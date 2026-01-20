sports betsson
Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)
Champions League 20 Ιανουαρίου 2026 | 23:58

Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 2-0: Θρίαμβος του Θρύλου και μάχη πρόκρισης στο Άμστερνταμ (vids)

Σε μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Καραϊσκάκη, ο Ολυμπιακός καθάρισε 2-0 τη Λεβερκούζεν και πλέον πάει τελευταία αγωνιστική στο Άμστερνταμ για το αποτέλεσμα που θα τον στείλει στα πλέι-οφ του Champions League.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Spotlight

Ο Ολυμπιακός και ο κόσμος του έκαναν πάρτι στο Καραϊσκάκη με καλεσμένη τη Λεβερκούζεν, οι «ερυθρόλευκοι» την καθάρισαν 2-0 και… έφυγαν για τα πλέι-οφ του Champions League! Με το «τρίποντο» αυτό, οι νταμπλούχοι Ελλάδας έφτασαν τους 8 βαθμούς και (έστω και προσωρινά) την 22η θέση και πλέον κρατούν την τύχη αποκλειστικά στα… πόδια τους, αφού την τελευταία αγωνιστική κόντρα στον Άγιαξ στην Ολλανδία (28/1) σφραγίζουν την παρουσία τους στην επόμενη φάση σίγουρα με νίκη -πιθανώς και με ισοπαλία.

Μετά από ένα πανέξυπνο τακτικά και με την κυνικότητα της μεγάλης ομάδας επιθετικά, ματς, ο Ολυμπιακός χτύπησε τα αδύνατα σημεία της Λεβερκούζεν και από τη στιγμή που ο Κωνσταντής Τζολάκης κατέβασε τα… ρολά και έσωσε τις μεγάλες ευκαιρίες των Γερμανών, τα δύο γκολ των Κοστίνια (2′) και Ταρέμι (45+1′) ήταν αρκετά για να χαρίσουν μια μεγάλη νίκη στους «ερυθρόλευκους».

Δύο ασίστ ο απολαυστικός από τη μέση και μπροστά Ροντινέι, ασύλληπτο ματς από τον Έσε στη μεσαία γραμμή, σταθερός και σοβαρός ο Τσικίνιο στο ρόλο του παίκτη-ορχήστρα και αρχηγική εμφάνιση από τον Ρέτσο στην άμυνα.

Με αυτή τη νίκη, ο Ολυμπιακός έφτασε τις δύο συνεχόμενες στο Champions League (σ.σ. είχε νικήσει 1-0 την Καϊράτ για την 6η αγωνιστική) κάτι που πέτυχε για πρώτη φορά μετά από δέκα χρόνια και τη σεζόν 2015-16! Παράλληλα, έσπασε και το αρνητικό σερί κόντρα σε γερμανικές ομάδες, αφού μετρούσε μία ισοπαλία και δώδεκα ήττες απέναντί τους. Αντίστοιχα, υποχρέωσε τη Λεβερκούζεν στην πρώτη φετινή της εκτός έδρας ήττα στο Champions League και μόλις τέταρτη στα τελευταία 23 ματς σε group ή league stage.

Δείτε τα highlights του αγώνα

Ιδανικό ξεκίνημα με γκολάρα του Κοστίνια

Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με τρομερό πάθος, θέλοντας να εκμεταλλευτεί και την φοβερή ατμόσφαιρα που δημιούργησε ο κόσμος του στο Καραϊσκάκη. Οι «ερυθρόλευκοι» πίεσαν ασφυκτικά από το πρώτο δευτερόλεπτο και έτσι ήρθε και το γρήγορο γκολ. Η πίεση αυτή των Τσικίνιο και Ταρέμι έφερε κόρνερ και στο 2ο μόλις λεπτό του αγώνα, ο Ροντινέι το εκτέλεσε και ο Κοστίνια που σηκώθηκε ψηλότερα από όλους, έγραψε το 1-0 με υπέροχη καρφωτή κεφαλιά!

* Το 1-0 του Κοστίνια

Οι «ερυθρόλευκοι» είχαν μόλις ξεκινήσει ιδανικά τον… τελικό κόντρα στη Λεβερκούζεν, όμως γρήγορα η γερμανική ομάδα έδειξε πόσο επικίνδυνη και ποιοτική είναι επιθετικά. Στα λεπτά που ακολούθησαν, σχεδόν σε όλο το πρώτο ημίχρονο, οι «ασπιρίνες» ήταν η ομάδα που είχε την κατοχή της μπάλας και απειλούσε, με τον Ολυμπιακό όμως να αντέχει στην άμυνά του, με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Κωνσταντή Τζολάκη που πραγματοποίησε καταπληκτικές επεμβάσεις για να κρατά το «μηδέν» στην εστία των Πειραιωτών.

