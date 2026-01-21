Ο Ολυμπιακός είναι γεννημένος για να κερδίζει τελικούς

Ο αγώνας με την Λεβερκούζεν είχε ένα μεγάλο «πρέπει» για τον Ολυμπιακό, ήταν αναμφίβολα ένας τελικός, στον οποίο η νίκη ήταν «μονόδρομος» για την ελληνική ομάδα.

Πίεση υπήρχε και ήταν μεγάλη, το παραδέχθηκαν άλλωστε και ο Μεντιλίμπαρ και ο Ζέλσον Μαρτίνς στη συνέντευξη Τύπου πριν την μεγάλη «μάχη» με την γερμανική ομάδα.

Και για ν’ ακριβολογούμε, η πίεση ήταν τεράστια κι αυτό το ήξεραν ο Ισπανός τεχνικός και οι παίκτες του.

Ο Ολυμπιακός όμως είναι γεννημένος για τα δύσκολα, είναι γεννημένος για να παίζει τελικούς και να τους κερδίζει.

Έτσι έκανε λοιπόν και στον μεγάλο αγώνα απέναντι στην Μπάγερ Λεβερκούζεν κι εδώ θα πρέπει να σημειωθεί πως οι φιλοξενούμενοι έδειξαν με την απόδοσή τους, πόσο καλή ομάδα είναι.

Κι αυτό βεβαίως δίνει ακόμα μεγαλύτερη διάσταση στην επιτυχία των πρωταθλητών Ελλάδος, καθώς απέναντι στους «ερυθρόλευκους» βρέθηκε ένα εξαιρετικό και καλοδουλεμένο σύνολο.

Ο στόχος επετεύχθη για τον Ολυμπιακό, σε μια βραδιά που οι πρωταγωνιστές ήταν πολλοί για την ομάδα του Πειραιά, αλλά όπως και να το κάνει κάποιος, στην κορυφή βρίσκει κάποιος τον Κωνσταντή Τζολάκη.

Ο διεθνής πορτιέρε ήταν με μια λέξη ανίκητος κι ο χαρακτηρισμός δεν εμπεριέχει ίχνος υπερβολής, καθώς ο γκολκίπερ του Ολυμπιακού έκανε εμφάνιση ζωής.

Έκανε την κορυφαία μέχρι στιγμής εμφάνιση μέχρι την… επόμενη και γι’ αυτό άλλωστε αποθεώθηκε από τους οπαδούς των πειραιωτών, μετά το τέλος του αγώνα. Δικαίως πήρε το βραβείο του MVP, γιατί φρόντισε να «κατεβάσει τα ρολά».

Θα πρέπει εδώ να τονίσουμε πως ο αγώνας με την Λεβερκούζεν δεν ήταν ο πρώτος «τελικός» στην League Phase του φετινού Champions League για τους πρωταθλητές Ελλάδος.

Θυμίζουμε ότι η νίκη επί της Μπάγερ έχει τεράστια αξία, επειδή οι πειραιώτες είχαν περάσει από το Καζακστάν, επικρατώντας της Καϊράτ με 1-0.

Εκείνος ήταν ο πρώτος «τελικός» των πειραιωτών καθώς οι παίκτες της ελληνικής ομάδας ήξεραν πως ήθελαν πάση θυσία τη νίκη για να διατηρηθούν στο κόλπο της πρόκρισης.

Τα κατάφεραν και σήμερα πήραν τη νίκη στον δεύτερο «τελικό» επικρατώντας της Λεβερκούζεν με 2-0 στο Καραϊσκάκη.

Και τώρα υπάρχει ένας τρίτος «τελικός» για τους πειραιώτες, αυτή την φορά στο Άμστερνταμ με αντίπαλο τον Άγιαξ. Είναι μία τεράστια «μάχη» για τον Ολυμπιακό απέναντι στον «Αίαντα» και μάλιστα θα πρέπει εδώ να σημειωθεί πως η ολλανδική ομάδα «καίγεται» για τη νίκη ώστε να φτάσει τους εννιά βαθμούς, που ίσως να δίνουν πρόκριση στην φάση των πλέι οφ της διοργάνωσης.

Ο Ολυμπιακός έδειξε και σήμερα ότι είναι γεννημένος για μεγάλα παιχνίδια, είναι γεννημένος για μεγάλες «μάχες», για να κερδίζει τελικούς.

Είναι δεδομένο πως οι πειραιώτες θα τα δώσουν όλα στο Άμστερνταμ, στην Γιόχαν Κρόιφ Αρένα για να πάρουν τη νίκη και να φτάσουν τους 11 πόντους στην βαθμολογία.

Μια νίκη που θα τους δώσει το εισιτήριο της πρόκρισης. Ίσως ν’ αρκεί και η ισοπαλία, αλλά στο μυαλό των παικτών του Ολυμπιακού και του Μεντιλίμπαρ θα υπάρχει μόνο η νίκη και αν μη τι άλλο υπάρχει πίστη πως οι «ερυθρόλευκοι» μπορούν να πετύχουν έναν ακόμα ευρωπαϊκό θρίαμβο.