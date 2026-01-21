Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μια πολύ μεγάλη εμφάνιση στο κατάμεστο Καραϊσκάκη, επικράτησε με 2-0 της Μπάγερ Λεβερκούζεν χάρη σε τέρματα των Κοστίνια και Ταρέμι και κρατάει την τύχη για πρόκριση στο Top 24 του Champions League στα χέρια του.

Οι ερυθρόλευκοι με τρομερή θέληση και πάθος πήραν το πολυπόθητο τρίποντο επί της γερμανικής ομάδας, ανέβηκαν στους 8 βαθμούς και με διπλό στο Άμστερνταμ κόντρα στον Άγιαξ την επόμενη εβδομάδα (που έχει ελπίδες πρόκρισης μετά το διπλό επί της Βιγιαρεάλ με 2-1), θα συνεχίσουν στα νοκ-άουτ της κορυφαίας ευρωπαϊκής διασυλλογικής διοργάνωσης.

Η ομάδα του Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μετά τη σπουδαία νίκη επί της Λεβερκούζεν βρίσκεται στην 22η θέση με τη… μισή 7η αγωνιστική να έχει ολοκληρωθεί.

Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα υπόλοιπα παιχνίδια από το πρόγραμμα της Τρίτης, ξεχώρισε η 6άρα της Ρεάλ Μαδρίτης κόντρα στη Μονακό, που «πάτησε» στη 2η θέση και στους 15 βαθμούς, αλλά και η μεγάλη νίκη της Μπόντο Γκλιμτ επί της ζάμπλουτης Μάντσεστερ Σίτι του Πεπ Γκουαρντιόλα με 3-1. Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ των Ιωαννίδη και Βαγιαννίδη πήρε τεράστιο τρίποντο με 2-1 επί της Παρί Σεν Ζερμέν και βλέπει… οκτάδα.

Στο μεγάλο ντέρμπι της βραδιάς στο Μιλάνο, η Άρσεναλ συνέχισε με τρίποντο, επικρατώντας με 3-1 της Ίντερ, ενώ στο έτερο σπουδαίο ματς στο Λονδίνο, η Τότεναμ νίκησε εύκολα με 2-0 την Ντόρτμουντ.

Αξίζει να σημειωθεί πως στο ματς που άνοιξε το πρόγραμμα της ημέρας, η Κλαμπ Μπριζ του Χρήστου Τζόλη νίκησε εύκολα με 4-1 στην Αστάνα την Καϊράτ Αλμάτι, ενώ ο Άγιαξ που θα αντιμετωπίσει ο Ολυμπιακός σε μια βδομάδα στην Ολλανδία σε «τελικό» για την πρόκριση πήρε διπλό στην έδρα της Βιγιαρεάλ με 2-1 και θεωρητικά έχει ελπίδες πρόκρισης.

Τα αποτελέσματα και το πρόγραμμα της 7ης αγωνιστικής:

Τρίτη 20 Ιανουαρίου

Καϊράτ-Κλαμπ Μπριζ 1-4

Μπόντο Γκλιμτ-Μάντσεστερ Σίτι 3-1

Ρεάλ Μαδρίτης-Μονακό 6-1

Ίντερ-Άρσεναλ 1-3

Σπόρτινγκ-Παρί Σεν Ζερμέν 2-1

Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0

Ολυμπιακός-Λεβερκούζεν 2-0

Κοπεγχάγη-Νάπολι 1-1

Βιγιαρεάλ-Άγιαξ 1-2

Τετάρτη 21 Ιανουαρίου

19:45 Γαλατασαράι-Ατλέτικο Μαδρίτης

19:45 Καραμπάγκ-Άιντραχτ Φρανκφούρτης

22:00 Σλάβια Πράγας-Μπαρτσελόνα

22:00 Μαρσέιγ-Λίβερπουλ

22:00 Τσέλσι-Πάφος

22:00 Μπάγερν Μονάχου-Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ

22:00 Γιουβέντους-Μπενφίκα

22:00 Νιούκαστλ-Αϊντχόφεν

22:00 Αταλάντα-Αθλέτικ Μπιλμπάο

Η βαθμολογία της League Phase του Champions League:

Επόμενη αγωνιστική (8η):

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 22:00

Άρσεναλ-Καϊράτ

Άγιαξ-Ολυμπιακός

Άιντραχτ-Τότεναμ

Πάφος-Σλάβια Πράγας

Λεβερκούζεν-Βιγιαρεάλ

Νάπολι-Τσέλσι

Μάντσεστερ Σίτι-Γαλατασαράι

Ατλέτικο-Μπόντο/Γκλιμτ

Κλαμπ Μπριζ-Αταλάντα

Ουνιον ΣΖ-Αταλάντα

Αθλέτικ Μπιλμπάο-Σπόρτινγκ

Παρί Σεν Ζερμέν-Νιουκάστλ

Μονακό-Γιουβέντους

Μπαρτσελόνα-Κοπεγχάγη

Ντόρτμουντ-Ίντερ

Αϊντχόφεν-Μπάγερν

Μπενφίκα-Ρεάλ Μαδρίτης

Λίβερπουλ-Καραμπάγκ