Τρομερές επεμβάσεις του Τζολάκη

Στο 10′ ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» έπεσε και έδιωξε κοντινό σουτ του Μπαντέ μετά από αδυναμία της άμυνας να καθαρίσει τη φάση μετά από κόρνερ.

* Η ευκαιρία του Μπαντέ και η επέμβαση του Τζολάκη

Στο 15′ ο Ολυμπιακός είχε μια ωραία επίθεση από αριστερά, όμως το σουτ του Μουζακίτη στο τελείωμά της δεν ήταν καλό. Ένα ακόμη λεπτό αργότερα, ο Τζολάκης πραγματοποίησε απίστευτη ενστικτώδη επέμβαση σε κοντινό δυνατό σουτ του Βάθκεθ, μετά από φάση που η Λεβερκούζεν έβγαλε τετ-α-τετ με μια απλή κάθετη πάσα στην περιοχή.

Τα προβλήματα συγκέντρωσης στην ερυθρόλευκη άμυνα συνεχίστηκαν και στο 25′ ήρθε νέα μεγάλη φάση για τη Λεβερκούζεν, με τον Κοφάν να μην μπορεί να σπρώξει τη μπάλα στα δίχτυα από κοντά μετά από γύρισμα του Πόκου.

* Ο Τζολάκης πιάνει το σουτ του Γκριμάλδο

Στο 36′ ο Τζολάκης μπλόκαρε σταθερά σουτ του Γκριμάλντο και στο 38′ ο Έσε έκοψε τον Πόκου που είχε μπει επικίνδυνα στην περιοχή σε αντεπίθεση.

*Η ευκαιρία του Βάθκεθ και νέα επέμβαση του Τζολάκη

Στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου, οι Γερμανοί έφτασαν κοντά στην ισοφάρισε σε δύο ακόμη περιπτώσεις. Στο 44′, μετά από κάθετη του Γκριμάλδο και γύρισμα του Μάσα, ο Βάθκεθ εξ επαφής έστειλε τη μπάλα πάνω από το οριζόντιο του εξουδετερωμένου Τζολάκη και στο 45′ ο Πόκου βρήκε τον Κοφάν στην περιοχή αλλά ο Τζολάκης και πάλι νίκησε στο τετ-α-τετ.

*Χαμένη και η ευκαιρία του Κοφάν για τη Λεβερκούζεν

Πέντε ευκαιρίες η Λεβερκούζεν, δύο γκολ ο Ολυμπιακός!

Ό,τι δεν κατάφερε η Λεβερκούζεν στις πέντε κλασικές ευκαιρίες της μετά το 1-0 του Ολυμπιακού, το… αξιοποίησαν οι κυνικοί «ερυθρόλευκοι» στο κλείσιμο του πρώτου μέρους.

Οι γηπεδούχοι έφυγαν στην κόντρα, ο Ροντινέι έβγαλε μια έξοχη κάθετη για τον Ταρέμι και ο Ιρανός με κοντρόλ και τρομερό τελείωμα, εκτέλεσε τον γκολκίπερ της Λεβερκούζεν για το 2-0 που έκλεισε ιδανικά το 45λεπτο!

* Το 2-0 του Ταρέμι στην αντεπίθεση

Απροσπέλαστη η άμυνα στο δεύτερο ημίχρονο

Το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου βρήκε τον Τζολάκη να πραγματοποιεί νέα επέμβαση σε διαγώνιο σουτ του Μάσα, στο 47′. Ωστόσο, η συνέχεια αυτή τη φορά δεν ήταν αντίστοιχη με αυτή του πρώτου μέρους. Σταθερά η κατοχή της μπάλας ήταν στη Λεβερκούζεν, όμως ο Ολυμπιακός έξυπνα έριξε τους ρυθμούς του αγώνα και διαχειρίστηκε το σκορ με πολύ καλό ματς στη μεσαία γραμμή αλλά κυρίως σε αμυντικό επίπεδο. Οι Γερμανοί πίεζαν, γυρόφερναν σταθερά την περιοχή του Ολυμπιακού, όμως οι «ερυθρόλευκοι» εύκολα ή δύσκολα έβγαζαν όλες τις άμυνες, περιορίζοντας σε τεράστιο βαθμό και τα λάθη του πρώτου ημιχρόνου.

