αντιμετωπίσω την πρώην ομάδα μου. Είχα δεθεί συναισθηματικά, ήταν η πρώτη μου μεταγραφή στο εξωτερικό. Είναι μια υγιέστατη ομάδα με καλούς ανθρώπους. Ένιωσα μεγάλη ευχαρίστηση με αυτή τη νίκη, έκανα υπερπροσπάθεια, είμαι καλά και προχωράμε.

Στα έξι παιχνίδια δεν ήμασταν ευχαριστημένοι από τη βαθμολογική συγκομιδή. Παίξαμε σήμερα εναντίον μιας ποιοτικής ομάδας, την πιέσαμε, σήμερα μας βγήκε. Πιστεύω στο πλάνο, το ακολουθούμε και τα αποτελέσματα θα έρθουν. Έχουμε μια ποιοτική ομάδα».