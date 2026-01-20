Τότεναμ-Ντόρτμουντ 2-0: Οι «πετεινοί» καθάρισαν από το α’ ημίχρονο και είναι τέταρτοι (vid)

Ευκολότερα δεν γινόταν για την Τότεναμ. Ένα ημίχρονο ήταν αρκετό για την Τότεναμ για να πάρει τη νίκη με 2-0 στο ματς της 7ης αγωνιστικής της League Phase του Champions League με την Μπορούσια Ντόρτμουντ που έπαιζε με δέκα παίκτες από το 27’ λόγω αποβολής του Σβένσον. Η Τότεναμ ξεπέρασε και τον κακό εαυτό της καθώς προέρχονταν από μια νίκη σε οκτώ ματς σε όλες τις διοργανώσεις και οι οπαδοί της είχαν αρχίσει να αποδοκιμάζουν, ζητώντας να φύγει ο Τόμας Φρανκ.

Με νίκη αυτή η Τότεναμ από την 11η ανέβηκε στην 4η θέση με 14 βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική παίζει εκτός έδρας με την Αϊντραχτ Φρανκφούρτης. Η Ντόρτμουντ υποχώρησε στην 11η από τη 10η με 11 βαθμούς.

Ήταν όνειρο το πρώτο ημίχρονο για τους γηπεδούχους. Η Τότεναμ προηγήθηκε στο 14’, στην πρώτη ευκαιρία του αγώνα με απευθείας σουτ του Ρομέρο μετά από μπαλιά του Οντομπερτ. Σα να μην έφτανε αυτό, η Μπορούσια Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα παίκτες στο 27’ λόγω αποβολής του Σβένσον για φάουλ στον ‘Οντομπερτ. Τα πράγματα έγιναν ακόμη χειρότερα για τους Γερμανούς στο 37’, όταν ο Σολάνκε πέτυχε το 2-0 για την Τότεναμ, στέλνοντας τη μπάλα με σουτ πρώτα στο αριστερό δοκάρι και μετά στα δίχτυα.

Τίποτα δεν άλλαξε στο δεύτερο ημίχρονο. Η Τότεναμ είχε τα ηνία του αγώνα και δεν κινδύνεψε.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ: Η Τότεναμ ξεκίνησε με ψυχολογία παρά τα άσχημα αποτελέσματα και ενώ ο προπονητής της Τόμας Φρανκ ήταν με την πλάτη στον τοίχο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ: Η Τότεναμ προηγήθηκε (1-0) στην πρώτη της επίθεση με αποτέλεσμα η Ντόρτμουντ να αγχωθεί.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ: Ο Σβένσον αποβλήθηκε στο 27’ και «κρέμασε» τους Γερμανούς.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ: Ο Σουηδός Νίμπεργκ αρχικά έδειξε κίτρινη στον Σβένσον που αναβαθμίστηκε σε κόκκινη κάρτα με παρέμβαση του VAR.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ: Ο Ολλανδός Χίγκλερ εξέτασε και αποφάσισε στο 19’ ότι δεν υπήρχε πέναλτι υπέρ της Τότεναμ καθώς ζήτησαν παράταση για χέρι του Μπέλιγχαμ. Με παρέμβαση του Ολλανδού η Ντόρτμουντ έμεινε με δέκα παίκτες.

ΣΚΟΡΕΡ: 14’ Ρομέρο, 37’Σολάνκε

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

TOTENAM: Βικάριο, Πόρο, Ρομέρο, Ντάνσο, Ουντότζιε, Σιμόν, Μπέργκβαλ (63’ Μπάιφιλντ), Όντομπερτ, Σίμονς, Σπενς, Σολάνκε (70΄Κόλο Μουανί).

ΜΠΟΡΟΥΣΙΑ ΝΤΟΡΤΜΟΥΝΤ: Κόμπελ, Μπενσεμπαϊνί, Σλότερμπεκ, Άντον, Σβένσον, Ενμεσά (64’ Τσουκουεμέκα), Μπέλιγχαμ, Κόουτο (76’ Μπάιερ), Αντεγέμι (65’ Σίλβα), Μπραντ (46’ Ρίερσον), Γκιρασί (46’ Εμρέ Τζαν)

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

28/1: Αϊντραχτ Φρανκφούρτης-Τότεναμ

28/1: Μπορούσια Ντόρτμουντ-Ιντερ