* Το απευθείας φάουλ του Τσικίνιο

Στο 57′ ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που απείλησε με ένα απευθείας φάουλ του Τσικίνιο ένα περίπου μέτρο άουτ και στο 63′ ο Ορτέγκα πάτησε περιοχή, έκανε μια ντρίμπλα αλλά αστόχησε με διαγώνιο σουτ. Μετά από αρκετές αλλαγές και για τις δύο ομάδες, ο ρυθμός έπεφτε ακόμη περισσότερο και η ομάδα του Μεντιλίμπαρ συνέχιζε να αμύνεται αποτελεσματικά, ψάχνοντας παράλληλα τις κόντρες για το 3-0. Στο 80′, μετά από πολλή ώρα, απείλησε ξανά η Λεβερκούζεν, όμως… Τζολάκης!

*Παντού… Τζολάκης, έπιασε και το τετ-α-τετ με τον Σικ

Ο γκολκίπερ των «ερυθρόλευκων» έκανε μια μυθική εμφάνιση και αυτή τη φορά έσωσε εξ επαφής, πεσμένος στο χορτάρι, μια προβολή του Σικ μετά από αντεπίθεση των Γερμανών και γύρισμα του Αρτούρ. Τίποτα δεν άλλαξε στα τελευταία λεπτά του αγώνα, με τον Ολυμπιακό να σφραγίζει μια ακόμη θρυλική βραδιά στο Champions League, με το 2-0 επί της Λεβερκούζεν.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Μια βραδιά με… πολλά κλειδιά για τον Ολυμπιακό! Δύο ασίστ ο Ροντινέι, ένα… τσουβάλι αποκρούσεις ο απίστευτος Κωνσταντής Τζολάκης, σωρεία θετικών επεμβάσεων από την άμυνα και ένα μαεστρικό κοουτσάρισμα από τον Μεντιλίμπαρ.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Το δεύτερο γκολ του Ολυμπιακού στο φινάλε του πρώτου ημιχρόνου είναι που… ξεραίνει τη Λεβερκούζεν, στο διάστημα που πίεζε τους «ερυθρόλευκους» και έχανε μεγάλες ευκαιρίες. Μετά από το 2-0, οι Πειραιώτες… έσβησαν το ματς και το πήγαν στα μέτρα τους.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Ο επιθετικός Κοφάν έχασε σημαντικές ευκαιρίες στην επίθεση της Λεβερκούζεν και ο τερματοφύλακας της, Μπλάσβιχ έφαγε δύο γκολ στις πρώτες δύο φάσεις του Ολυμπιακού.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Ο Ιταλός ρέφερι ίσως επέτρεψε ένα κλικ περισσότερο το σκληρό παιχνίδι των Γερμανών, ωστόσο συνολικά τα σφυρίγματά του δεν επηρέασαν την εξέλιξη του αγώνα.

Διαιτητής: Μαουρίτσιο Μαριάνι (Ιταλία)
Βοηθοί: Ντανιέλε Μπιντόνι (Ιταλία), Στέφανο Αλάσιο (Ιταλία)
Τέταρτος: Ματέο Μαρκέτι (Ιταλία)
VAR: Μάρκο Ντι Μπέλο (Ιταλία)
AVAR: Λούκα Παϊρέτο (Ιταλία)

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Στη φάση του 30′ ο Τσικίνιο έπεσε στη μεγάλη περιοχή της Λεβερκούζεν και ο Ολυμπιακός ζήτησε πέναλτι για ανατροπή του από τον Άντριχ, όμως ο VAR συμφώνησε με τον διαιτητή ότι δεν υπήρξε παράβαση. Το 2-0 του Ταρέμι ελέγχθηκε για οφσάιντ και επιβεβαιώθηκε πως όντως ήταν καθαρή η φάση.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κοστίνια (2′), Μέχντι Ταρέμι (45+1′)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ

Ολυμπιακός (Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ / 4-2-3-1): Τζολάκης, Κοστίνια, Ρέτσος, Πιρόλα (74′ Μπιανκόν), Ορτέγκα, Μουζακίτης (75′ Γκαρθία), Έσε, Ροντινέι, Τσικίνιο (82′ Σιπιόνι), Μαρτίνς (79′ Ονιεμαέτσι), Ταρέμι (75′ Ελ Κααμπί).

Λεβερκούζεν (Κάσπερ Χιούλμαντ / 3-4-3): Μπλάσβιχ, Κουάνσα, Άντριχ, Μπαντέ, Βάθκεθ (58′ Τίλμαν), Φερνάντεθ, Γκαρθία, Γκριμάλδο, Μάσα (70′ Αρτούρ), Κοφάν (70′ Σικ), Πόκου (81′ Κάλμπρεθ).

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (8η):

Άγιαξ – Ολυμπιακός (28/1 – 22:00)
Λεβερκούζεν – Βιγιαρεάλ (28/1 – 22:00)

googlenews

Vita.gr
