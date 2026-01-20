Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0: Οι «πετεινοί» καθάρισαν από το α’ ημίχρονο και είναι τέταρτοι (vid)
Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Τότεναμ για να πάρει το τρίποντο στο ματς με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27’.
Ευκολότερα δεν γινόταν για την Τότεναμ. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Τότεναμ για να πάρει τη νίκη με 2-0 στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27’ λόγω αποβολής του Σβένσον. Η Τότεναμ ξεπέρασε και τον κακό εαυτό της καθώς προέρχονταν από μια νίκη σε οκτώ ματς σε όλες τις διοργανώσεις και οι οπαδοί της είχαν αρχίσει να αποδοκιμάζουν, ζητώντας να φύγει ο Τόμας Φρανκ.
Με νίκη αυτή η Τότεναμ από την 11η ανέβηκε στην 4η θέση με 14 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Η Ντόρτμουντ υποχώρησε στην 11η από τη 10η με 11 βαθμούς.
Ήταν όνειρο το πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Η Τότεναμ προηγήθηκε στο 14’, στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα με απευθείας σουτ του Ρομέρο μετά από μπαλιά του Οντομπερτ. Σα να μην έφτανε αυτό, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα παίκτες στο 27’ λόγω αποβολής του Σβένσον για φάουλ στον ‘Οντομπερτ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους Γερμανούς στο 37’, όταν ο Σολάνκε πέτυχε το 2-0 για την Τότεναμ, στέλνοντας τη μπάλα με σουτ πρώτα στο αριστερό δοκάρι και μετά στα δίχτυα.
Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Τότεναμ είχε τα ηνία του αγώνα και δεν κινδύνεψε.
ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Τότεναμ ξεκίνησε με ψυχολογία παρά τα άσχημα αποτελέσματα και ενώ ο προπονητής της Τόμας Φρανκ ήταν με την πλάτη στον τοίχο.
ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Τότεναμ προηγήθηκε (1-0) στην πρώτη της επίθεση με αποτέλεσμα η Ντόρτμουντ να αγχωθεί.
Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σβένσον αποβλήθηκε στο 27’ και «κρέμασε» τους Γερμανούς.
Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σουηδός Νίμπεργκ αρχικά έδειξε κίτρινη στον Σβένσον που αναβαθμίστηκε σε κόκκινη κάρτα με παρέμβαση του VAR.
VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Χίγκλερ εξέτασε και αποφάσισε στο 19’ ότι δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ της Τότεναμ καθώς ζήτησαν παράταση για χέρι του Μπέλιγχαμ. Με παρέμβαση του Ολλανδού η Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα παίκτες.
ΣΚΟΡΕΡ: 14’ Ρομέρο, 37’Σολάνκε
ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:
TOTENAM: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Ουντότζιε, Σιμόν, Μπέργκβαλ (63’ Μπάιφιλντ), Όντομπερτ, Σίμονς, Σπενς, Σολάνκε (70΄Κόλο Μουανί).
ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Μπενσεμπαϊνί, Σλότερμπεκ, Άντον, Σβένσον, Ενμεσά (64’ Τσουκουεμέκα), Μπέλιγχαμ, Κόουτο (76’ Μπάιερ), Αντεγέμι (65’ Σίλβα), Μπραντ (46’ Ρίερσον), Γκιρασί (46’ Εμρέ Τζαν)
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:
28/1: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ
28/1: Μπορούσια Ντόρτμουντ-Ιντερ
